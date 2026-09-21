Thường xuyên dùng điện thoại trước giờ ngủ? Đây là 5 hậu quả mà ai cũng nên biết

Thói quen nằm trên giường lướt điện thoại, xem mạng xã hội hoặc trả lời tin nhắn trước khi ngủ tưởng như vô hại nhưng nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, mắt, tư thế và sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là 5 hậu quả có thể gặp khi thường xuyên sử dụng điện thoại trước giờ ngủ.

1. Khó đi vào giấc ngủ

Một trong những vấn đề dễ nhận thấy nhất là khó buồn ngủ sau khi sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Ánh sáng từ màn hình, đặc biệt vào ban đêm, có thể ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của cơ thể. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận liên tục các thông tin mới, video, tin nhắn hay nội dung trên mạng xã hội khiến não vẫn ở trạng thái hoạt động thay vì chuyển dần sang trạng thái nghỉ ngơi.

Nếu thường xuyên sử dụng điện thoại ngay trước khi ngủ, một số người có thể mất nhiều thời gian hơn để thực sự đi vào giấc ngủ.

Dùng điện thoại trước giờ đi ngủ (Ảnh minh họa)

2. Làm giảm thời lượng và chất lượng giấc ngủ

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là "ngủ muộn ngoài dự kiến".

Nhiều người đặt mục tiêu đi ngủ lúc 22h30 nhưng vẫn tiếp tục xem điện thoại vì một video chưa xem xong, một cuộc trò chuyện hoặc những nội dung mới liên tục xuất hiện. Chỉ vài phút ban đầu có thể kéo dài thành hàng chục phút hoặc lâu hơn.

Khi thời gian dành cho điện thoại chiếm vào thời gian ngủ, tổng thời lượng ngủ bị rút ngắn. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể có thể không có đủ thời gian nghỉ ngơi cần thiết.

Đặc biệt, trẻ em và thanh thiếu niên cần được chú ý vì nhu cầu ngủ của nhóm tuổi này cao hơn người trưởng thành.

3. Gây mỏi mắt, khô mắt

Nhìn màn hình điện thoại trong thời gian dài cũng khiến mắt phải hoạt động liên tục.

Khi tập trung vào màn hình, con người thường chớp mắt ít hơn. Điều này có thể làm tăng cảm giác khô, mỏi hoặc khó chịu ở mắt. Tình trạng càng dễ xuất hiện khi sử dụng điện thoại trong phòng tối, khoảng cách giữa mắt và màn hình quá gần hoặc kéo dài trong nhiều giờ.

Do đó, thay vì nằm trong bóng tối và nhìn màn hình điện thoại ở khoảng cách gần, nên hạn chế thời gian sử dụng thiết bị vào ban đêm và cho mắt có thời gian nghỉ.

4. Đau cổ, vai do nằm sai tư thế

Không ít người vừa nằm vừa cầm điện thoại trên tay. Khi đó, đầu thường cúi xuống hoặc cổ phải giữ một tư thế trong thời gian dài.

Tư thế này có thể khiến vùng cổ, vai và lưng bị căng mỏi. Nếu duy trì thường xuyên, cảm giác khó chịu có thể xuất hiện rõ hơn, đặc biệt ở những người vốn đã có thói quen ngồi sai tư thế khi sử dụng điện thoại.

Một nguyên tắc đơn giản là không nên giữ nguyên một tư thế quá lâu. Khi sử dụng thiết bị, cần giữ tư thế thoải mái, tránh cúi cổ kéo dài và nên nghỉ giữa các khoảng thời gian sử dụng.

5. Phụ thuộc vào điện thoại trước khi ngủ

Điện thoại không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian ngủ mà còn có thể trở thành một phần của "nghi thức đi ngủ".

Nếu tối nào cũng phải lướt mạng xã hội, xem video hoặc kiểm tra tin nhắn trước khi ngủ, người dùng có thể hình thành thói quen khó bỏ. Điện thoại từ một thiết bị giải trí trở thành thứ luôn phải có bên cạnh mỗi khi lên giường.

Đáng chú ý, việc để điện thoại ngay cạnh giường cũng khiến người dùng dễ tỉnh giấc để kiểm tra thông báo, tin nhắn hoặc tiếp tục sử dụng thiết bị.

Nên làm gì trước giờ ngủ?

Để hạn chế những tác động không mong muốn, mỗi người có thể thử tạo một khoảng thời gian không sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ, chẳng hạn 30-60 phút.

Thay vì tiếp tục lướt màn hình, có thể đọc sách giấy, nghe nhạc nhẹ, chuẩn bị quần áo cho ngày hôm sau hoặc thực hiện một hoạt động thư giãn phù hợp.

Quan trọng hơn, cần tránh biến chiếc điện thoại thành thứ cuối cùng nhìn thấy mỗi tối và đầu tiên tìm đến mỗi sáng. Một giấc ngủ đủ thời lượng, đều đặn và chất lượng vẫn là nền tảng quan trọng để cơ thể và não bộ phục hồi sau một ngày hoạt động.