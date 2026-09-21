Hàng sữa tuổi thơ ở Giảng Võ khiến trai Nhật bị hút hồn, uống một ngụm liền ví như gặp mỹ nhân

Từ một người tuyên bố sẽ “tuyệt đối không khen ngon”, Hitoshi Mission nhanh chóng đổi ý sau khi thử sữa tươi và sữa chua nếp cẩm ở một hàng sữa lâu năm tại Giảng Võ.

Nếu thường xuyên xem những video của Hitoshi Mission, khán giả có lẽ đã quen với hình ảnh một chàng trai Nhật ngồi trước bát bún, tô phở hay cốc cháo rồi đưa ra những nhận xét ngắn gọn nhưng đôi khi khiến người xem bật cười. Không quá cầu kỳ, Hitoshi thường đi thẳng vào món ăn và nói đúng cảm nhận của mình, kể cả khi món đó là một đặc sản quen thuộc của Việt Nam.

Những món xuất hiện trong các video của Hitoshi thường là những món rất quen thuộc như bún, phở, cháo... Thế nhưng lần này, anh quyết định rời khỏi “vùng an toàn” của các món ăn mặn để thử một thứ tưởng đơn giản hơn nhiều: sữa.

Hitoshi tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi ghé thăm một hàng sữa "tuổi thơ" ở khu Giảng Võ

Mọi chuyện bắt đầu khi anh được một người bạn thân người Việt Nam rủ ghé thăm quán sữa quen thuộc ở khu vực Giảng Võ. Vốn là một người khá kỹ tính trong việc thưởng thức sữa, ban đầu Hitoshi tự dặn lòng sẽ không dễ dàng bị chinh phục. Thế nhưng, ngay ngụm sữa tươi đầu tiên, sự đậm đà nguyên bản đã lập tức đánh gục sự khắt khe của anh.

“Vốn là người khó tính với sữa nên lần này tôi tự nhủ sẽ tuyệt đối không khen ngon đâu, thế mà vừa uống ngụm đầu tiên: Gì thế này? Ngon đỉnh chóp! Ly sữa tươi đậm đà ấy khiến tôi thấy trái đất như quay ngược chiều" - Hitoshi cảm thán.

Trải nghiệm vị giác ấy tiếp tục đạt đến đỉnh điểm khi anh thưởng thức món sữa chua nếp cẩm. Anh ấn tượng mạnh bởi vị chua thanh mát của sữa chua khi quyện cùng độ ngọt dịu, tinh tế của nếp cẩm, tạo nên một sự hòa quyện tuyệt vời lan tỏa trọn vẹn nơi khoang miệng.

Hitoshi so sánh rằng, khác với các loại sữa ngọt hay sữa bảo quản ở nhiệt độ phòng trong siêu thị tại Việt Nam, và dù Nhật Bản vốn rất nổi tiếng với dòng sữa Hokkaido ngon tuyệt, ly sữa tại Giảng Võ lại mang một hương vị đặc biệt chưa từng có. Anh ví cảm giác cuốn hút ấy giống như việc bị "hút hồn" bởi một mỹ nhân da trắng sở hữu nụ cười vị tha.

Đáng chú ý, chuyến ghé thăm ấy đã thay đổi hẳn thói quen của vị khách phương xa: thói quen tự thưởng một ly rượu sau giờ làm của anh giờ đây đã được thay thế hoàn toàn bằng một ly sữa tươi mát lành - một "bí mật nhỏ" mà anh hài hước hứa sẽ giữ cho riêng mình.

Từ một người tự nhận “khó tính với sữa”, Hitoshi cuối cùng lại tuyên bố đổi cả đồ uống sau giờ làm. Có lẽ đây cũng là một trong những lần hiếm hoi một cốc sữa tươi được review theo phong cách... tình cảm đến vậy.

Bên dưới video, nhiều khán giả Hà Nội cũng nhanh chóng nhận ra địa chỉ quen thuộc. Không ít người cho biết Hương Sơn là một phần ký ức tuổi thơ của họ, thậm chí có người đã ăn ở đây hàng chục năm.

Một số bình luận chia sẻ:

“Quán sữa này 'peak' nhất cả Hà Nội này luôn ý. Hồi bé 2 anh em mình lúc nào cũng tranh nhau uống đầu tiên vì chỉ cốc đầu là có váng bơ”.

“Hồi bé mình học ở mầm non Hoa Sen toàn ra đây ăn sáng, uống sữa, ăn bánh gato cuộn”.

“Sữa tươi, caramen ở đây không có đối thủ”.

“Hàng sữa tủ của mình này”.

“Ông anh tìm được quán này, dân Hà Nội nhiều người còn không biết”.

“Bạn ăn được 2 món trong danh sách những hàng ăn ngon của tôi. Nhà tôi ở phố Giảng Võ luôn, ăn hơn 30 năm rồi”.

Từ một người tự nhận “khó tính với sữa”, Hitoshi cuối cùng lại tuyên bố đổi cả đồ uống sau giờ làm.

Hàng sữa “tuổi thơ” ở Giảng Võ

Sữa dê Hương Sơn nằm tại khu C4 Giảng Võ, đường Trần Huy Liệu. Ngoài cơ sở này, cửa hàng còn có địa chỉ tại C3 Kim Liên, đường Lương Định Của và số 10 ngõ 54 Nguyễn Thị Định.

Trong đó, cơ sở ở Giảng Võ được nhiều thực khách gọi bằng cái tên khá trìu mến: “hàng sữa tuổi thơ”. Quán đã xuất hiện từ những năm 1990 và trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Sữa dê Hương Sơn nằm tại khu C4 Giảng Võ, đường Trần Huy Liệu.

Không gian ở đây không mang dáng vẻ của những quán đồ uống hiện đại với thiết kế cầu kỳ. Cửa hàng giữ phong cách bình dân, mộc mạc, gợi cảm giác Hà Nội cũ. Phía trước có những bộ bàn ghế nhựa và ghế đẩu để khách ngồi uống sữa, trò chuyện hoặc đơn giản là ngồi lại một lúc.

Bên trong, diện tích quán vừa phải, tường kết hợp gỗ và gạch, trang trí bằng tranh ảnh giới thiệu về trang trại nuôi dê, bò sữa ở Ba Vì. Bàn ghế gỗ vuông kết hợp khung sắt, ghế đẩu tròn tạo cảm giác khá giản dị.

Cửa hàng giữ phong cách bình dân, mộc mạc, gợi cảm giác Hà Nội cũ. Ảnh: Google Review

Quán cũng có dãy tủ mát để bảo quản các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua, caramel... cùng quạt trần, quạt treo tường và hộp giấy ăn đặt trên bàn.

Không chỉ có sữa tươi

Thực đơn của Hương Sơn khá phong phú, tập trung vào các sản phẩm làm từ sữa bò và sữa dê, trong đó có sữa tươi Ba Vì.

Khách có thể gọi sữa tươi dê hoặc bò, uống nóng hoặc lạnh; sữa chua dê mật ong, sữa non. Các món sữa chua cũng có nhiều lựa chọn như sữa chua nếp cẩm, cà phê, trà xanh, dâu, sữa chua Hy Lạp, cacao, Milo hay ngũ cốc.

Nếu thích đồ ngọt, quán có caramel, caramel úp cốt dừa. Ngoài ra còn có phô mai dê, bánh sữa, bánh cuộn ngọt và một số loại bánh mặn. Menu tại quán không niêm yết giá, tuy nhiên theo một số đánh giá của thực khách, các món thường có giá khoảng 30.000-40.000 đồng.

Ảnh: Sữa dê Hương Sơn

Đồ uống được phục vụ trong những chiếc ly thủy tinh dày, khá lớn, mang dáng vẻ quen thuộc của các hàng sữa kiểu cũ. Caramel và sữa chua thường được đựng trong hũ hoặc bát thủy tinh nhỏ; bánh bông lan cuộn được cắt lát và đặt trên đĩa gốm. Các món ăn, đồ uống được xếp trên khay nhựa màu trắng, đi kèm thìa inox.

Thực đơn của quán khá phong phú, tập trung vào các sản phẩm làm từ sữa bò và sữa dê, trong đó có sữa tươi Ba Vì. Ảnh: Sữa dê Hương Sơn

Có người khen ngon, cũng có người thấy “chưa tới”

Không phải thực khách nào cũng có cùng cảm nhận, và các đánh giá trên nền tảng review cũng khá đa chiều. Một số người dành lời khen cho caramel với vị ngọt và đắng cân bằng, sữa dê thơm, béo; trong khi một vài ý kiến cho rằng sữa chua hơi lỏng hoặc một số món chưa thực sự đặc sắc so với mức giá.

Có người viết: “Caramen của quán khá ngon đậm vị, nước đường không quá đắng”, đồng thời nhận xét quán phục vụ nhanh, không gian thoáng và có chỗ để xe.

Một thực khách khác lại ví trải nghiệm của mình khá đúng tinh thần hoài niệm: “Cho 5 sao vì tuổi thơ, thực tế 4 sao thui. Ngon nhất caramen còn sữa chua không ngon nữa rồi. Sữa cũng ổn nha”.

Caramen và bánh cuộn của quán được nhiều khách yêu thích

Cũng có khách nhận xét sữa dê khá thơm và ngậy, caramel tương đối mịn, bánh mềm nhưng cho rằng quán nhỏ và giá có phần nhỉnh hơn một chút.

Riêng với những món như panna cotta, một số thực khách cho rằng phần ăn khá nhỏ so với giá khoảng 30.000 đồng. Tuy vậy, cũng có người đánh giá món này ngon, quán dễ tìm, không gian thoáng và thích hợp để ngồi “chill” một lúc - dù nếu đông khách thì có lẽ cũng không tiện ngồi quá lâu.

Có lẽ chính sự khác nhau trong khẩu vị cũng khiến Hương Sơn giữ được một nét khá đặc biệt: với người này, đây đơn giản là một hàng sữa bình dân; với người khác, đó lại là nơi cất giữ cả một phần tuổi thơ. Còn với Hitoshi, sau một lần ghé qua, một cốc sữa tươi ở Giảng Võ đã đủ sức khiến anh tạm “chia tay” ly rượu sau giờ làm.