Heineken® ra mắt Bộ sưu tập “Fans Have More Friends” trong khuôn khổ Siêu trải nghiệm The World Of Heineken®

Là một trong những điểm nhấn thú vị nhất tại Siêu trải nghiệm The World Of Heineken, Heineken® chính thức trình làng bộ sưu tập giới hạn "Fans Have More Friends". Với 4 thiết kế jacket đại diện cho 4 niềm đam mê: Bóng đá, Formula 1®, Pickleball và Âm nhạc, bộ sưu tập mang đến một làn gió thời trang mới mẻ kết nối người hâm mộ Việt.

Trong văn hóa fandom hiện đại, việc săn lùng và sở hữu những món merchandise thiết kế riêng không chỉ dừng lại ở sở thích sưu tầm, mà đã trở thành một phần bản sắc. Việc khoác lên mình một món "merch" độc quyền chính là cách người hâm mộ tự hào tuyên ngôn về cá tính và thể hiện tình yêu với đam mê của mình. Thấu hiểu được điều đó, bộ sưu tập giới hạn "Fans Have More Friends" đã ra đời.

Bộ sưu tập tiếp tục hành trình gắn kết bốn cộng đồng người hâm mộ: Bóng đá, Formula 1®, Pickleball và Âm nhạc. Các thiết kế lúc này đóng vai trò như một "tín hiệu" riêng biệt, giúp các fan chung sở thích dễ dàng nhận ra nhau và mở kết nối thành bạn. Đồng hành cùng BST là 4 gương mặt mang đậm chất riêng của từng cộng đồng: Diễn viên Hải Nam bứt phá cùng tinh thần tốc độ Formula 1®, "Anh trai" Dương Domic cuồng nhiệt với Bóng đá, "Chị đẹp" Trang Pháp cá tính cùng Âm nhạc và nàng thơ Amandine năng động với Pickleball.

Bộ sưu tập áo giới hạn

Dành riêng cho người hâm mộ Việt, "Fans Have More Friends" vinh danh 4 đam mê đầy màu sắc. Bộ sưu tập chinh phục ánh nhìn qua ngôn ngữ biểu tượng tối giản, những đường cắt may tỉ mỉ cùng phom dáng hiện đại. Để có cơ hội sở hữu 1 trong 4 chiếc áo da cực chất phiên bản giới hạn này, bạn hãy đón chờ và tham gia các hoạt động tương tác thú vị sắp tới trên fanpage chính thức của Heineken®.

Bộ sưu tập "Fans Have More Friends" còn là một phần không thể thiếu của Siêu trải nghiệm "The World Of Heineken®" - tâm điểm quy tụ 4 thế giới đam mê với chuỗi hoạt động đẳng cấp, đưa những khoảnh khắc trên màn ảnh bước ra đời thực, mang đến những biểu tượng toàn cầu, những trải nghiệm "chỉ có thể là Heineken®’’. Tại siêu sự kiện này, người hâm mộ sẽ được bước vào một không gian giải trí đa chiều: từ bùng nổ giác quan trong những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao cùng "hitmaker" toàn cầu Charlie Puth và dàn sao hàng đầu Việt Nam; trải nghiệm F1® đẳng cấp; khám phá bộ sưu tập áo đấu của những câu lạc bộ vô địch UEFA Champions League; cho đến việc hòa mình vào nhịp điệu năng động của xu hướng Pickleball thời thượng. Hơn cả một siêu trải nghiệm quy mô, The World Of Heineken® chính là điểm chạm hoàn hảo, nơi những trái tim chung nhịp đập đam mê dễ dàng tìm thấy nhau, cùng thăng hoa và mở ra những kết nối với tinh thần "Từ Fan Thành Bạn".

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

*Tất cả hình ảnh nhân vật được tài trợ bởi Heineken Việt Nam.