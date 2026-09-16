Từ 60 cửa hàng năm 2021 đến hơn 500 cửa hàng năm 2026, Hồng Trà Ngô Gia đã mở rộng mạng lưới thế nào?

Từ những cốc trà giá bình dân, dung tích lớn, Hồng Trà Ngô Gia đang xây dựng một mạng lưới cửa hàng với tốc độ đáng chú ý. Sau hơn một năm "Bắc tiến", thương hiệu đã có khoảng 33 điểm bán tại Hà Nội.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ 2019, lấy TP.HCM làm trụ sở

Hồng Trà Ngô Gia gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, tên gốc là Wujia Black Tea Ice. Đơn vị vận hành tại Việt Nam là Công ty TNHH Hồng Trà Ngô Gia, đặt trụ sở tại TP.HCM, và đây cũng là nơi thương hiệu chọn làm điểm phát triển đầu tiên trước khi mở rộng ra các tỉnh thành khác.

Theo các thông tin trên website chính thức của hãng, năm 2021 hãng có hơn 60 cửa hàng tại khu vực TP.HCM, Bình Dương, Long An.

Đến giữa năm 2025, hệ thống vượt mốc 400 cửa hàng trên toàn quốc. Mốc này từng được nhiều báo dẫn lại vào tháng 6/2025, thời điểm thương hiệu mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. Mô hình kết hợp giữa cửa hàng cố định và điểm bán lưu động được xem là một trong những yếu tố giúp thương hiệu nhanh chóng mở rộng độ phủ.

Hồng Trà Ngô Gia gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, tên gốc là Wujia Black Tea Ice. Ảnh: Hồng Trà Ngô Gia

Khác với những chuỗi trà sữa theo đuổi hình ảnh cao cấp, Ngô Gia lựa chọn phân khúc bình dân. Menu gồm các dòng trà truyền thống như hồng trà, ô long, trà sữa, trà trái cây, latte cùng nhiều món kết hợp khác. Tại Hà Nội, giá đồ uống ghi nhận ở mức khoảng 21.000 đến 35.000 đồng một cốc, tức cao hơn nhóm thương hiệu đang bán từ 7.000 đến 10.000 đồng, nhưng vẫn nằm ở phân khúc dễ tiếp cận.

Một trong những điểm khiến thương hiệu dễ tạo chú ý là kích thước đồ uống. Size M của Hồng Trà Ngô Gia được nhận xét tương đương size L ở một số thương hiệu khác, trong khi size L có dung tích lớn hơn đáng kể. Với mức giá vừa phải, khẩu phần lớn trở thành một trong những yếu tố khiến khách hàng tò mò và sẵn sàng thử.

"Bắc tiến" trong lúc trà sữa giá rẻ trở thành cuộc đua mới

Cửa hàng đầu tiên của Hồng Trà Ngô Gia tại Hà Nội đặt ở số 70 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, khai trương hồi tháng 6/2025. Thời điểm đó, thị trường đồ uống thủ đô bắt đầu xuất hiện một làn sóng mới, khi các thương hiệu giá rẻ từ phía Nam liên tục tìm đường ra Bắc.

Trước đây người tiêu dùng Hà Nội đã quen với nhiều thương hiệu trà sữa có mức giá phổ biến khoảng 45.000 đến 70.000 đồng một cốc, thậm chí cao hơn. Ngay cả những thương hiệu được xem là có giá mềm cũng thường nằm trong khoảng 30.000 đến 40.000 đồng. Vì vậy, sự xuất hiện của các chuỗi trà sữa bình dân từ TP.HCM đã tạo thêm một phân khúc đáng chú ý trên thị trường.

Hồng Trà Ngô Gia cơ sở Nguyễn Trãi, Hà Nội. Ảnh: Bích Ngọc

Trong cuộc đua này, Hồng Trà Ngô Gia không chọn mức giá thấp nhất. Thay vào đó, thương hiệu giữ mức giá nhỉnh hơn nhóm bán 7.000 đến 10.000 đồng, nhưng bù lại nhấn mạnh vào dung tích, sự đa dạng của menu, nhận diện thương hiệu và trải nghiệm tại cửa hàng.

Tại những cơ sở như Chùa Láng và Nguyễn Trãi, các khung giờ cao điểm thường ghi nhận lượng khách đông, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Nhân viên liên tục pha chế để đáp ứng lượng đơn, trong khi thời gian chờ đồ uống phần lớn dưới 5 phút.

Cách vận hành của thương hiệu cũng khá linh hoạt. Các cửa hàng chủ yếu phục vụ khách mua mang đi nhưng vẫn bố trí ghế và quạt để khách chờ đồ. Bao bì, đồng phục và biển hiệu được đồng bộ theo tông xanh, tạo nhận diện tương đối rõ giữa một thị trường ngày càng có nhiều chuỗi đồ uống bình dân.

Ảnh: Sưu tầm

Tốc độ mở rộng tại Hà Nội là dấu hiệu rõ nhất cho tham vọng của Hồng Trà Ngô Gia ở thị trường phía Bắc. Vào tháng 5/2026, tức chưa đầy một năm sau cửa hàng đầu tiên, thương hiệu đã mở rộng lên 9 chi nhánh tại Hà Nội.

Tốc độ mở rộng tại Hà Nội là dấu hiệu rõ nhất cho tham vọng của Hồng Trà Ngô Gia ở thị trường phía Bắc. Ảnh: Bích Ngọc

Đến tháng 8/2026, quy mô này tiếp tục tăng mạnh. Một khảo sát thị trường do Kinh tế và Đồ uống công bố tháng 9/2026 ghi nhận Hồng Trà Ngô Gia đã nâng số điểm bán tại Hà Nội lên khoảng 33 cửa hàng. Con số này đưa Ngô Gia trở thành chuỗi có số lượng cửa hàng lớn nhất trong nhóm các thương hiệu trà sữa giá rẻ mới "Bắc tiến" được bài khảo sát đề cập.

Nói cách khác, từ 9 lên 33 điểm bán chỉ trong khoảng ba tháng. Đây là mức tăng đáng chú ý trong một thị trường vốn đã có rất nhiều thương hiệu đồ uống cạnh tranh.

Công thức không mới nhưng dễ nhân rộng

Sự phát triển của Hồng Trà Ngô Gia không chỉ đến từ việc bán một cốc trà với giá dễ tiếp cận. Đằng sau độ phủ hàng trăm cửa hàng là mô hình được thiết kế để có thể nhân rộng.

Theo công bố của thương hiệu, hệ thống đi từ hơn 60 cửa hàng năm 2021 lên hơn 400 cửa hàng vào giữa năm 2025, và đạt hơn 500 cửa hàng trong năm 2026 từ số liệu do doanh nghiệp tự công bố.Tuy nhiên, mốc hơn 400 cửa hàng từng được nhiều báo dẫn lại vào giữa năm 2025, cộng với tốc độ tăng điểm bán tại Hà Nội được ghi nhận trong năm 2026, cho thấy quy mô của chuỗi đã tăng đáng kể.

Đóng gói của Hồng Trà Ngô Gia có phần bắt mắt, dễ gây ấn tượng hơn một số thương hiệu trà sữa giá rẻ khác. Ảnh: tho.thichanhang

Mô hình nhượng quyền cũng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Ngô Gia. Ngay trên website, thương hiệu dành riêng hệ thống đăng ký tư vấn nhượng quyền và phân chia đầu mối tư vấn cho khu vực miền Nam và miền Bắc.

Với mô hình này, thương hiệu có thể mở rộng điểm bán nhanh hơn so với việc tự đầu tư toàn bộ cửa hàng. Trong khi đó, những yếu tố như menu phổ thông, mức giá không quá cao và mô hình “take away” giúp cửa hàng hướng tới lượng khách lớn mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào không gian ngồi rộng.

Không phải rẻ nhất, nhưng đánh vào "giá trị nhận được"

Một điểm đáng chú ý là Hồng Trà Ngô Gia không tham gia hoàn toàn vào cuộc đua ai rẻ hơn.

Trong khi Viên Viên hay Mãn Mãn có những sản phẩm giá từ 7.000 đồng, Ngô Gia tại Hà Nội duy trì mức khoảng 21.000 đến 35.000 đồng một cốc. Thương hiệu chọn cách cạnh tranh bằng sự cân bằng giữa giá bán, dung tích, menu, nhận diện và dịch vụ.

Trên các nền tảng đánh giá, nhiều khách hàng cho biết đồ uống ở mức ổn so với giá tiền. Thương hiệu còn triển khai chương trình đăng ký tài khoản VIP, giảm 3.000 đồng cho mỗi đơn hàng, qua đó khuyến khích khách đăng ký thành viên và quay lại mua.

Thương hiệu chọn cách cạnh tranh bằng sự cân bằng giữa giá bán, dung tích, menu, nhận diện và dịch vụ. Ảnh: Hồng Trà Ngô Gia

Cách làm này cho thấy một công thức khá quen thuộc của ngành F&B bình dân: không nhất thiết phải tạo ra sản phẩm quá khác biệt, nhưng cần khiến khách hàng cảm thấy số tiền bỏ ra tương xứng với những gì nhận lại.

Với Ngô Gia, đó có thể là một cốc trà dung tích lớn, mức giá vừa túi tiền, menu nhiều lựa chọn và khả năng tìm thấy cửa hàng ở ngày càng nhiều tuyến phố.

Từ một thương hiệu chủ yếu phát triển ở phía Nam trong nhiều năm đầu, Hồng Trà Ngô Gia hiện đã bước sang một giai đoạn khác, đó là mở rộng độ phủ tại Hà Nội và cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc trà sữa bình dân đang ngày càng đông đúc.