Khách nước ngoài mặc áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ bóng đá như người Việt Nam

Theo Tiền phong
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Phố Tạ Hiện, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội tối 26/8 trở nên sôi động khi đông đảo du khách nước ngoài hòa cùng người hâm mộ Việt Nam theo dõi trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Không chỉ người Việt, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình vào bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt trên phố Tạ Hiện. Ảnh: Thanh Hà.

Một số du khách còn khoác áo đỏ, dán lá cờ nhỏ lên má và cầm cờ Việt Nam để cổ vũ. Ảnh: Thanh Hà.

Những vị khách Tây chăm chú dõi theo từng đường bóng, liên tục trò chuyện, vỗ tay và reo hò cùng đám đông mỗi khi đội tuyển Việt Nam có pha tấn công nguy hiểm. Ảnh: Thanh Hà.

Giữa không gian náo nhiệt của phố đêm, những tiếng hô vang hòa cùng tiếng nhạc, tiếng cười tạo nên khung cảnh đặc biệt, nơi du khách quốc tế dễ dàng hòa vào dòng người hâm mộ như những cổ động viên Việt Nam thực thụ. Ảnh: Thanh Hà.

Mỗi pha bóng hay, cả con phố lại rộ lên tiếng vỗ tay và hò reo, tạo nên một đêm bóng đá sôi động ở khu phố vốn nổi tiếng với du khách quốc tế. Ảnh: Thanh Hà.

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