Bị nghi dùng AI cho tranh Trung thu, Phê La lập tức đáp trả

Bức tranh những em bé chơi “Rồng rắn lên mây” của Phê La đang gây chú ý trên mạng xã hội khi nhiều người soi ra chi tiết bất thường ở phần chân và đặt nghi vấn sử dụng AI. Phê La sau đó đã lên tiếng giải thích, đồng thời tung video quá trình sáng tạo.

Việc các thương hiệu F&B sử dụng AI trong quá trình sáng tạo hình ảnh quảng bá sản phẩm đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, Phê La cũng bất ngờ vướng tranh luận sau khi đăng tải hình ảnh quảng bá sản phẩm đồ uống mới nhân dịp Trung thu.

Trong hình ảnh được Phê La chia sẻ, không gian mang tông màu cam - hồng gợi không khí Trung thu, với mặt trăng tròn xuất hiện giữa nền trời. Phía dưới là nhóm trẻ em đang chơi trò “Rồng rắn lên mây”. Một em nhỏ đứng phía trước dang tay như đang làm “người dẫn đầu”, trong khi phía sau là một hàng dài các bạn nhỏ nối đuôi nhau, tạo thành hình ảnh khá quen thuộc của trò chơi dân gian.

Xung quanh nhóm trẻ còn xuất hiện những chùm bóng bay hình trái cây như dâu tây, xoài, đào..., cùng dòng chữ giới thiệu về sản phẩm mới và thông điệp “Rồng rắn đi chill”. Tổng thể bức vẽ mang phong cách minh họa thủ công, với nét vẽ gợi nhớ đến những hình ảnh trong sách giáo khoa và tranh thiếu nhi trước đây.

Phê La đăng tải hình ảnh "nhá hàng" sản phẩm đồ uống mới nhân dịp Trung thu. Ảnh: Phê La

Tuy nhiên, ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, một bộ phận cư dân mạng lại đặt nghi vấn bức tranh có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, nhiều người tập trung soi phần chân của các nhân vật trong tranh và cho rằng một số chi tiết có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là tư thế bàn chân của các em nhỏ.

Trên Threads, những bài đăng và phần bình luận xoay quanh hình ảnh này thu hút gần 500.000 lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận về việc liệu hình ảnh có được tạo bằng AI hay không.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, một bộ phận cư dân mạng lại đặt nghi vấn bức tranh có sự can thiệp của AI.

Trước những thắc mắc trên, Phê La đã đăng tải thêm hình ảnh và video ghi lại quá trình thực hiện bức vẽ, đồng thời trực tiếp lên tiếng giải thích.

“Phê La xin chào. Với hình ảnh teasing của sản phẩm mới được lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian ‘Rồng rắn lên mây’, Phê La xin chia sẻ rõ hơn rằng toàn bộ quá trình từ ý tưởng, phác thảo đến hoàn thiện hình ảnh đều được đội ngũ Phê La trực tiếp thực hiện, không lạm dụng AI để tạo nên thiết kế. Chúng mình xin phép đính kèm clip ghi lại quá trình sáng tạo nên hình ảnh này.”

Bên dưới bài viết, thương hiệu cũng chia sẻ thêm về quan điểm đối với việc ứng dụng công nghệ và AI trong sáng tạo:

“Phê La luôn trân trọng công sức, góc nhìn và dấu ấn sáng tạo của mỗi cá nhân đứng sau từng ấn phẩm. Công nghệ hay AI có thể mở ra nhiều cách mới để hỗ trợ công việc, nhưng với chúng mình, cảm xúc và sự chăm chút trong từng thiết kế luôn là điều làm nên chất riêng của mỗi câu chuyện Phê La kể. Cảm ơn Đồng Chill đã dành sự quan tâm để Phê La có cơ hội chia sẻ rõ hơn. Hẹn Đồng Chill 11/09 này nha.”

Sau khi Phê La đưa ra lời giải thích và công khai quá trình thực hiện, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự đồng tình với thương hiệu. Một số ý kiến cho rằng phong cách minh họa trong hình ảnh thực tế mang nhiều nét đặc trưng của tranh vẽ thủ công, thậm chí gợi nhớ đến sách giáo khoa cũ.

Câu chuyện của Phê La cũng cho thấy ranh giới giữa sáng tạo bằng công nghệ và sáng tạo thủ công đang trở thành chủ đề nhạy cảm hơn trong hoạt động quảng bá của các thương hiệu F&B. Khi AI ngày càng xuất hiện phổ biến trong việc tạo hình ảnh, thiết kế và nội dung truyền thông, chỉ một vài chi tiết bất thường cũng có thể khiến một ấn phẩm bị đặt dấu hỏi.

Đặc biệt với những thương hiệu có phong cách hình ảnh riêng và thường xuyên đầu tư vào câu chuyện, cảm xúc trong từng chiến dịch như Phê La, việc người dùng quan tâm đến ai là người đứng sau một bức tranh, được tạo ra như thế nào cũng đang trở thành một phần đáng chú ý của cuộc trò chuyện về sáng tạo thương hiệu.