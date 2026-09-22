Nếu trong người có "mầm mống" ung thư, ban đêm đi ngủ sẽ lộ ra 3 thứ

Chất lượng giấc ngủ ban đêm có thể phản ánh nhiều điều về tình trạng sức khỏe mỗi người, thậm chí giúp phát hiện sớm bệnh ung thư.

Ban đêm là thời điểm cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi, nhịp sinh học chậm lại và các cơ quan bắt đầu quá trình tự sửa chữa. Chính trong không gian yên tĩnh này, những phản ứng bất thường của hệ miễn dịch hay áp lực do khối u đè nén mới bộc lộ rõ rệt nhất, khiến các dấu hiệu cảnh báo ung thư dễ dàng "lộ diện" hơn so với ban ngày.

Nếu giấc ngủ đêm thường xuyên bị gián đoạn bởi 3 biểu hiện khó chịu dưới đây, bạn cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra càng sớm càng tốt:

1. Sốt dai dẳng về đêm

Khi khối u phát triển, hệ miễn dịch suy giảm khiến người bệnh dễ gặp các cơn sốt kéo dài, tái đi tái lại và không hạ khi dùng thuốc thông thường.

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Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng sốt do ung thư (tumor fever) xuất phát từ 3 nguyên nhân:

- Khối u phát triển nhanh gây thiếu máu và thiếu oxy cục bộ, dẫn đến hoại tử mô và gây sốt.

- Tế bào ung thư tiết ra các chất kháng nguyên (cytokine), kích thích hệ miễn dịch phản ứng và làm nhiệt độ cơ thể tăng bất thường.

- Khối u xâm nhập, tác động trực tiếp lên trung tâm điều hòa nhiệt độ ở não bộ.

Thống kê từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) ghi nhận khoảng 70% bệnh nhân ung thư từng trải qua các cơn sốt kéo dài không rõ nguyên nhân về chiều tối và đêm. Dấu hiệu này thường đi kèm cảm giác mệt mỏi, sụt cân nhanh hoặc ăn uống kém.

2. Mất ngủ kéo dài, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm

Rối loạn giấc ngủ không chỉ là vấn đề thần kinh mà còn liên quan trực tiếp đến nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm. Hiệp hội Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ (AASM) chỉ ra rằng có từ 30% đến 50% bệnh nhân ung thư gặp phải tình trạng mất ngủ nghiêm trọng.

Người mắc ung thư thường bị tỉnh giấc lặp đi lặp lại vào nửa đêm hoặc khoảng 3 - 4 giờ sáng. Khi đã thức giấc, cơ thể trằn trọc, rất khó ngủ lại và hầu như không thuyên giảm dù dùng thuốc hỗ trợ.

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Nguyên nhân là do khối u chèn ép dây thần kinh, gây đau đớn, tức ngực hoặc khó thở. Đặc biệt, các bệnh ung thư ở gan, dạ dày, phổi hay não rất dễ gây kích thích hệ thần kinh và làm gián đoạn giấc ngủ giữa đêm.

3. Đau nhức cơ thể, đặc biệt là đau xương về đêm

Những cơn đau dai dẳng không giảm khi nghỉ ngơi, lại có xu hướng gia tăng cường độ về đêm là dấu hiệu rất đáng lo ngại. Một số trường hợp còn gặp tình trạng co giật hoặc chuột rút cơ bắp lúc nửa đêm.

Trong các dạng đau do khối u, đau xương là phổ biến nhất. Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) ghi nhận khoảng 70% đến 80% bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến triển gặp tình trạng di căn xương, phổ biến ở cột sống, xương sườn, xương chậu và xương đùi.

Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện thoáng qua khi vận động. Tuy nhiên khi bệnh tiến triển, cơn đau trở nên liên tục, dữ dội ngay cả khi nghỉ ngơi và không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường. Ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến giáp là những nhóm có tỷ lệ di căn xương cao nhất.

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Bên cạnh 3 dấu hiệu trên, sự xuất hiện của khối u còn có thể gây ra một số bất thường khác như đổ mồ hôi trộm, đau bụng dữ dội, ho dai dẳng hoặc đau đầu nghiêm trọng. Khi phát hiện các triệu chứng bất thường kéo dài trên 2 tuần, bạn nên chủ động đi khám chuyên khoa để chẩn đoán chính xác.