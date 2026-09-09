Điện thoại phát nổ khi vừa sạc vừa sử dụng, nam sinh 16 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn tay

Khoảng 15h04 ngày 8/9, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song tiếp nhận nam bệnh nhân 16 tuổi bị đa chấn thương bàn tay và bỏng da sau sự cố điện thoại phát nổ trong lúc đang sử dụng và sạc pin.

Theo thông tin ban đầu được Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song đăng tải, vụ việc xảy ra khi nam sinh vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin. Qua thăm khám, bệnh nhân bị cháy xém tóc, bỏng da rải rác ở vùng mặt và tay chân. Đáng chú ý, cả hai bàn tay đều bị tổn thương phức tạp. Trong đó, bàn tay phải bị tổn thương nặng, ảnh hưởng đến các ngón tay và vùng xương bàn - ngón. Bàn tay trái xuất hiện nhiều vết thương ở đầu ngón và lòng bàn tay, chảy máu nhiều.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song

Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song cảnh báo đây là tai nạn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên. Điện thoại sử dụng pin lithium-ion có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy, phát nổ khi pin bị hư hỏng, quá nhiệt, sử dụng phụ kiện sạc không phù hợp hoặc trong những điều kiện bất thường.

Từ sự việc trên, cơ sở y tế khuyến cáo người dân không nên vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin, đặc biệt khi thực hiện các tác vụ có thể khiến thiết bị nóng lên.

Người dùng cần lựa chọn bộ sạc, cáp sạc và phụ kiện phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng. Không tiếp tục sử dụng điện thoại hoặc pin nếu phát hiện các dấu hiệu như phồng, biến dạng, nứt vỡ, quá nóng hoặc có mùi bất thường.

Điện thoại đang sạc cũng không nên được đặt dưới gối, chăn, nệm hoặc tại những vị trí khó thoát nhiệt. Người dùng không tự ý tháo, sửa chữa hoặc tác động mạnh vào pin điện thoại.

Đối với trẻ em và học sinh, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song khuyến cáo cần có sự nhắc nhở, giám sát của người lớn khi sử dụng điện thoại, đặc biệt trong thời gian thiết bị đang sạc.

Theo cơ sở y tế, sự cố trên là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ việc sử dụng thiết bị điện tử không đúng cách. Dù có kích thước nhỏ, điện thoại và pin lithium-ion có thể gây bỏng, chấn thương nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.