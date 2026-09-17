Vì sao dự án hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng hoàn thành, đường huyết mạch vẫn ngập?

Mặc dù hồ điều hòa Đồng Bông 2 - công trình chống ngập có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng đã hoàn thành, đường Tố Hữu vẫn ngập cục bộ sáng 17/9. Các cơ quan chuyên môn đã thông tin về nguyên nhân tình trạng này.

Sáng 17/9, sau nhiều giờ mưa lớn, đường Tố Hữu, đoạn giao cắt với đường Lương Thế Vinh (Hà Nội) xuất hiện nhiều điểm ngập sâu. Nước phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều xe máy gặp khó khăn khi cố lưu thông qua khu vực này.

Tố Hữu là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía tây nam với trung tâm Hà Nội. Tuyến đường này cũng nằm trong khu vực được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2.

Trước đó, Hà Nội xác định hồ Đồng Bông 2 là một trong những công trình chống ngập cấp bách, cần hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026. Công trình có mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Thành phố cũng yêu cầu các công trình chống ngập sớm được đưa vào vận hành nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước đô thị. Việc đường Tố Hữu vẫn ngập sau mưa đặt ra câu hỏi về khả năng phát huy hiệu quả tiêu thoát nước của hệ thống tại khu vực này.

Nước ngập trên đường Tố Hữu sáng 17/9

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, qua kiểm tra thực tế, mực nước hồ Đồng Bông 2 hiện ở cao trình 3,4 m, trong khi cao trình thiết kế tối đa là 5,1 m. Do đó, hồ vẫn còn dung tích tiếp nhận hơn 200.000 m³ nước tại thời điểm xảy ra ngập. “Hồ điều hòa này được xây dựng theo quy mô công trình khẩn cấp của thành phố và vận hành theo cơ chế nước chảy tự tiêu”, đại diện đơn vị chia sẻ.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, hiện tượng nước dâng trên mặt đường và gây ngập cục bộ tại một số điểm trên đường Tố Hữu không xuất phát từ trạm bơm, do hệ thống trạm bơm vẫn hoạt động bình thường. Nguyên nhân được xác định là lượng mưa tập trung quá lớn, vượt khả năng tiêu thoát thiết kế của hệ thống cống. Lượng nước mưa đổ xuống mặt đường lớn, trong khi hệ thống thoát nước mặt chưa kịp thu gom và dẫn nước về hồ, khiến quá trình tiêu thoát bị chậm và nước tiếp tục dâng trên mặt đường.

“Ban Quản lý dự án đã phối hợp với UBND phường Đại Mỗ, Xí nghiệp Thoát nước số 6 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) và Sở Xây dựng để kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai giải pháp. Xí nghiệp Thoát nước số 6, đơn vị vận hành hệ thống, đã cử cán bộ túc trực tại các vị trí hố ga, tiến hành mở nắp để nước rút về hồ nhanh hơn, đồng thời đặt biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Ông Phùng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ đánh giá: Kể từ khi hồ điều hòa được đưa vào vận hành, tình trạng úng ngập trên địa bàn đã giảm đi rõ rệt trong thời gian ngắn. Toàn bộ hệ thống thoát nước trong khu vực hiện chảy vào hệ thống thoát nước mặt chung.

Trạm bơm do Xí nghiệp Thoát nước số 6 quản lý có công suất lớn và vẫn đang vận hành rất tốt. Do mực nước hồ chưa đầy, trạm bơm tiến hành bơm nước ra sông thuận lợi. Theo ông Sơn, nguyên nhân ngập cục bộ là do trận mưa có lưu lượng quá lớn, khiến hệ thống đường dẫn chưa kịp thu gom và tải nước về hồ. “Vấn đề cốt lõi hiện nay là phải nâng cao hiệu quả thu gom và tăng cường khả năng dẫn nước mặt từ bên ngoài vào hồ. Trên cơ sở thực tế quản lý địa bàn, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị các cơ quan chuyên môn tính toán phương án nâng cấp, tăng công suất cho các tuyến đường dẫn nước về hồ Đồng Bông 2”, ông Sơn nói.