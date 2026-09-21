Phát hiện ngôi làng hơn 500 năm tuổi cách Hà Nội 40 km, có gần 50 biệt thự đẹp như một góc châu Âu

Ngôi làng hơn 500 năm tuổi gây ấn tượng bởi những biệt thự cổ mang dấu ấn Á - Âu giữa không gian làng quê yên bình.

Ngôi làng từng nổi tiếng với những thợ may Hà thành

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía nam, có một ngôi làng mang diện mạo khá khác biệt so với những làng quê Bắc Bộ quen thuộc. Xen giữa những con ngõ nhỏ, mái ngói cũ và không gian yên tĩnh là hàng loạt biệt thự mang phong cách kiến trúc Việt - Pháp, khiến nhiều góc nhìn gợi liên tưởng tới một khu phố châu Âu cũ.

Đó là làng Cựu, nay thuộc xã Chuyên Mỹ, Hà Nội.

Theo VietnamPlus, ngôi làng có lịch sử hơn 500 năm và từng được biết tới với tên gọi "làng Tây" nhờ hệ thống biệt thự mang phong cách kiến trúc giao thoa Đông - Tây.

Điểm đặc biệt của làng Cựu không chỉ nằm ở tuổi đời.

Trong nửa đầu thế kỷ XX, nhiều người dân trong làng lên Hà Nội làm nghề may. Một số gia đình sau khi làm ăn khá giả đã quay về quê xây dựng những căn nhà bề thế.

Thay vì chỉ giữ kiểu nhà truyền thống Bắc Bộ, các chủ nhân đưa vào công trình nhiều chi tiết kiến trúc chịu ảnh hưởng từ phương Tây. Những căn biệt thự với cửa vòm, ban công, cột trang trí, mái dốc và các mảng phù điêu vì thế dần xuất hiện trong làng.

Tuy nhiên, kiến trúc phương Tây không hoàn toàn lấn át yếu tố bản địa. Trên nhiều công trình vẫn có thể bắt gặp các chi tiết quen thuộc như hoa sen, chim hạc, chữ Hán, mái ngói hay những hoa văn mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Một số tài liệu cho biết giai đoạn xây dựng mạnh nhất của những biệt thự này rơi vào khoảng những năm 1920-1945, khi nghề may mang lại cuộc sống khá giả cho nhiều gia đình trong làng.

Theo một bài viết được công bố năm 2026, làng Cựu hiện vẫn còn gần 50 biệt thự mang phong cách Việt - Pháp.

Đây cũng là con số tạo nên sự khác biệt cho ngôi làng. Thay vì chỉ có một vài căn nhà cổ riêng lẻ, các công trình nằm xen kẽ trong hệ thống ngõ xóm, tạo nên một không gian kiến trúc tương đối đặc biệt giữa vùng ngoại thành Hà Nội.

Những căn biệt thự nhuốm màu thời gian

Trải qua hàng chục năm, không phải công trình nào ở làng Cựu cũng còn nguyên vẹn.

Một số căn biệt thự đã xuống cấp, tường bong tróc, mái ngói phủ rêu hoặc ít được sử dụng. Tuy vậy, chính dấu vết thời gian lại khiến nơi đây mang nét hoài cổ rõ rệt.

Với những người yêu kiến trúc, trải nghiệm thú vị nhất là đi bộ qua các con ngõ, quan sát từng căn nhà, cổng làng, đình làng và những chi tiết trang trí còn sót lại.

Trang thông tin địa phương cho biết làng Cựu đang được quan tâm theo hướng bảo tồn giá trị kiến trúc cũ gắn với phát triển du lịch trải nghiệm. Một điểm cung cấp thông tin cho khách tham quan cũng đã được bố trí tại khu vực nhà văn hóa.

Du khách nên ghé vào buổi sáng hoặc cuối chiều, thời điểm ánh sáng dịu hơn và thuận lợi để chụp ảnh.

Do nhiều biệt thự vẫn thuộc sở hữu tư nhân hoặc đang được người dân sử dụng, khách tham quan không nên tự ý đi vào bên trong nếu chưa được chủ nhà đồng ý.

Chơi gì quanh làng Cựu?

Một lợi thế của ngôi làng là nằm trong khu vực có nhiều làng nghề truyền thống, phù hợp để kết hợp thành chuyến đi trong ngày.

Nổi bật nhất là làng nghề khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ. Nghề khảm trai tại khu vực này đã tồn tại qua nhiều thế hệ, nổi tiếng với kỹ thuật cắt, ghép vỏ trai, vỏ ốc để tạo hoa văn trên đồ gỗ.

Du khách có thể tìm hiểu quá trình chế tác sản phẩm, quan sát các nghệ nhân làm việc hoặc mua những món đồ thủ công nhỏ làm quà.

Ngoài nghề khảm trai, khu vực Chuyên Mỹ còn có nghề may com lê và nghề giày da. Đây đều là những làng nghề đã được Hà Nội đưa vào hệ thống điểm du lịch làng nghề.

Nếu có nhiều thời gian hơn, du khách có thể kết hợp tham quan các điểm thuộc khu vực Phú Xuyên cũ, sau đó trở về trung tâm Hà Nội trong ngày.

Ăn gì khi tới làng Cựu?

Dịch vụ ăn uống ngay trong làng Cựu chưa phát triển dày đặc như tại các điểm du lịch lớn. Vì vậy, một lịch trình phù hợp là tới làng vào buổi sáng, dành khoảng 1-2 giờ đi bộ tham quan rồi di chuyển ra khu trung tâm Chuyên Mỹ hoặc dọc Quốc lộ 1A để ăn trưa.

Các quán ăn trong khu vực chủ yếu phục vụ cơm gia đình, món Việt và những món phổ biến như gà, cá, thịt rang, rau theo mùa. Du khách đi theo nhóm đông nên liên hệ nhà hàng trước để chủ động chỗ ngồi.

Nếu muốn trải nghiệm đúng không khí vùng quê, có thể lựa chọn những quán ăn địa phương thay vì quay ngay về trung tâm Hà Nội.

Với khoảng cách chỉ khoảng 40 km, làng Cựu phù hợp cho một chuyến đi ngắn cuối tuần. Không có những trò chơi quy mô lớn hay khu nghỉ dưỡng hiện đại, sức hút của ngôi làng nằm ở tuổi đời hơn 500 năm, gần 50 biệt thự cổ và một lớp kiến trúc Á - Âu hiếm gặp còn được lưu giữ giữa vùng ngoại thành Thủ đô.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, VietnamPlus, Trang thông tin điện tử xã Chuyên Mỹ