Hé lộ chuyên ngành “hot” nhất Match Day 2 năm liên tiếp: Vì sao được thí sinh săn đón?

Hai năm liên tiếp, một chuyên ngành luôn được các bác sĩ trẻ có thành tích cao ưu tiên lựa chọn tại Match Day của Đại học Y Hà Nội.

Tại Match Day – ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội – thứ hạng trong kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội trúng tuyển mà còn quyết định thí sinh được lựa chọn chuyên ngành trước hay sau.

Trong hai mùa tuyển sinh gần đây, chuyên ngành Sản phụ khoa liên tục cho thấy sức hút đặc biệt. Năm 2024, đây là chuyên ngành được lựa chọn nhiều nhất trong top 20 thí sinh điểm cao nhất, trong đó cả thủ khoa và á khoa đều chọn. Sang năm 2025, tình hình tiếp tục lặp lại: Sản phụ khoa là một trong những chuyên ngành hết chỉ tiêu sớm nhất, được 7/20 thí sinh có điểm cao nhất lựa chọn và thủ khoa cũng quyết định theo học chuyên ngành này.

Hai năm liên tiếp được những thí sinh điểm cao lựa chọn

Năm 2024, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 444 bác sĩ nội trú cho 38 chuyên ngành. Sản phụ khoa có 12 chỉ tiêu, nhưng cả 12 suất đều được những thí sinh nằm trong top 26 lựa chọn. Đáng chú ý, thủ khoa Trần Thị Minh Anh và á khoa Nguyễn Đình Hoàng đều chọn chuyên ngành này. Trong top 20, có 9 thí sinh lựa chọn Sản phụ khoa. Các lựa chọn còn lại trong top 20 là Phẫu thuật tạo hình (3), Ung thư (2), Nhi (2), Chẩn đoán hình ảnh (2), Da liễu (1), Gây mê hồi sức (1).

Thủ khoa kỳ thi nội trú năm 2024 của Trường Đại học Y Hà Nội, em Trần Thị Minh Anh, chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. ẢNH: QUÝ HIÊN/Báo Thanh niên

Một năm sau, sức hút này vẫn được duy trì.

Theo Báo Thanh Niên, năm 2025 Sản phụ khoa chỉ có 13 chỉ tiêu. Tuy nhiên, đến lượt thí sinh xếp thứ 33, toàn bộ chỉ tiêu đã được lấp đầy. Trong 20 người đứng đầu kỳ thi, có 7 người chọn Sản phụ khoa, trong đó có thủ khoa Vũ Ngọc Duy. Các thí sinh còn lại trong top 20 chọn như sau: 4 người chọn Phẫu thuật tạo hình, 3 người chọn Ung thư, 2 chọn Chẩn đoán hình ảnh, 2 chọn Nội tim mạch, còn lại là Nhi và Gây mê hồi sức.

Toàn cảnh buổi Match Day năm 2025 của Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Đại học Y Hà Nội)

Trao đổi với báo Sức khỏe và Đời sống, GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng Bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội, cho rằng việc nhiều thí sinh đạt thành tích cao lựa chọn chuyên ngành là tín hiệu tích cực đối với lĩnh vực này.

Chỉ tiêu ít khiến cuộc đua càng cạnh tranh

Một đặc điểm dễ nhận thấy của Match Day là thí sinh có điểm càng cao càng có nhiều quyền lựa chọn. Ban tổ chức lần lượt gọi thí sinh theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp; khi một chuyên ngành đủ chỉ tiêu, lựa chọn đó sẽ đóng lại.

Năm 2025, Sản phụ khoa chỉ có 13 suất. Đến thí sinh thứ 33, chuyên ngành đã hết chỗ. Điều này đồng nghĩa với việc những người có thứ hạng thấp hơn gần như không còn cơ hội lựa chọn nếu ban đầu đặt mục tiêu vào chuyên ngành này.

Đây cũng là lý do những diễn biến tại Match Day thường tạo ra sự hồi hộp đặc biệt. Mỗi lựa chọn của nhóm thí sinh đầu bảng có thể làm thay đổi hoàn toàn cơ hội của những người đứng phía sau.

Năm 2024, Báo Thanh Niên ghi nhận tình trạng tương tự: nhiều chuyên ngành chỉ có dưới 10 chỉ tiêu, thậm chí có chuyên ngành chỉ có 2 suất. Vì vậy, những thí sinh không nằm trong nhóm điểm cao phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng khi chuyên ngành yêu thích đã đủ chỉ tiêu.

Cơ hội việc làm và nhu cầu nhân lực

Vậy điều gì khiến Sản phụ khoa được nhiều bác sĩ trẻ ưu tiên?

Theo các chuyên gia được Báo Thanh Niên phỏng vấn, một trong những yếu tố quan trọng là môi trường làm việc và nhu cầu xã hội. Bác sĩ Trung Như, giảng viên Bộ môn Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết ông từng lựa chọn chuyên ngành này bởi môi trường làm việc đặc thù, nơi bác sĩ có cơ hội chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt khi một em bé chào đời.

Một bác sĩ khác được Báo Thanh Niên dẫn lời cho rằng nhu cầu khám sản phụ khoa ngày càng cao tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho bác sĩ sau khi tốt nghiệp. Vị này cũng nhận định chuyên ngành có tiềm năng phát triển thu nhập, đồng thời có nhiều hướng phát triển chuyên môn và kỹ thuật.

GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh cũng cho rằng Sản phụ khoa hiện có nhu cầu nhân lực cao, cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập ổn định, không quá vất vả và phù hợp với cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, ông đồng thời nhấn mạnh sự phát triển của chuyên ngành có thể thay đổi theo từng giai đoạn, khi những lĩnh vực khác nhau từng có thời điểm trở thành lựa chọn hàng đầu của bác sĩ trẻ. Trước đây, vào thời của ông, chuyên ngành Ngoại khoa rất "hot", sau đó là Nhãn khoa, Tim mạch. Gần đây, Sản khoa, Ung thư và Phẫu thuật tạo hình lại được nhiều người theo đuổi.

Không chỉ vì cơ hội nghề nghiệp

Một điểm đáng chú ý là các chuyên gia không cho rằng bác sĩ trẻ lựa chọn Sản phụ khoa chỉ vì việc làm hay thu nhập.

Theo bác sĩ Trung Như, sở thích cá nhân và trải nghiệm trong quá trình học cũng đóng vai trò quan trọng. GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh cũng chia sẻ rằng mỗi bác sĩ có một câu chuyện riêng khi lựa chọn chuyên ngành. Trong số những tân bác sĩ nội trú chọn Sản phụ khoa năm 2025 có người lựa chọn bởi một trải nghiệm đặc biệt của gia đình, từ đó hình thành mong muốn trở thành bác sĩ sản phụ khoa.

Đặc biệt, thủ khoa bác sĩ nội trú năm 2025 Vũ Ngọc Duy cũng chọn Sản phụ khoa ngay khi có quyền lựa chọn đầu tiên. Theo VTV, Duy cho biết quyết định theo ngành y chịu ảnh hưởng từ gia đình có nhiều người làm nghề y, trong khi bản thân anh mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi và sau này có thể giảng dạy, truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Điều này cho thấy đằng sau những con số của Match Day vẫn là những lựa chọn mang tính cá nhân: sở thích, trải nghiệm, hình dung về nghề nghiệp tương lai và mong muốn được phát triển trong một lĩnh vực cụ thể.

“Hot” không đồng nghĩa với con đường dễ dàng

Sản phụ khoa có thể là lựa chọn được săn đón, nhưng điều đó không đồng nghĩa đây là một chuyên ngành dễ theo đuổi.

Theo GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh, việc trở thành bác sĩ nội trú mới chỉ là điểm khởi đầu. Những bác sĩ trẻ sau khi được lựa chọn cần tiếp tục rèn luyện tay nghề, tu dưỡng đạo đức và duy trì nhiệt huyết với nghề.

Bởi vậy, sức hút của Sản phụ khoa tại Match Day có thể được nhìn từ nhiều phía: nhu cầu nhân lực, cơ hội nghề nghiệp, môi trường đào tạo, triển vọng phát triển chuyên môn và trên hết là sự phù hợp với sở thích, năng lực của từng bác sĩ.