Mâm cơm chưa đến 100k cho 4 người: Nhìn qua tưởng đơn giản, nhìn kỹ mới thấy cách chọn món rất khéo

Vị ngọt tự nhiên của tôm kết hợp với bí xanh thanh nhẹ sẽ giúp cân bằng những món ăn đậm vị trên mâm cơm. Không cần ninh lâu, món canh này cũng có thể hoàn thành khá nhanh.

Không cần mua quá nhiều thịt cá hay nấu những món cầu kỳ, với khoảng 100.000 đồng, một gia đình 4 người vẫn có thể chuẩn bị được mâm cơm đủ món mặn, món trứng, rau xanh và canh. Quan trọng là biết cách chọn những nguyên liệu có giá vừa phải nhưng khi kết hợp lại tạo thành một bữa ăn ngon miệng, đầy đặn.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Khoảng 250g thịt ba chỉ có giá khoảng 35.000-40.000 đồng là đủ cho một đĩa thịt vừa phải. Thịt thái miếng mỏng, cho vào chảo rang từ từ để phần mỡ tiết ra, sau đó thêm hành tím hoặc một chút sả rồi đảo đến khi thịt vàng xém cạnh.

Khi thịt đã săn và có màu đẹp, nêm nước mắm, một chút đường và tiêu. Không cần cho nhiều gia vị, chỉ cần để lớp nước mắm áo mỏng bên ngoài miếng thịt là đã đủ đậm đà. Phần thịt cháy cạnh thơm, hơi giòn bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm, ăn cùng cơm nóng rất đưa cơm.

Ảnh minh họa

Trứng chiên hành

Ba quả trứng gà có thể dùng để làm một đĩa trứng chiên đơn giản, chi phí khoảng 15.000-20.000 đồng. Đập trứng vào bát, thêm hành lá thái nhỏ, một chút nước mắm rồi đánh đều.

Làm nóng chảo, cho dầu vào rồi đổ trứng. Nên để lửa vừa để phần đáy vàng nhẹ nhưng bên trong vẫn mềm. Khi trứng vừa chín tới thì gấp lại hoặc cắt thành miếng vừa ăn.

Món này không cần cầu kỳ nhưng lại giúp mâm cơm cân bằng hơn. Trứng mềm, thơm và dễ ăn, đặc biệt hợp với những gia đình có trẻ nhỏ.

Rau muống xào tỏi

Một bó rau muống khoảng 10.000-15.000 đồng có thể làm được một đĩa rau khá đầy đặn. Rau nhặt lấy phần non, rửa sạch rồi để ráo.

Phi thơm tỏi, cho rau vào đảo nhanh trên lửa lớn. Nêm một chút muối hoặc nước mắm, đảo đến khi rau vừa chín thì tắt bếp. Không nên xào quá lâu vì rau dễ bị mềm và mất màu xanh.

Rau muống giòn, xanh và thơm mùi tỏi sẽ giúp bữa cơm bớt ngấy sau món thịt rang.

Canh bí xanh nấu tôm

Ảnh minh họa

Khoảng 20.000 đồng cho bí xanh và một ít tôm là có thể nấu được một nồi canh cho 4 người. Tôm bóc vỏ, băm hoặc giã nhỏ rồi phi thơm với một chút hành tím.

Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi rồi nêm gia vị. Bí xanh gọt vỏ, thái miếng vừa ăn và cho vào khi nước sôi. Nấu đến khi bí vừa trong và mềm thì tắt bếp, rắc thêm hành lá.

Vị ngọt tự nhiên của tôm kết hợp với bí xanh thanh nhẹ sẽ giúp cân bằng những món ăn đậm vị trên mâm cơm. Không cần ninh lâu, món canh này cũng có thể hoàn thành khá nhanh.

Mâm cơm khoảng 100.000 đồng nhưng đủ vị

Tính sơ bộ, thịt ba chỉ khoảng 35.000-40.000 đồng, trứng 15.000-20.000 đồng, rau muống 10.000-15.000 đồng và bí xanh cùng tôm khoảng 20.000 đồng. Tổng chi phí dao động quanh 80.000-95.000 đồng, phần còn lại có thể dành cho hành, tỏi, ớt hoặc gia vị nếu trong bếp chưa có sẵn.

Điểm đáng học ở mâm cơm này là không cố làm thật nhiều món. Một món mặn đậm đà, một món trứng dễ ăn, một đĩa rau xanh và một bát canh thanh nhẹ đã đủ tạo thành bữa cơm cân bằng. Khéo chọn món đôi khi quan trọng hơn việc bỏ nhiều tiền mua nguyên liệu.