Ngập 3 ngày chưa rút, người dân ngoại thành Hà Nội chèo thuyền đi lại giữa làng

Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều khu vực xã Quảng Bị (Hà Nội) ngập suốt 3 ngày, người dân phải dùng thuyền đi lại, kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại do nước lũ.
Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều khu vực tại xã Quảng Bị (Hà Nội) ngập sâu. Tại thôn Đồng Dâu, nhiều tuyến đường trong khu dân cư chìm trong nước ngày thứ ba, việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Những con đường vốn phục vụ việc đi lại hàng ngày nay biến thành những vùng nước rộng.
Nhiều đoạn ngập sâu khiến các phương tiện thông thường không thể đi lại, người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển, vận chuyển đồ đạc và nhu yếu phẩm.
“Nhà tôi ngập đến nay đã 3 ngày rồi. Nước lên cao nên việc đi lại, sinh hoạt trong gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Các cháu nhỏ trong nhà đã được sơ tán đến nơi an toàn, còn người lớn ở lại để trông nhà và theo dõi tình hình nước. Mấy ngày nay cuộc sống rất khổ, đi lại phải dùng thuyền, đồ đạc trong nhà cũng phải kê cao lên. Chỉ mong nước sớm rút để người dân trở lại cuộc sống bình thường”, bà Hạnh chia sẻ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mực nước tại khu vực ngập thấp nhất khoảng 1,5m, nhiều vị trí ngập sâu 2-3m.
Nước ngập kéo dài khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Một số khu vực bị gián đoạn điện, nước, các gia đình phải chủ động chuẩn bị nến, đèn pin và những vật dụng cần thiết để sử dụng khi cần.
Để hạn chế thiệt hại, người dân kê cao đồ đạc, đưa các vật dụng sinh hoạt lên những vị trí cao hơn. Nhiều hộ cũng phải di chuyển gia súc, gia cầm đến khu vực cao ráo nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại do nước lũ.
Trong điều kiện đường sá ngập sâu, việc vận chuyển vật nuôi, đồ dùng và nhu yếu phẩm gặp không ít khó khăn. Người dân liên tục theo dõi mực nước, sẵn sàng di chuyển tài sản và ứng phó nếu nước tiếp tục dâng.
Tại một số khu vực, lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ người dân gia cố, đắp các tuyến đê, ngăn nước tràn vào khu dân cư. Những “hàng rào” tạm thời cũng được dựng lên nhằm hạn chế dòng nước lan sang các khu vực lân cận.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, trong đêm 16 và ngày 17/9, lũ trên sông Bùi tiếp tục lên. Mực nước dự báo đạt 7,3m lúc 21h ngày 16/9; 7,35m lúc 3h ngày 17/9 và khoảng 7,4m từ 9h đến 15h ngày 17/9, cao hơn báo động III khoảng 0,4m.
Những “hàng rào” tạm thời cũng được dựng lên nhằm hạn chế dòng nước lan sang các khu vực lân cận.
Sau ba ngày ngập, cuộc sống của người dân thôn Đồng Dâu vẫn bị đảo lộn. Nhà cửa, vật nuôi phải di dời, trẻ nhỏ được sơ tán, điện nước bị gián đoạn. Trong lúc chờ nước sông Bùi rút, người dân tiếp tục kê cao tài sản, dùng thuyền đi lại và chủ động các phương án ứng phó.