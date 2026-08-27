Khách nước ngoài mặc áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ bóng đá như người Việt Nam

Giữa không gian náo nhiệt của phố đêm, những tiếng hô vang hòa cùng tiếng nhạc, tiếng cười tạo nên khung cảnh đặc biệt, nơi du khách quốc tế dễ dàng hòa vào dòng người hâm mộ như những cổ động viên Việt Nam thực thụ. Ảnh: Thanh Hà.