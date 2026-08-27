Trải nghiệm từng thu hút hơn 1.000 cú nhảy trên cao sắp đến Đà Nẵng dịp Lễ 2/9

Tiếp nối sức hút từ chặng Cần Thơ & TP.HCM với hơn 23.000 người tham dự sự kiện với hơn 1.000 cú nhảy được thực hiện, Đại Tiệc Tiger Crystal - Bật Tung Sảng Khoái sẽ tiếp tục đến Đà Nẵng dịp 2/9 này.

Thành phố biển sẽ đón một "mùa đông" -1°C ngay giữa mùa hè, cú nhảy tự do 10m, Crystal Bar đa tầng và những màn trình diễn âm nhạc sôi động.

Sức hút từ độ cao 10m ngay giữa lòng Đà Nẵng

Một trong những trải nghiệm thu hút đông đảo người chơi chính là chính là cú nhảy Bật Tung Sảng Khoái từ độ cao 10m. Tại TP.HCM và Cần Thơ, hơn 1000 cú nhảy đã được ghi nhận, chứng minh sức hút mạnh mẽ của hoạt động này.

Khoảnh khắc đứng trên bục cao nhìn xuống không gian bên dưới khiến không ít người chần chừ, "Trước khi nhảy thì tim đập chân run, cũng phân vân muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại rồi mình thấy nếu có cơ hội phải thử sảng khoái hết mình chứ… Và cuối cùng mình chọn nhảy", người tham dự chia sẻ.

Trái ngược với sự hồi hộp trước cú nhảy, vừa tiếp đất, nụ cười hào hứng gần như nói thay cảm xúc của người chơi. Anh chia sẻ: "Mình rất hài lòng về bản thân vì đã thực hiện cú nhảy. Cảm giác vừa đã, vừa hân hoan lắm, đúng chất tinh thần ‘Bật Tung Sảng Khoái’ của Tiger!"

Một "mùa đông giữa hè" xuất hiện tại Đà Nẵng

Để tiến vào khu vực "mùa đông" giữa hè với cảm giác lạnh sâu lên đến -1°C, người chơi sẽ khởi động với "Đường Trượt Tan Ca", cùng những chiếc ghế văn phòng quen thuộc để trượt thẳng vào cuộc vui. Ngay sau đó, những chiếc áo phao Tiger được khoác lên giữa tiết trời mùa hè Đà Nẵng - một hình ảnh hiếm thấy khiến ai nấy đều thích thú, háo hức chờ đợi cái lạnh phía sau cánh cửa.

Khi cánh cửa mở ra, người chơi như lập tức rời khỏi mùa hè Đà Nẵng để bước vào một không gian hoàn toàn khác. Trước mắt người chơi là một thế giới phủ đầy khói lạnh, nơi nhiệt độ chạm ngưỡng -1°C và mỗi hơi thở đều trở nên rõ rệt hơn trong làn sương trắng. Những phản ứng bất ngờ, tiếng cười và khoảnh khắc ghi lại kỷ niệm cùng bạn bè khiến "mùa đông giữa hè" trở thành một trong những trải nghiệm khó quên nhất tại đại tiệc.



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Quầy bar nâng đa tầng và những màn trình diễn sôi động tại sân khấu lớn

Điểm nhấn không thể bỏ qua tại Đại Tiệc Tiger Crystal là quầy bar nâng đa tầng, lần đầu xuất hiện trong khuôn khổ một sự kiện tại Việt Nam. Theo từng tầng, người chơi lần lượt khám phá những cung bậc sảng khoái mới qua loạt trải nghiệm đặc biệt.

Sân khấu lớn của Đại Tiệc Tiger Crystal hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, khuấy động kỳ nghỉ lễ 2/9 cùng Kay Trần, Trọng Hiếu, Ưng Hoàng Phúc, Da LAB và Quân A.P.

Đại Tiệc Tiger Crystal - Bật Tung Sảng Khoái hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm trải nghiệm vui chơi mới tại Công viên Biển Đông, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, từ ngày 01/09/2026 - 05/09/2026.

* Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia.