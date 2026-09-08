Vì sao bay Sài Gòn - Cam Ranh, cơ trưởng phải bật loa nhắc: "Hành khách hãy nhìn sang bên trái"?

Chuyến bay chưa tới một giờ nhưng có một “đặc sản” khiến hành khách chẳng nỡ chợp mắt: khi máy bay hạ độ cao, biển xanh, Bãi Dài và những mũi đất phủ xanh của Cam Ranh hiện ra ngay ngoài cửa sổ. Có chuyến, cơ trưởng còn phải nhắc khách nhìn sang bên trái để không bỏ lỡ khung cảnh này.

Có những chuyến bay mà hành khách lên máy bay chỉ mong nhanh chóng đến nơi. Nhưng cũng có những chặng ngắn đến mức cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ trở thành một phần của trải nghiệm.

Chặng TP.HCM - Cam Ranh là một trong số đó.

Khi máy bay bắt đầu giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, khung cảnh bên dưới dần thay đổi. Những đám mây thưa đi, mặt biển hiện ra với nhiều sắc xanh khác nhau, rồi từng đường bờ cát, mũi đất, khu nghỉ dưỡng và những dãy núi phía xa lần lượt xuất hiện.

Nguồn: Vietnam Airlines

Nếu ngồi đúng phía và gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, hành khách có thể bắt gặp một khung cảnh giống hệt ảnh du lịch: biển xanh trong, cát trắng cong theo bờ vịnh, những mảng xanh của cây cối và các mũi đất nhô ra giữa biển.

Và đó cũng là lúc câu nhắc từ buồng lái trở nên đặc biệt đáng giá: “Quý khách có thể nhìn sang bên trái…”

Bãi Dài - một trong những “đặc sản” của Cam Ranh

Nhìn từ trên cao, Bãi Dài gần như có một diện mạo hoàn toàn khác so với khi đứng trên bãi biển.

Đây là dải bờ biển nằm ở khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, thuộc khu vực Cam Lâm, trên tuyến đường nối Nha Trang với sân bay Cam Ranh. Bãi Dài có đường bờ biển khoảng 16 km, hình vòng cung và nằm gần sân bay. Nước biển trong xanh, cát trắng và sóng không quá lớn là những đặc điểm nổi bật của khu vực này.

Khi máy bay bắt đầu giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, khung cảnh bên dưới dần thay đổi.

Vietnam Airlines cho biết Bãi Dài cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 12 km, trong khi khoảng cách đến trung tâm Nha Trang khoảng 20 km về phía Nam. Chính vị trí này khiến Bãi Dài trở thành một trong những địa danh rất dễ lọt vào tầm mắt hành khách khi máy bay đang tiếp cận Cam Ranh.

Đứng trên mặt đất, người ta chỉ nhìn thấy một bãi biển dài. Nhưng từ trên máy bay, cả cấu trúc của vùng đất ven biển hiện ra rõ ràng hơn. Những đường cong của bãi cát, những mũi đất xanh nhô ra biển, các vùng nước nông chuyển màu xanh ngọc và những dãy núi phía sau tạo thành một bức tranh nhiều lớp.

Bãi Dài có bờ biển phẳng, nước biển trong xanh, sóng êm thích hợp du lịch, nghỉ dưỡng.

Bức ảnh trên chính là một ví dụ khá rõ: phía dưới cánh máy bay là một dải biển xanh, bờ cát trắng uốn cong, một mũi đất phủ cây xanh vươn ra biển; phía xa hơn là núi và khu vực nghỉ dưỡng.

Vì sao nhìn từ máy bay lại thấy nước xanh đến vậy?

Một trong những thứ gây ấn tượng nhất trong những bức ảnh chụp Cam Ranh từ trên cao chính là màu nước.

Không phải toàn bộ mặt biển đều có một màu xanh giống nhau. Ở vùng nước nông gần bờ, màu nước chuyển sang xanh ngọc hoặc xanh turquoise; càng ra xa, màu xanh càng đậm. Sự thay đổi này kết hợp với nền cát trắng khiến bờ biển nhìn từ trên cao nổi bật hơn rất nhiều.

Một trong những thứ gây ấn tượng nhất trong những bức ảnh chụp Cam Ranh từ trên cao chính là màu nước.

Bãi Dài vốn được biết đến với cát trắng, nước trong và những đoạn biển khá thoải, trong khi phía sau là hệ thống đồi núi. Vietnam Airlines mô tả khu vực này là sự kết hợp giữa biển xanh, bờ cát dài và những ngọn đồi xanh mướt.

Cũng chính vì vậy, ảnh chụp qua cửa sổ máy bay thường tạo cảm giác như đang nhìn xuống một vùng biển nhiệt đới ở nước ngoài.

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Đẹp nhất là lúc máy bay bắt đầu hạ độ cao

Thực tế, không phải toàn bộ hành trình TP.HCM - Cam Ranh đều có thể nhìn thấy cảnh này. Ở độ cao hành trình, phần lớn những gì hành khách nhìn thấy qua cửa sổ chỉ là mây và đường chân trời. “Khoảnh khắc vàng” thường đến khi máy bay bắt đầu hạ độ cao và tiến vào khu vực sân bay.

Lúc này, các chi tiết trên mặt đất dần hiện rõ. Từ những mảng xanh rất nhỏ, hành khách bắt đầu nhận ra đường bờ biển. Sau đó là những dải cát trắng, khu dân cư, resort, đường giao thông và những mũi đất nhô ra biển.

Nếu trời quang, góc nhìn thậm chí có thể kéo dài tới những dãy núi phía sau bán đảo. Vì vậy, lời nhắc “nhìn sang bên trái” nếu xuất hiện thực chất giống như một mẹo ngắm cảnh miễn phí từ buồng lái.

Tất nhiên, không phải chuyến bay nào cũng có cùng một góc nhìn. Hướng tiếp cận, đường bay, điều kiện thời tiết và hoạt động khai thác của sân bay có thể thay đổi. Vì thế, ngồi bên trái chỉ làm tăng cơ hội bắt được view đẹp chứ không đảm bảo chuyến nào cũng nhìn thấy đúng một địa danh.

Từ trên cao còn thấy cả “thủ phủ resort” của Cam Ranh

Một điểm khiến cảnh quan trong ảnh đặc biệt là sự thay đổi nhanh chóng của Bãi Dài trong những năm qua.

Nếu trước đây khu vực này được biết đến chủ yếu bởi bãi biển khá hoang sơ thì hiện nay, dọc Bãi Dài đã xuất hiện hàng loạt khu nghỉ dưỡng. Báo Khánh Hòa gần đây liệt kê nhiều resort nổi tiếng tại khu vực xã Cam Lâm như Ana Mandara Cam Ranh, Radisson Blu Resort Cam Ranh, The Anam Cam Ranh, Alma, Wyndham Garden Cam Ranh Resort...

Những năm gần đây, dọc Bãi Dài xuất hiện hàng loạt khu nghỉ dưỡng.

Từ trên máy bay, sự phát triển này càng dễ nhận thấy. Một bên vẫn là bờ biển tự nhiên với cát trắng và những mảng cây xanh; ngay phía sau đã xuất hiện hệ thống đường sá, khu nghỉ dưỡng, sân golf và các dự án du lịch. Nói cách khác, ở Cam Ranh, máy bay và cảnh biển gần như cùng xuất hiện trong một khung hình.

Sân bay nằm rất gần biển nên màn “hạ cánh có view” càng đặc biệt

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có mã CXR và phục vụ khu vực Nha Trang - Cam Ranh.

Điểm đặc biệt của sân bay là vị trí nằm trên bán đảo Cam Ranh, trong một khu vực có địa hình biển - núi khá rõ nét. Vì thế, hành khách không cần đợi đến khi xuống sân bay mới cảm nhận được mình đã đến vùng biển Khánh Hòa.

Chỉ vài phút trước khi bánh xe máy bay chạm đường băng, khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã “báo hiệu” điều đó. Đó có thể là một dải biển xanh kéo dài, những bãi cát trắng, núi Cù Hin phía xa hoặc các khu nghỉ dưỡng nằm dọc Bãi Dài. Và nếu chuyến bay đi đúng hướng, hành khách ngồi phía có thể quan sát được cả một vùng cảnh quan rộng lớn thay vì chỉ một góc bãi biển.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Cam Ranh vốn nổi tiếng không chỉ nhờ Bãi Dài mà còn bởi vịnh Cam Ranh - vùng vịnh có địa hình kín, được bao quanh bởi bán đảo và núi. Từ trên cao, lợi thế này càng thể hiện rõ. Mặt biển xanh rộng, những dải đất nhô ra, các vũng nước và đường bờ uốn cong tạo thành một hệ thống địa hình rất dễ nhận ra.

Điểm nhấn của biển Cam Ranh là Bãi Dài với đường bờ khoảng 16 km, vịnh Cam Ranh là một trong những vùng vịnh thiên nhiên nổi tiếng của khu vực. Đây cũng là lý do những bức ảnh chụp từ máy bay thường khiến người xem phải mất vài giây mới nhận ra: đây không phải một hòn đảo nhiệt đới nào đó, mà chính là vùng biển ngay bên dưới một chuyến bay nội địa ở Việt Nam.

Bay chưa tới một giờ, nhưng có thể thêm một chuyến ngắm cảnh

Chặng TP.HCM - Cam Ranh vốn là một hành trình tương đối ngắn. Nhưng nếu gặp ngày trời đẹp, vài phút cuối trước khi hạ cánh có thể trở thành phần đáng nhớ nhất chuyến đi. Một bên cửa sổ là cánh máy bay, bên dưới là Bãi Dài với bờ cát trắng uốn cong, biển xanh chuyển màu, những mũi đất phủ cây xanh và núi non phía xa.

Và nếu nghe thấy tiếng cơ trưởng nhắc hành khách: “Mời quý khách nhìn sang bên trái…” thì có lẽ lần này không nên tranh thủ ngủ. Bởi rất có thể, “màn hình giải trí” đẹp nhất của chuyến bay đang nằm ngay ngoài cửa sổ.

Ảnh: Sưu tầm