Một tỉnh có diện tích 6.700 km2 nhưng chỉ hơn 500.000 người sinh sống, sở hữu tới 2 điểm đến được Times vinh danh "đẹp nhất Việt Nam"

Dù quy mô diện tích không lớn, địa phương này sở hữu nhiều điểm đến ấn tượng bởi cảnh quan sông nước và những hình thái địa chất đặc trưng của vùng Đông Bắc.

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Có những vùng đất khiến du khách nhớ bằng cảnh sắc. Có những vùng đất giữ chân du khách bằng văn hóa. Cao Bằng có cả hai: vẻ đẹp kỳ vĩ của núi non, thác nước, hang động, hồ xanh; và chiều sâu văn hóa của cộng đồng các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ… sinh sống qua nhiều thế hệ trên miền biên viễn

Cao Bằng là tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc nước ta, sở hữu đường biên giới dài trên 333 km, dân số hơn 573.000 người. Đặc biệt, địa phương có diện tích tự nhiên hơn 6.703 km², trong đó hơn 90% diện tích là đồi núi, đất bằng để canh tác chỉ chiếm gần 10%. Cao Bằng có địa hình bị chia cắt mạnh, xen kẽ giữa núi đá vôi, núi đất là các sông suối ngắn, thung lũng hẹp, độ dốc lớn. Hệ thống đô thị chủ yếu phát triển dọc các thung lũng và lưu vực sông Bằng Giang, sông Hiến, sông Gâm và Quây Sơn.

(Infographic do AI tạo)

Trong danh sách 11 điểm đến được The Times của Anh lựa chọn, Cao Bằng là địa phương duy nhất xuất hiện với hai điểm đến cùng được nhắc tên: thác Bản Giốc và núi Mắt Thần. Cả hai gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Thác Bản Giốc: Nét chấm phá nổi bật giữa dòng Quây Sơn

Theo The Times, Cao Bằng nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, nơi bầu trời xanh trải trên những cánh đồng xanh màu ngọc lục bảo và những dòng sông xanh ngọc. Một trong những điểm nổi bật là thác Bản Giốc. Những dòng nước lớn đổ xuống qua các tầng đá vôi rộng, trước khi hòa vào dòng sông có màu xanh ngọc.

Thác có độ cao hơn 60m, trong đó tầng dốc dài nhất khoảng 30m. Các tầng đá vôi nối tiếp nhau, trải rộng hàng trăm mét. Một mô đất phủ cây xanh nằm giữa thác chia dòng nước thành ba nhánh, tạo nên cấu trúc đặc trưng của danh thắng này.

Vào mùa thu, dòng Quây Sơn mang màu xanh ngọc bích. Hơi nước trên mặt sông tạo thành lớp sương mờ, trở nên huyền ảo khi gặp ánh nắng. Từ trên cao, nước liên tục tràn qua từng tầng đá, tạo nên những mảng bọt trắng nổi bật giữa dòng sông xanh. Đây cũng được biết đến là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ tư thế giới trong số các thác nằm trên đường biên giới, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng.

Giữa không gian núi non, thác Bản Giốc cũng làm say lòng du khách với câu chuyện tình yêu mang màu sắc huyền thoại của đôi trai gái miền sơn cước. Du khách có thể trải nghiệm thác bằng thuyền với giá 50.000 đồng/người, thời gian di chuyển quanh khu vực chân thác khoảng 15 phút. Khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 được nhiều người lựa chọn khi thác có nguồn nước dồi dào, trong xanh. Vào mùa hè, không gian trong lành và dòng nước mát cũng khiến Bản Giốc trở thành điểm tránh nóng được yêu thích.

Thác Bản Giốc là một điểm di sản nằm trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, góp phần tạo nên sức hút của địa phương đối với du khách trong và ngoài nước.

Công viên Địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng. (Ảnh: Công Đạt/scov.gov.vn)

Núi Mắt Thần: “Con mắt” giữa thung lũng hồ Thang Hen

Cùng với Bản Giốc, The Times lựa chọn Núi Mắt Thần (Angel Eye Mountain) vào Danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam. Địa danh này được mô tả là một khối núi karst hình nón, xuyên qua bởi một vòm đá tự nhiên lớn tạo thành khung mở hướng lên bầu trời.

Núi Mắt Thần, còn được gọi là núi Thủng, nổi bật với một hang đá hình tròn xuyên qua phần đỉnh, rộng hơn 50 m, tạo cảm giác như một “con mắt” giữa núi rừng. Theo cách gọi của người Tày địa phương, ngọn núi này có tên Phja Piót, mang nghĩa là ngọn núi bị thủng một lỗ, tạo thành khoảng thông giữa hai phía.

Núi Mắt Thần nằm giữa thung lũng thuộc quần thể hồ Thang Hen, trong Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Bao quanh là những bãi cỏ rộng và hệ thống hồ nước xanh, tạo nên không gian thiên nhiên đặc trưng của khu vực. Theo các tài liệu, cấu trúc được gọi là “Núi Mắt Thần” thực chất là một hang thủng hình tròn có đường kính hơn 50 m, nằm ở độ cao khoảng 50 m so với mặt hồ Thang Hen. Hang nằm trong địa hình đá vôi dạng tháp, ở độ cao chung khoảng 650-700 m. Khu vực này gồm các khối núi dạng tháp, dạng nón đan xen với hàng chục hồ lớn nhỏ, hình thành hệ thống hồ Thang Hen.

Kỳ quan núi Thủng ở Trà Lĩnh, Cao Bằng. Ảnh: Phạm Khoa / vietnamtourism.gov.vn

Vẻ đẹp của núi Mắt Thần thay đổi theo mực nước hồ. Vào mùa cạn, đặc biệt trong tháng 9 và 10, hồ Thang Hen có thời điểm rút nước trong vài giờ, để lộ cảnh quan khu vực thác Nặm Trá. Nhờ cảnh quan đặc biệt, nơi đây trở thành một điểm đến được nhiều du khách trẻ tìm đến và được ví von với tên gọi “Tuyệt tình cốc”.

Bên cạnh Bản Giốc, Cao Bằng còn có nhiều danh thắng và điểm đến khác như động Ngườm Ngao, khu du lịch sinh thái Phia Oắc, quần thể hồ Thang Hen, Phia Đén cùng các làng nghề truyền thống.

Du lịch Cao Bằng đang bước vào giai đoạn phát triển mới: Năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 2,54 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 2.524 tỷ đồng, cho thấy sức bật mạnh mẽ của một điểm đến. Năm 2026, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài lưu trú, phát triển du lịch cộng đồng bền vững, du lịch xanh và số hóa du lịch.

Cùng với 2 điểm trên, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Huế, Hà Nội, Thánh địa Mỹ Sơn (Đà Nẵng), Sa Pa (Lào Cai), Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Cát Tiên (Đồng Nai), dải biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang, Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh) cũng là những điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026 được Tạp chí Times lựa chọn.