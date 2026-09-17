Xe “chết máy” xếp hàng la liệt sau mưa ngập, tiệm sửa xe quá tải: Có người tốn vài triệu đồng

“Đường mưa ngập thì tốt nhất mọi người không nên đi. Xe đi vào chỗ nước ngập qua lọc gió thì lại chết máy rồi. Đi sâu hơn nữa thì còn ảnh hưởng đến nhiều thứ bên trong” một người thợ chia sẻ