Tỷ phú Trần Đình Long đầu tư vào xe điện

Theo doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long, việc chuyển dần từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang thiết bị chạy điện được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Ngày 14/9/2026, Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp nhận hàng loạt phương tiện điện hóa, bao gồm máy xúc lật điện và xe đầu kéo điện. Đây là hoạt động nằm trong chiến lược chuyển đổi sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng điện, hướng tới xanh hóa sản xuất và phát triển bền vững.

Cụ thể hơn, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất phối hợp với Công ty TNHH Máy Móc FULI Việt Nam, đại lý ủy quyền của Tập đoàn SANY tại Việt Nam, tổ chức bàn giao 20 phương tiện điện mới.

Lô phương tiện gồm 10 máy xúc lật điện SANY SW956E và 10 xe đầu kéo điện SANY EV550-425. Các phương tiện này sẽ phục vụ hoạt động sản xuất và vận chuyển trong khu liên hợp. Việc chuyển dần từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang thiết bị chạy điện được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu, hạn chế phát thải trực tiếp trong quá trình vận hành và cải thiện môi trường làm việc.

Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp nhận hàng loạt xe đầu kéo, máy xúc sử dụng điện

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Ngọc Phượng – Phó Giám đốc Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, Công ty đầu tư đội phương tiện hiện đại, sử dụng công nghệ xanh giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, hạn chế phát thải lên môi trường và góp phần tối ưu chi phí vận hành của Khu liên hợp. Điều này cho thấy trách nhiệm xã hội và cam kết của Công ty trong việc chuyển đổi xanh, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Hoàng Ngọc Phượng – Phó Giám đốc Thép Hòa Phát Dung Quất phát biểu tại chương trình

Việc điện hóa đội phương tiện diễn ra trong bối cảnh Hòa Phát đang đẩy mạnh nhiều giải pháp tiết kiệm và tự chủ năng lượng tại Dung Quất. Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Quảng Ngãi hiện có tổng công suất 12 triệu tấn thép mỗi năm. Sau khi các hạng mục của Dung Quất 2 đi vào hoạt động, khu liên hợp vận hành tổng cộng 6 lò cao, gồm 4 lò thuộc Dung Quất 1 và 2 lò thuộc Dung Quất 2.

Trong quá trình sản xuất, Hòa Phát tận dụng nhiệt dư, khí dư và các nguồn năng lượng phát sinh trong dây chuyền luyện gang, thép để phát điện trở lại phục vụ nhà máy. Riêng nửa đầu năm 2026, Thép Hòa Phát Dung Quất tự phát khoảng 2,28 tỷ kWh điện, qua đó đáp ứng gần 90% nhu cầu điện sản xuất tại khu liên hợp.

Song song với nguồn điện thu hồi từ sản xuất, doanh nghiệp cũng đang triển khai dự án điện mặt trời với tổng công suất thiết kế 79,2 MWp, tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Dự án được chia thành 5 phân kỳ và dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Khi hoàn thành, hệ thống dự kiến tạo ra hơn 115 triệu kWh điện sạch mỗi năm, đồng thời giúp cắt giảm hơn 78.000 tấn CO2/năm. Hòa Phát cho biết đây là một trong những dự án điện mặt trời áp mái có quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam.