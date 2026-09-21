Palmora có gì mà vừa khai trương đã thành “tọa độ” mới của hội mê nightlife tại TP.HCM?

Nếu tiêu chí cho một buổi tối là đồ ăn chất lượng, cocktail thú vị, không gian “ăn ảnh” và càng về khuya càng sôi động, hội mê nightlife tại TP.HCM vừa có thêm một tọa độ để lưu lại.

Sau hai đêm Grand Opening 22–23/8 với sự xuất hiện của 2PILLZ và DJ Minh Trí, Palmora đang thu hút sự chú ý bởi mô hình kết hợp dining, mixology và entertainment trong cùng một không gian.

Một "ốc đảo" mới giữa lòng tại TP.HCM

Nằm tại 18 Nguyễn Cư Trinh, Palmora sở hữu không gian khoảng 1.000m² với sức chứa khoảng 200 khách. Concept Tropical – Futuristic – Neon tạo nên diện mạo khá khác biệt: nhiều mảng xanh, hồ bơi và cảm giác của một tropical garden được đặt cạnh sân khấu, màn hình LED cùng hệ thống ánh sáng hiện đại.

Điểm thú vị là Palmora không giữ nguyên một mood xuyên suốt buổi tối. Những giờ đầu mang cảm giác thư giãn, phù hợp cho dinner hay một cuộc hẹn. Càng về khuya, ánh sáng, âm nhạc và năng lượng của không gian càng được đẩy lên, tạo nên sự chuyển đổi từ dining sang nightlife mà khách gần như không cần phải di chuyển sang một địa điểm thứ hai.

Đến để ăn tối, nhưng chưa chắc ăn xong đã muốn về

Không gian đẹp có thể là lý do khiến một địa điểm nhanh chóng xuất hiện trên social media, nhưng với Palmora, food & drink vẫn là phần quan trọng để giữ khách ở lại.

Menu được xây dựng đa dạng, hướng đến trải nghiệm social dining và phù hợp với những nhóm bạn muốn vừa ăn vừa chia sẻ món. Song song với đồ ăn là cocktail và mixology – một trong những yếu tố tạo nên cá tính cho Palmora.

Thay vì dinner kết thúc rồi mới nghĩ xem "đi đâu tiếp?", trải nghiệm tại đây được thiết kế theo một hành trình khá tự nhiên: bắt đầu bằng món ăn, tiếp tục với cocktail và dần chuyển sang âm nhạc, live performance hay DJ khi đêm xuống.

Nói đơn giản, bạn có thể đến sớm để ăn, gọi thêm một ly cocktail và rồi nhận ra mình đã ở lại đến khuya.

Grand Opening quy tụ 2PILLZ và DJ Minh Trí và nhiều các KOL/ Celeb

Hai đêm Grand Opening 22–23/8 phần nào cho thấy rõ cách Palmora muốn kết hợp dining với entertainment. 2PILLZ và DJ Minh Trí lần lượt mang những màu sắc âm nhạc khác nhau đến không gian này.

Thay vì dựng một sân khấu biểu diễn tách biệt hoàn toàn với khu vực khách ngồi, hệ thống sân khấu, LED, ánh sáng và âm nhạc được đưa trực tiếp vào trải nghiệm của cả venue. Vì vậy, ranh giới giữa một bàn dinner và một đêm đi chơi cũng dần biến mất khi năng lượng của chương trình tăng lên.

Những hình ảnh đông khách, các màn trình diễn cùng loạt khoảnh khắc check-in trong hai đêm khai trương cũng giúp Palmora nhanh chóng được chú ý trên social media ngay trong những ngày đầu chính thức hoạt động.

Từ Men’s Folio đến những buổi tiệc của giới lifestyle

Thực tế, trước Grand Opening, Palmora đã bắt đầu xuất hiện trong nhiều hoạt động thuộc cộng đồng fashion, entertainment và media. Không gian từng được lựa chọn cho sự kiện Men’s Folio, các buổi tiệc báo chí cũng như những cuộc gặp gỡ của KOL và influencer.

Điều này cũng phần nào giải thích vì sao Palmora đang được định hình không chỉ như một địa điểm ăn uống. Không gian có thể thay đổi từ restaurant thành venue cho brand event, private party, celebrity gathering hay một đêm âm nhạc.

Và khi KOL, nghệ sĩ, fashionista hay creator liên tục xuất hiện, yếu tố "people" cũng dần trở thành một phần của trải nghiệm Palmora: người ta đến không chỉ để ăn gì, uống gì mà còn vì không khí và những cuộc gặp gỡ diễn ra tại đó.

Một địa điểm cho nhiều "kèo" khác nhau

Date night, girls’ night, birthday, dinner cùng nhóm bạn hay một buổi tối muốn ăn uống nhưng sau đó vẫn muốn tiếp tục cuộc vui – Palmora đang cố gắng gom những nhu cầu tưởng như khác nhau vào cùng một địa điểm.

Đó cũng là điểm dễ hiểu nhất về mô hình Premier Dining & Entertainment mà Palmora theo đuổi. Thay vì bắt khách lựa chọn giữa "đi ăn" và "đi chơi", Palmora muốn một buổi tối có thể bắt đầu từ bàn ăn, tiếp tục bằng cocktail và kết thúc trong âm nhạc.

Sau Grand Opening, địa điểm này dự kiến tiếp tục phát triển các hoạt động âm nhạc, lifestyle event, brand collaboration và những trải nghiệm F&B khác nhau. Nếu giữ được nhịp độ này, Palmora có thể trở thành một trong những cái tên mới đáng chú ý cho hội thích trải nghiệm nightlife tại TP.HCM.

Palmora là điểm đến kết hợp Dining – Mixology – Music – Entertainment – Lifestyle tại trung tâm TP.HCM. Với không gian khoảng 1.000m², sức chứa khoảng 200 khách, Palmora được thiết kế theo tinh thần Tropical – Futuristic – Neon, nổi bật với không gian mở, hồ bơi, sân khấu và hệ thống LED.

Palmora hướng đến trải nghiệm linh hoạt từ dinner, cocktail, live music, DJ đến các hoạt động private party, celebrity gathering, brand event, press event và corporate event.

Địa chỉ: 18 Nguyễn Cư Trinh, Phường Bến Thành, TP.HCM

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