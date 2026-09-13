3 người vô cùng cảm kích Trấn Thành

Có quán đông nghịt sau khi Trấn Thành ghé qua, có nơi nhanh chóng trở lại nhịp cũ. Nhưng nhìn cách một số chủ quán lưu lại khoảnh khắc được xuất hiện trên Siêu Thực Thành, mới thấy đôi khi giá trị của một lần lên sóng không chỉ nằm ở lượng khách.

Từ khi Siêu Thực Thành lên sóng, đã có hơn hai mươi quán ăn ở TP.HCM được Trấn Thành ghé qua. Có nơi chỉ đông được đúng một tuần, có nơi thậm chí đóng cửa trước cả ngày phát sóng. Nhưng cũng có những chủ quán mà chỉ cần nhìn cách họ đăng Facebook sau đó thôi là đủ hiểu cú ghé ấy có ý nghĩa thế nào với mình.

Chủ quán Wok of Love: Được chọn mở màn cả một mùa

Wok of Love là quán Hàn có hai chi nhánh, một ở Võ Trường Toản thuộc An Phú và một ở Hưng Phước 2 thuộc Tân Phong, và họ được chọn làm điểm mở màn cho tập 1 mùa 2, phát sóng hồi tháng 8/2025. Khách mời hôm đó gồm Miu Lê, Negav và Ánh Sáng AZA.

Wok of Love đăng bài gửi lời cảm ơn Trấn Thành và các nghệ sĩ vì đã đến quán thưởng thức

Kết quả đến gần như lập tức. Lượng khách ở cả hai chi nhánh tăng khoảng 60 đến 80%, có thời điểm kín bàn hết công suất vào giờ cao điểm, đến mức chủ quán từng phải than rằng xoay sở không kịp. Trên fanpage, anh đăng liên tiếp ảnh bàn ăn chật kín cùng cảnh nhân viên chạy không ngơi tay.

Nhưng thứ đáng chú ý hơn lại là cách chủ quán viết bài đăng hôm ấy. Anh gọi việc được chọn mở màn là một "vinh dự lớn", cảm ơn Trấn Thành cùng ekip, rồi dặn khách nhớ vào YouTube xem cho trọn tập. Đọc lên thì đó không còn giống một bài quảng cáo quán ăn nữa, mà gần như một lá thư cảm ơn.

Chủ quán Bánh Tầm Bì A Trung: Đếm ngược bốn ngày, rồi chụp luôn cái tivi nhà mình

Quán nằm ở Hiệp Tân, Tân Phú, bán bánh tằm bì, và đã mở được nhiều năm trước khi lên sóng.

Thứ đáng kể nằm ở fanpage. Ngày 18/8/2025, chủ quán đăng vỏn vẹn một dòng, "22/08 lúc 22h00", tức là đếm ngược tới đúng giờ tập của quán mình được phát. Rồi tới hôm đó, anh đăng tiếp bài "Trấn Thành đại náo bánh tằm bì A Trung" kèm link YouTube.

Ngày 18/8/2025, chủ quán bánh đăng bài đếm ngược tới đúng giờ tập của quán mình được phát. Rồi tới hôm đó, anh đăng tiếp bài "Trấn Thành đại náo bánh tằm bì A Trung" kèm link YouTube.

Hay nhất lại là tấm ảnh đi cùng bài đếm ngược kia. Đó là ảnh chụp chính cái tivi trong nhà, đang phát tập có quán mình, trên màn hình vẫn còn hiện dòng chữ nhắc khán giả đón xem tập tiếp theo. Không dàn dựng gì cả, chỉ là một người ngồi trước tivi nhà mình rồi giơ điện thoại lên chụp.

Trước đó từ tháng 6, khi đoàn phim vừa tới quay, chủ quán đã đăng ảnh cả ekip đứng kín vỉa hè trước cửa, kèm theo một tấm cận cảnh tờ sticker Siêu Thực Thành được dán lên bao bì của quán. Tấm ảnh cái sticker ấy đến giờ vẫn nằm trong album của anh.

Chủ quán Bún Mắm Vui: Vẫn giữ nguyên giọng cũ sau khi lên sóng

Đây là cái tên nhỏ nhất trong ba quán, nằm ở 38c đường 6 thuộc phường 4 quận 4, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và số điện thoại thì được chủ quán đăng thẳng vào gần như mọi bài Facebook.

Trấn Thành ghé quay từ tháng 12/2024, tức là trước cả khi Siêu Thực Thành chính thức ra mắt. Ảnh chủ quán đăng hôm ấy cho thấy anh ngồi ngay chiếc ghế cạnh tủ kính đựng đồ, xung quanh là khách và người đi đường xúm lại xem.

Chủ quán bún mắm Vui đăng ảnh Trấn Thành ngồi ngay chiếc ghế cạnh tủ kính đựng đồ, giọng văn hầu như không đổi

Điều dễ thương là phần chữ đi kèm vẫn đúng giọng cũ của chị chủ, vẫn là trời mưa bão em vẫn bán, vẫn kính mời mọi người ghé, vẫn kèm số điện thoại ở cuối. Được người nổi tiếng nhất nhì showbiz ghé quán mà cách xưng hô với khách thì không đổi lấy một chữ.

Đến tháng 2/2025, khi series chính thức lên sóng, chị share lại bài giới thiệu chương trình lên fanpage. Không viết thêm lời nào, chỉ chia sẻ.

Đến tháng 2/2025, khi series chính thức lên sóng, chị share lại bài giới thiệu chương trình lên fanpage mà không nói thêm câu nào.

Vì sao anh làm chương trình này

Trấn Thành từng nói lý do lớn nhất khiến anh làm Siêu Thực Thành là vì anh "sợ mấy người bán ngon bị dẹp tiệm", rằng có rất nhiều quán nấu ngon thật nhưng mặt bằng khuất nẻo nên ít người qua lại. Anh cũng nói mình không muốn một người đã dồn hết tâm huyết vào món ăn phải thất vọng.

Cũng phải nói cho sòng phẳng rằng không phải chủ quán nào lên sóng cũng giữ được sức nóng. Có nơi chỉ đông đúng một tuần, có nơi hai ba tuần rồi nguội, và có một quán bánh đa cua trên đường Trần Quang Khải còn đóng cửa trả mặt bằng trước cả ngày tập của mình phát sóng, chuyện mà sau đó chính Trấn Thành đăng bài bày tỏ tiếc nuối.

Nhưng với ba người ở trên thì cú ghé qua ấy rõ ràng đã đổi được điều gì đó. Và nếu có ai hỏi họ nghĩ sao về Trấn Thành, thì có lẽ chẳng cần hỏi làm gì. Cái tivi được chụp lại, tờ sticker dán trên bao bì, dòng đếm ngược bốn ngày trước giờ phát sóng, tự chúng đã trả lời hộ rồi.

Sau cùng, hiệu ứng của một lần lên sóng có thể đo bằng lượng khách, doanh thu hay số ngày quán còn giữ được sức nóng. Nhưng với những người đã dành nhiều năm đứng sau quầy bếp, có lẽ còn một cách khác để đo: họ đã vui đến mức nào khi nhìn thấy tên quán mình xuất hiện trên màn hình.

Và có lẽ đó cũng là điều Siêu Thực Thành mang đến bên cạnh những lượt khách mới: trong rất nhiều hàng quán nhỏ giữa một thành phố đông đúc, có những người lần đầu cảm thấy món ăn và công sức của mình được nhìn thấy, được gọi tên. Với họ, Trấn Thành ghé qua không chỉ là một lần lên hình. Đó còn là một kỷ niệm mà nhiều năm sau, có thể vẫn còn được nhắc lại bằng một tấm ảnh cũ trong điện thoại.