Bị CSGT TP.HCM lập biên bản, nhiều tài xế bỏ xe cũ nát

CSGT TP.HCM xử phạt loạt tài xế xe chở hàng cồng kềnh không đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 18/1, Đội CSGT An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) lập chốt kiểm tra xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh trên quốc lộ 22, huyện Hóc Môn.



CSGT xử phạt hàng loạt tài xế xe cũ nát chở hàng trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ghi nhận của PV VTC News, hơn 2 giờ kiểm tra, Đội CSGT An Sương đã kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 phương tiện.

Cụ thể, khoảng 8h30, tài xế L.V.H. (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn) lái xe máy cũ không gương, không đèn, chở hơn 30kg hành tỏi chạy trên đường Nguyễn Thị Sóc. Khi đến quốc lộ 22, xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn), ông H. bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra.

Ông H. cho biết, xe ông mua có giá hơn 10 triệu. Do đó khi bị CSGT lập biên bản, ông sẽ đóng phạt để lấy phương tiện

Ông H. cho biết, xe này ông mua có giấy tờ đầy đủ nhưng do chở hàng nhiều, bị ngã đổ thường xuyên nên bể nát. “Tôi mua hơn 10 triệu lận, giờ CSGT lập biên bản thì đóng phạt lấy xe ra chạy tiếp”, ông H. nói.

Khoảng 8h45, anh L.V.H. (SN 1999, quê An Giang) lái xe máy không đội nón bảo hiểm, chở khoảng 80kg đậu phộng vừa đến giao lộ đường Nhà Vuông - quốc lộ 22 cũng bị CSGT mời vào lề đường kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, anh H. không xuất trình được bất kỳ giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân nào. Nam tài xế cho biết, sẽ bỏ xe không đóng phạt vì tiền đóng phạt còn nhiều hơn giá của xe máy.

Dù biết lái xe cũ nát không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông nhưng nhiều tài xế vẫn viện cớ khó khăn chưa đủ tiền mua xe mới

Khoảng 15 phút sau, anh D.T.L. (ngụ huyện Hóc Môn) chở 2 thùng khăn lạnh từ huyện Hóc Môn qua huyện Bình Chánh giao cho khách cũng bị CSGT kiểm tra. Xe ông L. cũng không gương, không đèn, dàn nhựa bể nát…

Nam tài xế L. cũng cho biết sẽ bỏ luôn phương tiện và mua xe khách tiếp tục giao hàng. “Xe này trị giá vài trăm nghìn đồng. CSGT phạt lỗi này cũng hơn 3 triệu nên tôi bỏ luôn xe đi mua chiếc khác. Trước đó CSGT cũng phạt tôi 3 lần vì lái những xe thế này, tôi đều bỏ và mua chiếc khác để đi”, tài xế L. nói.

Một cán bộ Đội CSGT An Sương cho biết, khu vực kiểm tra gần chợ đầu mối nên nhiều người sử dụng “xe mù” chở hàng rất nhiều. Các xe này đa phần không giấy tờ và không đảm bảo an toàn nên đơn vị thường xuyên kiểm tra, xử phạt.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 lỗi điều khiển xe không có còi, đèn soi biển số, đèn báo hãm, không gương chiếu hậu…

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi điều khiển xe không có giấy đăng ký, không gắn biển số…

Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi điều khiển xe đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép; điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.