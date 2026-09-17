"Giờ G" phát động Human Act Prize 2026: Khi hành động vì cộng đồng tiếp tục lan tỏa

Chỉ còn ít ngày nữa (ngày 21/9), mùa giải Human Act Prize 2026 sẽ chính thức được phát động tại Hà Nội.

Ba mùa giải đã đi qua. Ba lần BTC Human Act Prize cùng các đối tác mở ra một không gian đặc biệt, nơi những hành động vì cộng đồng được nhìn nhận đúng tầm, được tôn vinh và được tiếp thêm động lực để tiếp tục gieo những việc làm tử tế trong xã hội.

Năm 2023, "Dấu ấn tiên phong" tôn vinh những người mở đường.

Năm 2024, "Cộng đồng kiến tạo" khẳng định sức mạnh của sự kết nối.

Năm 2025, "Kiên trì phụng sự" nhắc nhở rằng giá trị thật sự nằm ở sự bền bỉ, ở những hành trình dài hơi không ồn ào.

Qua từng mùa, Human Act Prize đã dần định hình một mạng lưới ngày càng rộng lớn: Những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang lặng lẽ tạo ra thay đổi; những sáng kiến đã chứng minh được hiệu quả; và những nguồn lực đang tìm cách đóng góp một cách có ý nghĩa. Giải thưởng không chỉ dừng lại ở việc trao cúp. Thay vào đó, Human Act Prize đã trở thành điểm hẹn, nơi các giá trị được nhìn nhận đầy đủ hơn, nơi những câu chuyện nhỏ được đưa ra ánh sáng và nơi lòng tốt được khuyến khích tiếp tục lan tỏa.

Và giờ đây, họp báo công bố mùa giải Human Act Prize 2026 đang đến gần.

Human Act Prize 2026 bước sang một giai đoạn mới. Không chỉ nhìn lại để vinh danh những gì đã làm được, mùa giải năm nay hướng tới việc tạo ra những cách thức mới để kết nối, thúc đẩy và mở rộng các hành động vì cộng đồng. Đó là sự chuyển mình từ việc ghi nhận giá trị đã hình thành sang việc chủ động kiến tạo điều kiện để những giá trị ấy được nhân lên, được nối dài và được đưa vào những bài toán lớn hơn của xã hội.

Những thay đổi của Human Act Prize 2026 là gì?

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Human Act Prize chia sẻ tại lễ trao giải năm 2025.

Liệu Human Act Prize sẽ mở rộng phạm vi đối tượng, thay đổi cách thức đánh giá, hay xây dựng những cơ chế hỗ trợ mới để các dự án không chỉ được tôn vinh mà còn được tiếp sức thực chất? Liệu giải thưởng sẽ gắn kết chặt chẽ hơn với các ưu tiên phát triển bền vững của đất nước, hay tạo ra những không gian để doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chuyên gia và cộng đồng cùng ngồi lại, cùng xác định vai trò của mình trong những mục tiêu chung?

Tất cả vẫn còn là câu hỏi đang được nhiều người quan tâm.

Những câu trả lời chính thức sẽ được công bố tại Họp báo Human Act Prize 2026. Đây sẽ là thời điểm Giải thưởng do Báo Nhân Dân chủ trì, Công ty Cổ phần VCCorp là đơn vị phối hợp tổ chức; cùng các đối tác chính thức hé lộ định hướng mới của giải thưởng, những điểm nhấn quan trọng và lộ trình hoạt động trong năm tới. Không chỉ là một buổi công bố thông tin, họp báo còn được kỳ vọng sẽ mở ra không gian trao đổi, nơi các bên quan tâm có thể lắng nghe trực tiếp tầm nhìn của Ban Tổ chức và đặt những câu hỏi về hành trình tiếp theo của Human Act Prize.

Trong bối cảnh các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp và mang tính liên kết, việc tìm kiếm những mô hình hợp tác hiệu quả giữa các nguồn lực khác nhau trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Human Act Prize 2026 được kỳ vọng sẽ không chỉ tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm và tôn vinh, mà còn đóng góp vào việc xây dựng một hệ sinh thái hành động vì cộng đồng linh hoạt hơn, kết nối hơn và có khả năng tạo ra tác động sâu rộng hơn.

Công chúng, các tổ chức, doanh nghiệp và những người đang âm thầm hành động vì cộng đồng đang chờ đợi những thông tin chính thức. Họp báo công bố Human Act Prize 2026 sẽ là điểm khởi đầu cho một mùa giải mới. Đây là mùa giải được kỳ vọng sẽ mang đến những cách tiếp cận khác biệt, những cơ hội kết nối mới và những câu chuyện truyền cảm hứng tiếp theo.

Họp báo Human Act Prize 2026 diễn ra vào khi nào?

Họp báo công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2026 sẽ diễn ra vào lúc 10h sáng ngày 21 tháng 9 năm 2026, tại REY Hotel Hanoi, Ballroom Tầng 5, 14A P. Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BTC kính mời quý độc giả, các cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng quan tâm tham dự và theo dõi họp báo để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng về định hướng mới của giải thưởng cấp quốc gia này. Bởi hành động vì cộng đồng chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của một cá nhân hay một tổ chức. Nó luôn cần sự đồng hành, sự kết nối và sự sẵn sàng để lan tỏa xa hơn.

Sau ba mùa giải với chủ đề "Dấu ấn tiên phong" (2023), "Cộng đồng kiến tạo" (2024) và "Kiên trì phụng sự" (2025), Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize đã từng bước nhận diện, kết nối một mạng lưới ngày càng rộng lớn những cá nhân, tổ chức hành động vì cộng đồng. Năm 2026, Human Act Prize sẽ bước sang một giai đoạn mới. Không chỉ vinh danh những nỗ lực phụng sự, mùa giải năm nay sẽ có những cách thức mới để kết nối, thúc đẩy và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng. Những thay đổi đó là gì? Điều gì đang chờ đợi tại Human Act Prize 2026? Tất cả sẽ được chính thức công bố tại Họp báo ra mắt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026, diễn ra vào ngày 21/09/2026 tại REY Hotel, 14A P. Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



