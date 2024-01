Tại khu vực do Đội CSGT số 6 phụ trách có bến xe Mỹ Đình, lưu lượng xe khách ra vào rất đông. Do đó, đơn vị đã bố trí các tổ công tác kiểm tra chuyên đề đối với ô tô. Trong buổi ra quân, Tổ công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện nhiều xe khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông