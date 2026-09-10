Lịch trình 3 ngày quẩy tại The World Of Heineken®: chơi gì trước, mặc gì lên hình, canh giờ nào để không bỏ lỡ

Từ ngày 11 đến 13/9/2026, một điều chưa từng có sẽ diễn ra ngay giữa lòng thành phố. Lần đầu tiên, Công viên Bờ Sông Sài Gòn và Công viên Sáng Tạo được nối liền thành một thế giới trải nghiệm duy nhất, nơi bốn thế giới đam mê gồm âm nhạc, đường đua, sân cỏ và pickleball cùng hội tụ trong khuôn khổ The World Of Heineken®.

Hai địa điểm tổ chức mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, với những hoạt động đặc sắc và không gian riêng dành cho từng khu vực. Người quan tâm có thể theo dõi các kênh chính thức của Heineken® để cập nhật thông tin đăng ký, vé tham dự và lịch trình chi tiết của từng khu.

Điểm đắt giá nhất của lần tổ chức này không chỉ nằm ở quy mô chưa từng có, mà còn ở cách hai không gian được nối lại thành một hành trình liền mạch. Người tham dự có thể đi từ một sân khấu âm nhạc sôi động, bước qua cầu, và ngay lập tức bước vào một đường đua mô phỏng lấy cảm hứng từ Formula 1, rồi kết thúc chặng đường bằng vài set pickleball đầy năng lượng, trước khi vòng lại điểm xuất phát để thưởng thức một ly Heineken® 0.0 pha chế riêng cho sự kiện. Ba ngày là chưa đủ để đi hết mọi góc của sự kiện, nhưng đủ để mang lại một cuối tuần đáng nhớ cho bất kỳ ai ghé qua, dù là người đi một mình, đi cùng nhóm bạn hay cả gia đình.

Chuyện gì đang diễn ra ở bờ sông cuối tuần này?

Từ ngày 11 đến 13/9, hai địa điểm ven sông Sài Gòn là Công viên Bờ Sông Sài Gòn và Công viên Sáng Tạo sẽ cùng mở cửa. Đây là lần đầu tiên hai không gian này được nối liền thành một thế giới trải nghiệm duy nhất, mang đến quy mô chưa từng có cho một sự kiện ven sông, khi toàn bộ khu vực được quy hoạch thành các phân khu trải nghiệm nối tiếp nhau theo một dòng chảy cảm xúc, thay vì rải rác từng gian hàng riêng lẻ như các sự kiện thông thường. Người tham dự sẽ cảm nhận được sự chuyển tiếp rõ rệt về không khí khi di chuyển từ khu này sang khu khác, từ tiếng nhạc dồn dập của sân khấu chính đến âm thanh mô phỏng động cơ tại khu đường đua, rồi tiếng bóng bật lưới ở khu pickleball. Để tham gia, người quan tâm có thể theo dõi các kênh chính thức của Heineken® để cập nhật thông tin đăng ký, vé tham dự và lịch trình chi tiết của từng khu vực theo từng ngày.

Bản đồ 4 thế giới đam mê, mỗi khu chơi được gì?

Bốn khu trải nghiệm được bố trí xuyên suốt hai công viên, mỗi khu mang một tinh thần riêng nhưng cùng chung một mạch kết nối của Heineken®, và mỗi khu đều có đủ hoạt động để người tham dự có thể nấn ná ở lại cả giờ đồng hồ mà không thấy chán.

Tại khu Heineken® x Music, không khí sân khấu là điểm thu hút lớn nhất, với dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế thay nhau khuấy động không gian suốt cả ba ngày, từ những set nhạc mở màn nhẹ nhàng vào đầu giờ chiều cho đến cao trào bùng nổ vào buổi tối. Khu vực này còn có các góc trình diễn phụ và không gian đứng gần sân khấu dành cho những ai muốn cảm nhận trọn vẹn âm thanh và ánh đèn, biến nơi đây thành điểm tụ họp đông vui nhất mỗi tối.

Ngay kề bên, khu Heineken® x F1® đưa người tham dự đắm chìm vào thế giới đua xe F1® với các bộ sưu tập và vật phẩm F1® độc bản. Tại đây, người tham dự có thể thử thách kỹ năng lái xe đua trên thiết bị mô phỏng, đồng thời bứt phá giới hạn với trải nghiệm Go-Kart, nơi tốc độ và khả năng phản xạ được đẩy lên cao qua từng vòng đua.

Với những người mê bóng đá, khu Heineken® x UEFA Champions League là điểm dừng chân không thể bỏ qua, khi nơi đây trưng bày bộ sưu tập áo đấu của các câu lạc bộ vô địch Champions League từ năm 1992, được sắp đặt theo dòng thời gian để người xem có thể lần lại cả một hành trình lịch sử của giải đấu danh giá này. Đứng giữa những chiếc áo mang dấu ấn lịch sử ấy, không ít người hâm mộ chắc chắn sẽ có vài phút lặng người vì hoài niệm, đồng thời đây cũng là góc chụp ảnh được nhiều fan bóng đá săn đón nhất trong toàn khu vực sự kiện.

Trong khi đó, môn thể thao đang làm mưa làm gió gần đây được đưa hẳn vào khuôn viên sự kiện thông qua khu Heineken® x Pickleball, với các hoạt động tương tác cho phép người tham dự giao lưu và thử sức cùng những tay vợt chuyên nghiệp ngay trên sân thi đấu thực tế. Dù chưa từng cầm vợt pickleball, người tham dự vẫn có thể tham gia các mini game làm quen với môn thể thao này.

Nếu bốn khu vực kể trên đại diện cho bốn đam mê riêng biệt, thì Starcore chính là điểm giao của tất cả. Đây là khu trải nghiệm Heineken® 0.0 với các công thức pha chế độc quyền chỉ xuất hiện trong khuôn khổ sự kiện, nơi người tham dự có thể khám phá những hương vị mới, tham gia các trạm trải nghiệm hương và vị được thiết kế riêng, rồi đổi quà sau khi hoàn thành các hoạt động tại những khu vực khác. Đây cũng là nơi lý tưởng để nghỉ chân giữa hành trình, vừa nạp lại năng lượng, vừa tranh thủ trò chuyện với những người bạn mới gặp trên đường đi.

4 điểm nhấn dân "đi sự kiện chuyên nghiệp" không được bỏ lỡ

Với những ai đã có kinh nghiệm tham dự nhiều sự kiện lớn, có bốn chi tiết đáng để lưu tâm trong lần này. Đầu tiên là vòng tay kết nối được phát cho mỗi người tham dự ngay từ lúc check-in, cho phép tích điểm mỗi khi chạm vào các điểm tương tác tại bất kỳ khu vực nào, từ đó đổi lấy những phần quà độc quyền như balo, áo khoác, vali hay jacket có chữ ký nghệ sĩ. Vì việc tích điểm áp dụng cho hoạt động ở cả bốn khu, người tham dự nên tranh thủ đi qua đầy đủ các thế giới đam mê để tối ưu phần thưởng của mình, thay vì chỉ tập trung vào một khu yêu thích rồi bỏ lỡ những điểm cộng ở nơi khác.

Thứ hai là bộ sưu tập "Fans Have More Friends" gồm bốn thiết kế jacket đại diện cho bốn đam mê âm nhạc, tốc độ, sân cỏ và pickleball, vừa là món đồ để mặc, vừa là cách thể hiện tinh thần fan một cách trực quan. Mỗi thiết kế đều mang những chi tiết riêng gợi nhắc đến đam mê mà nó đại diện, khiến bộ sưu tập trở thành một trong những món đồ được nhiều người săn lùng nhất tại sự kiện.

Điểm nhấn thứ ba, và có lẽ được chờ đợi nhất, là sự xuất hiện của Charlie Puth trên sân khấu quốc tế, hứa hẹn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của toàn sự kiện và là lý do khiến không ít người quyết định sắp xếp lịch để có mặt đúng vào buổi tối anh trình diễn.

Cuối cùng, tính liền mạch giữa hai công viên cũng là điều khiến trải nghiệm lần này khác biệt so với những sự kiện trước đó: đây không phải hai sự kiện tách biệt, mà mọi hoạt động, điểm tích lũy và trải nghiệm đều được thiết kế để người tham dự di chuyển qua lại tự nhiên giữa hai không gian, tạo cảm giác như đang khám phá một thế giới liên hoàn thay vì ghé qua từng gian hàng rời rạc.

Bí kíp lên đồ và tips sinh tồn

Về việc lên đồ, mỗi fandom đều có một hướng phối trang phục riêng để vừa thoải mái di chuyển, vừa lên hình đẹp dưới ánh đèn sự kiện. Người yêu âm nhạc có thể chọn phong cách concert-core với các lớp áo phối màu, phụ kiện nổi bật và những món đồ có thể xoay chuyển linh hoạt giữa ban ngày và ban đêm.

Fan bóng đá phù hợp nhất với chiếc jersey của câu lạc bộ yêu thích, phối cùng quần jogger hoặc quần short thể thao để vừa thể hiện màu cờ sắc áo, vừa dễ dàng di chuyển liên tục. Người mê tốc độ có thể diện racing jacket dáng rộng với tông màu tương phản, gợi nhắc đến trang phục của các đội đua chuyên nghiệp, còn fan pickleball nên ưu tiên trang phục sporty cùng giày thể thao đế êm để dễ dàng di chuyển liên tục suốt buổi, kể cả khi tham gia các hoạt động tương tác trên sân.

Dù chọn phong cách nào, một điểm nhấn nhỏ mang tông xanh đặc trưng của Heineken®, có thể là một chiếc mũ, một sợi dây đeo hay một phụ kiện nhỏ, sẽ giúp bộ ảnh buổi tối trở nên nổi bật hơn dưới ánh đèn sự kiện và cũng là cách để nhận ra nhau giữa đám đông.

Bên cạnh trang phục, một vài lưu ý thực tế sẽ giúp chuyến đi trọn vẹn hơn. Giày bệt gần như là lựa chọn bắt buộc, bởi hai công viên cách nhau một cây cầu và để đi hết bốn khu trải nghiệm, người tham dự sẽ phải đi bộ nhiều hơn mình nghĩ, đặc biệt nếu muốn quay lại một khu nào đó vào một thời điểm khác trong ngày để bắt được không khí khác biệt. Sài Gòn vào tháng 9 thường có mưa chiều bất chợt, nên một chiếc áo mưa mỏng gọn trong túi sẽ rất hữu ích khi cần, tránh tình trạng phải trú mưa và bỏ lỡ một khoảng thời gian trải nghiệm quý giá.

Sạc dự phòng cũng nên được mang theo để phục vụ việc check-in, chụp ảnh và quét vòng tay tích điểm xuyên suốt sự kiện, vì với lượng hoạt động dày đặc như vậy, điện thoại chắc chắn sẽ hết pin nhanh hơn bình thường. Về phương tiện di chuyển, nên ưu tiên phương tiện công cộng hoặc xe công nghệ để tránh tình trạng đông xe và khó tìm chỗ đậu tại khu trung tâm vào buổi tối, và tuyệt đối không lái xe sau khi đã sử dụng đồ uống có cồn. Cuối cùng, nên đến sớm trước 14 giờ để có đủ thời gian ghé qua tất cả các khu trước khi phần trình diễn âm nhạc chính bắt đầu vào buổi tối, tránh cảnh phải chọn lựa giữa các khu vì thiếu thời gian.

Gợi ý lịch trình một buổi tối chuẩn chỉnh

Để hình dung rõ hơn về một buổi tối trọn vẹn tại sự kiện, có thể tham khảo khung giờ sau. Từ 14 giờ đến 14 giờ 30, người tham dự nên check-in và nhận vòng tay kết nối, bắt đầu hành trình từ Công viên Bờ Sông, đồng thời tranh thủ chụp vài tấm ảnh trước khi khu vực bắt đầu đông người. Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ là thời điểm phù hợp để ghé qua ba khu thể thao, bao gồm thử sức tại các trạm mô phỏng lái xe đua ở Heineken® x F1®, chụp ảnh cùng bộ sưu tập áo đấu và tìm lại chiếc áo của mùa giải đáng nhớ nhất tại Heineken® x UEFA Champions League, rồi giao lưu cùng tay vợt chuyên nghiệp hoặc tham gia mini game tại Heineken® x Pickleball.

Từ 16 giờ đến 17 giờ 30, sau khi băng qua cầu sang Công viên Bờ Sông Sài Gòn, người tham dự có thể dừng chân tại Starcore để nếm thử các công thức pha chế Heineken® 0.0, tham gia các trạm trải nghiệm hương vị và đổi những phần quà đã tích lũy được từ vòng tay kết nối. Khoảng thời gian 17 giờ 30 phù hợp để nghỉ chân, ăn nhẹ, ngồi lại ngắm hoàng hôn trên sông và chuẩn bị năng lượng cho phần cao trào của buổi tối. Từ 18 giờ trở đi, mọi người nên có mặt tại sân khấu chính Heineken® x Music để sẵn sàng cho những phần trình diễn sôi động, trong đó có sự xuất hiện của Charlie Puth, và khép lại một ngày dài bằng những phút giây thăng hoa cùng hàng ngàn người xa lạ đang chung một tần số cảm xúc.

Điều đặc biệt nhất ở The World Of Heineken® không nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động, mà nằm ở cách một cuối tuần có thể bắt đầu từ việc đi một mình, rồi kết thúc bằng hàng ngàn kết nối mới được mở ra. Từ một người hâm mộ âm nhạc, một fan bóng đá, một tay vợt pickleball hay một người mê tốc độ, tất cả gặp nhau tại đây, cùng đi qua bốn thế giới đam mê, cùng xếp hàng đổi quà, cùng đứng dưới một sân khấu, và từ đó, người ta không chỉ còn là fan nữa, mà đã trở thành bạn.