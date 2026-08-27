Khách nước ngoài mặc áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ bóng đá như người Việt Nam
Phố Tạ Hiện, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội tối 26/8 trở nên sôi động khi đông đảo du khách nước ngoài hòa cùng người hâm mộ Việt Nam theo dõi trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.
- Ngô Kiến Huy ăn măng ở quán bún cá Hà Nội, vừa thử đã liên tưởng: “Chua cay y chang cuộc đời Dương Lâm!”
- Khách Tây gọi đây là xe bánh mì đắt nhất Việt Nam, một ổ 200.000 đồng có thịt ninh nhừ suốt 24 tiếng
- Bỏ quên đôi giày trên vỉa hè, khách Tây được cô nhặt ve chai dùng “mạng lưới quan hệ” tìm lại trong 40 phút
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày