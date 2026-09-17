Bộ Nội vụ thông tin mới về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ 1/1/2027.

Sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri TP Đà Nẵng phản ánh giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu ngày càng tăng cao trong khi thu nhập của người lao động còn thấp.

Từ đó, cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ quan tâm nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đời sống cho người lao động và tạo động lực để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Cử tri đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với thực tế nhằm tạo động lực để công nhân yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết, năm 2025, trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 293 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, các mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ được điều chỉnh tăng bình quân 7,2%.

Cụ thể, mức lương tối thiểu theo tháng tại vùng I là 5.310.000 đồng/tháng, vùng II là 4.730.000 đồng/tháng, vùng III là 4.140.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Ngày 12/3/2026, Bộ Nội vụ có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu hiện hành trên cơ sở các yếu tố xác định mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các địa phương được đề nghị đưa ra đề xuất, kiến nghị về mức lương tối thiểu và điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu (nếu có), làm cơ sở để Hội đồng Tiền lương quốc gia có thêm thông tin trong quá trình thương lượng.

Theo Bộ Nội vụ, tại phiên họp ngày 16/7/2026, sau khi nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu và các yếu tố liên quan, Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất phương án khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8% và thực hiện từ 1/1/2027.

Trong thời gian tới, căn cứ khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng 310.000-390.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,1% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động.