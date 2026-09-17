Cháy nhà giữa đêm, người phụ nữ mất cả nhà và trăm triệu tiền tiết kiệm

Một căn nhà chủ yếu làm bằng gỗ tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy giữa đêm, thiêu rụi toàn bộ nhà cùng nhiều tài sản và 120 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình.

Ngày 17/9, ông Phạm Hoài An - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến một căn nhà dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, khoảng hơn 21h ngày 16/9, người dân phát hiện ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (43 tuổi, trú thôn Kim Thành) bốc cháy. Thời điểm này, bà Nguyệt cùng người con đang học lớp 9 đều vắng nhà.

Phát hiện lửa, người dân hô hoán và báo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng. Do căn nhà chủ yếu được làm bằng gỗ, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ ngôi nhà khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Đáng chú ý, vụ cháy thiêu rụi 120 triệu đồng tiền mặt mà bà Nguyệt tích góp trong nhiều năm và cất giữ tại nhà. Theo gia đình, đây là khoản tiền bà dự định dùng để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Bà Nguyệt bên ngôi nhà cháy.

Theo lãnh đạo xã Sơn Tây, bà Nguyệt từng có thời gian đi làm ăn xa rồi trở về quê sinh sống. Bà có hai người con, con đầu đã đi làm công nhân, người con thứ hai đang học lớp 9. Hằng ngày, bà Nguyệt làm giúp việc để trang trải cuộc sống và nuôi các con. Kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn.

Chính quyền xã Sơn Tây đang vận động các nguồn lực để hỗ trợ gia đình bà Nguyệt khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau vụ cháy.