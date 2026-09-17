Chim có trong sách đỏ đua nhau kéo về một khu đô thị được mệnh danh là ‘khu nhà giàu’, mật độ xây dựng chỉ 26%, dành 174 ha làm cây xanh và hồ nước

Không chỉ dừng lại để kiếm ăn, đàn chim cổ rắn quý hiếm đã bắt đầu chọn đảo cây giữa Hồ Bán Nguyệt làm nơi trú ngụ qua đêm, tạo nên khung cảnh hiếm thấy trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Giữa những cao ốc và khu dân cư của Phú Mỹ Hưng, hình ảnh chim cổ rắn chao lượn trên Hồ Bán Nguyệt đang dần trở nên quen thuộc. Đáng chú ý, đây không phải là loài chim thông thường mà là chim có tên trong Sách đỏ Việt Nam và hiện thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Ảnh: Minh Quân.
Đây là nhóm động vật được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy việc loài chim này xuất hiện với số lượng lớn trong một khu đô thị đặc biệt gây chú ý. Ảnh: Minh Quân.
Theo nhiếp ảnh gia Trần Nguyễn Minh Quân, người đã theo dõi loài chim này tại hồ Bán Nguyệt khoảng ba năm, chim cổ rắn khá nhạy cảm với môi trường sống. Chúng thường lựa chọn nơi có nguồn thức ăn, mặt nước và cảm giác an toàn để săn mồi, nghỉ ngơi. Anh cho biết những năm trước chim chủ yếu tìm đến đây kiếm ăn, nhưng gần đây đã bắt đầu ngủ lại qua đêm. Ảnh: Minh Quân.
Những thay đổi của đàn chim được anh Minh Quân ghi lại qua nhiều năm cầm máy tại khu vực này. Ban đầu anh chỉ bắt gặp một đến hai cá thể, lúc nhiều cũng khoảng bốn con. Nhưng vào tháng 4/2026 có thời điểm anh đếm được khoảng 40 cá thể cùng xuất hiện trên Hồ Bán Nguyệt.
Theo anh Quân, khoảnh khắc hàng chục chim cổ rắn cùng chao lượn trên mặt hồ là điều hiếm gặp ngay cả với một người đã nhiều năm chụp chim hoang dã. Đàn chim liên tục lao xuống nước săn cá, sau đó bay lên những tán cây ở khu vực đảo giữa hồ để nghỉ, tạo nên khung cảnh tự nhiên đối lập với những khối nhà hiện đại bao quanh. Ảnh: Minh Quân.
Chim cổ rắn không phải loài hoang dã duy nhất xuất hiện tại Phú Mỹ Hưng. Trong quá trình chụp ảnh, anh Quân còn ghi nhận sáo sậu, cò trắng, cò bợ, cồng cộc, cu rốc, chèo bẻo, diệc xám, chim khách và phướn mặt quỷ. Trong đó, nhiều loài xuất hiện thành những đàn lớn quanh hồ và các công viên. Ảnh: Minh Quân.
Nằm trong khu The Crescent, Hồ Bán Nguyệt là một trong những không gian công cộng quan trọng của Phú Mỹ Hưng. Khu The Crescent rộng khoảng 20 ha và ngay từ quy hoạch tổng thể đã được lựa chọn làm khu vực trung tâm, kết nối các phân khu khác của đô thị, với mặt nước và không gian mở là những thành phần nổi bật. Ảnh: Phùng Tiên.
Theo quan sát của anh Minh Quân, một trong những yếu tố giúp chim tìm về là hệ thống cây xanh đã phát triển đủ lớn cùng nhiều sông, hồ và kênh rạch. Anh cho rằng Phú Mỹ Hưng đã vận hành trong thời gian dài nên môi trường tương đối ổn định, đồng thời tỷ lệ không gian xanh so với công trình tạo ra nhiều vị trí phù hợp để chim kiếm ăn và nghỉ ngơi.
Không gian mặt nước này đồng thời là nơi sinh hoạt thường xuyên của cư dân. Vào sáng sớm và chiều tối, tuyến đường quanh hồ thu hút nhiều người chạy bộ, đi dạo hoặc ngồi nghỉ. Còn những đàn chim vẫn có thể kiếm ăn trên mặt nước và đậu trên các tán cây cách đó không xa.
Điểm đáng chú ý tại Hồ Bán Nguyệt là không gian sinh hoạt của con người và nơi kiếm ăn, nghỉ ngơi của chim nằm rất gần nhau. Trong khi các tuyến ven hồ vẫn có người đi bộ, tập thể dục và vui chơi mỗi ngày. Những khoảng mặt nước, đảo cây và tán cây lớn tạo thêm không gian để chim hoạt động mà không hoàn toàn tách khỏi nhịp sống đô thị.
Hồ Bán Nguyệt chỉ là một trong nhiều mảng xanh nằm xen giữa các khu dân cư tại Phú Mỹ Hưng. Theo thông tin từng được chủ đầu tư công bố, khu đô thị có khoảng 124 ha diện tích phủ xanh cùng 50 ha mặt nước, bên cạnh hệ thống công viên, kênh rạch và những tuyến đi bộ ven sông được bố trí xuyên suốt nhiều phân khu.
Phú Mỹ Hưng được hình thành từ những năm 1990 và trở thành một trong những khu đô thị phát triển sớm ở phía Nam TP.HCM. Khu trung tâm đô thị hiện có quy mô hơn 400 ha, mật độ xây dựng khoảng 26%. Sau hơn 30 năm, các mảng xanh đã phát triển ổn định, giúp nâng cao chất lượng sống của con người. Ảnh: Phùng Tiên.