Trấn Thành dẫn 3 đàn em ngồi bệt vỉa hè ăn tô phá lấu 30.000 đồng, một người ăn đến mức mồ hôi ướt trán

Không gian vỉa hè, ghế nhựa thấp và tô phá lấu nóng hổi tạo nên một trải nghiệm rất khác khi Trấn Thành cùng 3 đàn em ghé ăn. Trong đó, Thái Ngân trở thành tâm điểm khi vừa ăn vừa gật gù, gần như không còn tâm trí nói chuyện.

Không cần nhà hàng sang trọng hay những món ăn cầu kỳ, đôi khi một tô phá lấu nóng hổi trên chiếc ghế nhựa thấp cũng đủ khiến những vị khách sành ăn xuýt xoa. Trong một tập của series “Siêu thực thành”, Trấn Thành cùng Thái Ngân, Quỳnh Anh Shyn và Vũ Thảo My đã có một buổi “săn” phá lấu đậm chất Sài Gòn như thế.

Trong tập “Thái Ngân cân 2 em xinh Quỳnh Anh Shyn và Vũ Thảo My - đi săn Phá Lấu Bò, chè hẻm”, Trấn Thành đưa 3 đàn em ghé một quán phá lấu lâu năm nằm trong khu vực Cung Văn hóa Lao động. Không gian chẳng có bàn ghế cao ráo, cả nhóm ngồi quây quần trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, đặt bát phá lấu lên một chiếc ghế khác cao hơn rồi vừa ăn vừa trò chuyện.

Khung cảnh giản dị, có phần “bệt” đúng chất Sài Gòn khiến màn thưởng thức của 4 nghệ sĩ cũng trở nên gần gũi và vui vẻ hơn hẳn.

Trấn Thành liên tục xuýt xoa, Thái Ngân gần như “quên mất” đang quay hình

Ngay khi bắt đầu ăn, Trấn Thành đã dành không ít lời khen cho phần phá lấu tại đây. Nam MC cho biết anh biết đến quán nhờ Cris Phan giới thiệu và khá hào hứng thử từng phần trong tô.

Anh đặc biệt ấn tượng với phần phèo và bao tử. Sau khi nếm thử, Trấn Thành liên tục xuýt xoa vì phần lòng được làm sạch, không có vị đắng hay mùi khó chịu. Nam MC nhận xét hương vị tại đây rất vừa miệng và không ngần ngại gọi đây là một quán phá lấu “ngon nhức nách”.

Trấn Thành vốn cũng rất thích món ăn này nhưng thừa nhận không dám ăn quá nhiều vì lo vấn đề cholesterol. Dù vậy, trước một tô phá lấu hấp dẫn, nam MC vẫn nhiệt tình thưởng thức.

Trong khi đó, Vũ Thảo My lại tiếc nuối vì từng học tại trường Lê Quý Đôn ở gần khu vực này nhưng trước đây không biết đến quán. Quỳnh Anh Shyn cũng nhanh chóng nhập cuộc, đặc biệt ấn tượng với phần lòng được làm sạch, ăn không bị đắng hay có mùi.

Vũ Thảo My lại tiếc nuối vì từng học tại trường Lê Quý Đôn ở gần khu vực này nhưng trước đây không biết đến quán

Quỳnh Anh Shyn cũng nhanh chóng "nhập cuộc" với mọi người

Nhưng người gây chú ý nhất lại là Thái Ngân. Trái với 3 người còn lại vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, nam ca sĩ gần như tập trung hoàn toàn vào tô phá lấu trước mặt.

Anh ăn liên tục đến mức mồ hôi ướt cả trán vì vị cay của nước mắm chấm, thỉnh thoảng chỉ kịp gật gù và thốt lên: “Dạ ngon anh. Ngon quá. Ngon lắm luôn.” Đến khi được trêu vì quá tập trung ăn, Thái Ngân chỉ giải thích một cách hài hước rằng mình đang đói: “Cái việc mà em ngồi ăn đã nói lên cái độ ngon của món ăn rồi.”

Trái với 3 người còn lại vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, Thái Ngân gần như tập trung hoàn toàn vào tô phá lấu trước mặt.

Nam ca sĩ sau đó đã nhanh chóng “đánh bay” cả tô mì phá lấu trước mặt. Màn ăn uống nhiệt tình này cũng nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc khiến khán giả thích thú nhất trong video.

Quán phá lấu hơn 30 năm, vẫn giữ kiểu ngồi bệt rất Sài Gòn

Theo chia sẻ trong video review của tài khoản Tebe Food, quán phá lấu này đã xuất hiện từ năm 1986, có lịch sử hơn 30 năm và được truyền lại qua hai thế hệ. Quán thường được gọi là Phá lấu bệt, nằm tại khu vực Cung Văn hóa Lao động, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM.

Nguồn: Tebe Food

Một phần phá lấu thập cẩm có nhiều loại nguyên liệu quen thuộc như thăng long, tổ ong, thịt dày, lá khế, lá mía, thú linh, phèo, bao tử.... Nhìn quầy phá lấu với nồi nước dùng nghi ngút khói và những phần lòng được bày sẵn, không ít người dễ liên tưởng đến hình ảnh những hàng ăn bình dân của Sài Gòn nhiều năm về trước.

Giá cũng khá “mềm”: khoảng 30.000 đồng cho một phần phá lấu thập cẩm, 35.000 đồng cho mì phá lấu và 3.000 đồng nếu gọi thêm bánh mì.

Theo Tebe Food, phần phá lấu có độ dai, giòn sần sật đặc trưng; riêng nước mắm chấm có thể sẽ hợp khẩu vị hơn nếu có thêm vị chua từ tắc hoặc me. Nguồn: Tebe Food

Điểm được nhiều người nhắc đến là phần lòng được sơ chế kỹ, khi ăn không có mùi hôi hay vị đắng. Nước dùng được nấu bằng nồi than, có vị đậm đà, hơi ngọt và thoang thoảng vị nước cốt dừa nhưng không quá béo. Phá lấu có thể ăn cùng bánh mì hoặc mì gói, chấm thêm nước mắm ớt.

Theo Tebe Food, phần phá lấu có độ dai, giòn sần sật đặc trưng; riêng nước mắm chấm có thể sẽ hợp khẩu vị hơn nếu có thêm vị chua từ tắc hoặc me để cân bằng độ béo và giúp ăn lâu không ngán.

Quán mở bán từ khoảng 11h đến 20h-21h. Đặc biệt, thay vì ngồi trong không gian máy lạnh hay bàn ghế chỉn chu, thực khách có thể trải nghiệm đúng kiểu ngồi bệt trên vỉa hè, vừa ăn vừa ngắm dòng người qua lại.

Theo chia sẻ trong video review của nhà sáng tạo nội dung Tebe Food, quán phá lấu này đã xuất hiện từ năm 1986. Nguồn: Tebe Food

Có lẽ cũng chính sự bình dân ấy tạo nên sức hút riêng của quán. Và qua màn thưởng thức của Trấn Thành cùng 3 đàn em, đặc biệt là hình ảnh Thái Ngân vừa ăn vừa gật gù đến mức gần như “quên cả camera”, món phá lấu lâu năm này lại có thêm một lần được chú ý trên mạng xã hội.

Khung cảnh giản dị, có phần “bệt” đúng chất Sài Gòn khiến màn thưởng thức của 4 nghệ sĩ cũng trở nên gần gũi và vui vẻ hơn hẳn.

Bên dưới video, nhiều khán giả cũng thích thú với sự tự nhiên của các khách mời, đặc biệt dành lời khen cho Thái Ngân vì ăn uống nhiệt tình, không giữ kẽ. Có người còn hài hước cho rằng chỉ cần nhìn cách nam ca sĩ “cắm mặt” ăn hết tô là đủ hiểu món phá lấu có ngon hay không.

Một tô phá lấu giá chỉ vài chục nghìn đồng, vài chiếc ghế nhựa thấp và một nồi nước dùng nghi ngút khói - những thứ tưởng chừng rất bình thường lại tạo nên đúng cái chất Sài Gòn khiến cả nhóm nghệ sĩ lẫn khán giả thích thú.