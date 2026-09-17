Thông tin mới nhất về dự án 22.000 tỷ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Dự án đã huy động gần 600 nhân sự làm việc 3 ca 4 kíp.

Thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả, Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang bước vào chặng đua "nước rút" để kịp theo tiến độ điều chỉnh của chủ đầu tư.

Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 117,5 km, với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Công trình được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, gói thầu XL1 do liên danh nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thực hiện.

Đèo Cả cho hay, dự án đã huy động gần 600 nhân sự làm việc 3 ca 4 kíp, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành phần xây dựng vào cuối năm 2026 và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Gói thầu XL1 có chiều dài 11km, từ Km32+000 đến Km43+000, đi qua khu vực ranh giới hiểm trở của dãy Trường Sơn nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Hiện nay, phần đường dài hơn 4km đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, công tác rào lưới an toàn và hàng rào hộ lan, dãy phân cách cùng các hạng mục an toàn giao thông khác đang được triển khai đồng thời.

Trong gói thầu XL01 có hầm Phượng Hoàng dài 1,7 km - là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến của dự án. Đến nay cả hai ống hầm đều đã được đào thông, hiện nhà thầu đang thi công bê tông vỏ hầm, bê tông mặt đường…

Để tổ chức thi công, việc tiếp cận công địa rất khó khăn do địa hình đồi núi, dốc cao, vực sâu và thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng mất gần 1 năm. Theo kế hoạch, đến 30/10 hoàn thành Bê tông nhựa mặt đường và bê tông vỏ hầm trái, 10/12 hoàn thành nền mặt đường và bê tông vỏ hầm phải để lắp đặt các thiết bị cơ điện.

Quá trình đào hầm gặp nhiều thách thức do địa chất phức tạp, nguồn điện ở cuối nguồn nên rất yếu buộc Nhà thầu phải sử dụng máy phát điện công suất lớn phục vụ công tác đào, thi công hầm.

Bên cạnh đó, quá trình thi công xuất hiện 8 vị trí mạch nước ngầm với lưu lượng lớn. Để xử lý, nhà thầu phối hợp tư vấn giám sát bổ sung các ống dẫn nước về cống trung tâm nhằm giảm áp lực nước lên vỏ hầm.

Cùng phần xây dựng, hệ thống cơ điện, giao thông thông minh ITS, hệ thống giám sát, điều khiển và trung tâm điều hành hầm Phượng Hoàng cũng được nhà thầu triển khai đồng bộ để phục vụ công tác quản lý, vận hành công trình.

Bên cạnh phần đường và hầm Phượng Hoàng; gói thầu XL01 còn có 10 cây cầu, trong đó có 4 cầu cấp 1, điển hình cầu Cư San 9 dài 756m, trụ cao 42m. Ông Phạm Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, theo kế hoạch đến ngày 30/10, toàn bộ phần đường và phần cầu sẽ cơ bản hoàn thiện.

Hiện nay, cầu Cư San 9 đã hoàn thành lao lắp dầm, nhà thầu đang thi công hoàn thiện bản mặt cầu. Các cầu khác đã hoàn thành lao lắp dầm, đang hoàn thiện bản mặt cầu và tiếp tục thi công phần lan can, gia cố tứ nón, taluy, đắp vật liệu dạng hạt sau mố để tiến tới thảm bê tông nhựa.

Theo hợp đồng, gói thầu XL01 hoàn thành vào tháng 6/2027, tuy nhiên, Ban QLDA Đường sắt (Bộ Xây dựng) đặt mục tiêu thông xe trước 31/12/2026, rút ngắn 6 tháng so với hợp đồng.

Đây là tuyến cao tốc được mệnh danh là con đường "rừng - biển" đầu tiên của Việt Nam. Khi hoàn thành, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trở thành trục huyết mạch "nối rừng và biển", rút ngắn thời gian di chuyển, mở thêm không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả.