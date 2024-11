Người mẹ hét lớn, hốt hoảng bỏ chạy vào phòng rồi bế con nhỏ kéo ra xa, biết lý do ai cũng rùng mình sợ hãi

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc người mẹ vô tình gặp phải khi đang chăm em bé ở nhà trong những ngày ở cữ.

Theo đó, trong khi em bé sơ sinh đang nằm trên giường, còn bé trai đang ngồi chơi đồ chơi dưới sàn nhà thì người mẹ ra khỏi phòng để lấy đồ. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau người mẹ liền vội vã bỏ chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau quan sát.

Nhưng có vẻ, nguy hiểm đang tới gần nên người phụ nữ nhanh chóng đóng sập cửa, rồi yên lặng lắng nghe. Tuy nhiên, sau đó, người mẹ nhanh chóng bế cậu con trai đang ngồi dưới sàn nhà lui ra xa như để tránh một điều gì đó rất nguy hiểm.

Theo dõi đoạn clip, nhiều người không khỏi thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, người mẹ nhanh chóng chia sẻ, "Mới đẻ có mấy ngày mà rắn vô nhà, nó rượt cho chạy sấp mặt luôn".

Ngay bên dưới phần bình luận, người mẹ trẻ cũng cho biết nhà có trẻ nhỏ nên bản thân cũng rất cẩn thận thường xuyên lau dọn nhà cửa sạch sẽ, tuy nhiên trong một lần chủ quan giặt khăn sữa của em bé rồi phơi trong nhà vệ sinh nên rắn lục đuôi đỏ đã bò vào. Do nhà kế bên bờ ruộng nên dù có giăng lưới rồi nhưng vẫn khá lo lắng.

"Mình vừa ngồi xuống là chạm mặt con rắn rồi. Sợ quá mình hét lớn rồi đứng dậy bỏ chạy, thế là con rắn từ trên tường cũng phóng xuống đuổi theo. May mà mình chạy vào đóng cửa kịp chứ không là nguy hiểm rồi. Con rắn cố chui đầu qua khe cửa ấy nên mình phải lôi con ra xa may mà nó chui không lọt", người phụ nữ chia sẻ.

Người mẹ hớt hải bỏ chạy khi bị con rắn tấn công.

Được biết, sau đó người mẹ đã phải ôm hai đứa con sang nhà hàng xóm gửi để đảm bảo an toàn sau đó mới về nhà tìm cách đuổi con rắn kia đi.

Bên dưới phần bình luận nhiều người cũng mách nước một số cách để đuổi rắn quanh nhà và không quên nhắc nhở người mẹ trẻ cẩn thận kiểm tra xung quanh khu vực em bé nằm để tránh những sinh vật nguy hiểm bò vào nhà.

"Nếu nhà gần ruộng thì bạn trồng lấy ít bụi sả xung quang nhà ý rắn nó rất kị sả nên sẽ không tới đâu. Nhà có trẻ con, có mùi sữa là rắn hay tìm tới lắm. Nhà ai có con nhỏ nhớ thường xuyên kiểm tra cẩn thận xung quanh chỗ em bé nằm nhé", tài khoản S.P bình luận.

"Ôi may mà chạy kịp chứ không may bị cắn là nguy to rồi. Nhà có con nhỏ là phải chú ý xung quanh để phòng rắn rết. Mới sinh xong hoặc nhà có con nhỏ, sữa mẹ vắt ra dùng không hết không được đổ lung tung, áo dính sữa mẹ phải giặt liền. Rắn nó tinh lắm ngửi được là nó mò tận nơi ấy", một bạn khác chia sẻ.