Xu hướng "uống lành" của giới trẻ: Bổ dưỡng thôi chưa đủ, nhất định phải ngon!

Với giới trẻ hiện đại, "uống lành" không chỉ là lựa chọn những gì tốt cho cơ thể, mà còn là sự cân bằng giữa giá trị dinh dưỡng, hương vị và trải nghiệm thưởng thức mỗi ngày.

"Uống lành" nhưng vẫn phải ngon

Với giới trẻ ngày nay, "healthy" đã trở thành một lối sống quen thuộc, gắn liền với sự chăm chút trong từng món ăn, thức uống hằng ngày. Một sản phẩm lành mạnh giờ đây không chỉ cần tốt cho sức khỏe, mà còn phải mang lại trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn.

Điều này đặc biệt rõ trong thói quen lựa chọn đồ uống của giới trẻ. Nguồn nguyên liệu sạch hay bảng thành phần bổ dưỡng là yếu tố quan trọng nhưng hương vị cùng cảm giác ngon miệng mới là chìa khóa để một thức uống được yêu thích lâu dài và trở thành lựa chọn mỗi ngày.

Đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng đó, sữa thực vật đang dần trở thành lựa chọn phổ biến trong thực đơn của nhiều người trẻ theo lối sống lành mạnh. Trong đó, sữa yến mạch (oat milk) với nguồn dưỡng chất dồi dào đã chinh phục người dùng bởi vị thơm ngậy đặc trưng đầy hấp dẫn.

Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy với trải nghiệm uống thơm ngon ngậy, hòa quyện cùng vị ngọt thanh tự nhiên của yến mạch cao cấp nhập khẩu từ những vùng trồng chất lượng trên thế giới đã thành công "chạm" đúng gu ăn sạch - uống ngon của giới trẻ. Nhờ đó, sản phẩm trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho nhiều thời điểm trong ngày, từ bữa sáng nhanh gọn đến những bữa phụ nạp lại năng lượng.

Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy - trải nghiệm uống healthy "thơm ngon ngậy’

Điểm chạm đầu tiên Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy nằm ở hương vị thơm ngậy creamy tự nhiên. Nhờ sự kết hợp giữa nguyên liệu tự nhiên và công nghệ chế biến hiện đại, sản phẩm giữ trọn vị ngậy nhẹ đặc trưng của yến mạch mà hoàn toàn không cần đến chất làm dày hay thành phần tổng hợp. Vị ngon tự nhiên, hấp dẫn giúp việc duy trì thực đơn healthy mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng và hứng khởi hơn.

Không chỉ dừng lại ở hương vị cuốn hút, Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy còn đáp ứng trọn vẹn tiêu chí "uống lành" nhờ công thức "3 Không" khắt khe: Không chất bảo quản, không chất tạo màu tổng hợp, không hương liệu tổng hợp. Nhờ không chứa cholesterol, dòng sữa này phù hợp với những người đang thực hiện chế độ ăn lành mạnh hoặc cần kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy còn mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào nhờ kế thừa những ưu điểm nổi bật của dòng sữa yến mạch nhà TH. Bản thân yến mạch vốn là loại ngũ cốc cung cấp carbohydrate, chất xơ và protein, đồng thời chứa nhiều vitamin, khoáng chất như mangan, magie, phốt pho, đồng và vitamin B1. Sản phẩm còn được bổ sung chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa, canxi giúp xương chắc khỏe cùng hàm lượng Omega-6 tốt cho sức khỏe tim mạch.

Với thiết kế hộp 180ml nhỏ gọn, Sữa Yến Mạch Tự Nhiên TH true OAT Creamy dễ dàng bắt nhịp với lối sống di chuyển năng động của Gen Z và Millennials. Hộp sữa dễ dàng nằm gọn trong túi xách để đồng hành mỗi ngày - vừa tiện lợi thưởng thức trực tiếp khi đi học, đi làm, vừa linh hoạt biến tấu thành nhiều món uống yêu thích.

Bên cạnh Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy vừa ra mắt, dòng sữa yến mạch của TH còn có thêm Sữa Yến Mạch Sô Cô La và Sữa Yến Mạch Hương Dừa Tự Nhiên quen thuộc, mang đến trải nghiệm thưởng thức đa dạng, phù hợp bổ sung cho thực đơn lành mạnh mỗi ngày.

Có thể nói, với giới trẻ ngày nay, ăn uống healthy không chỉ để chăm sóc sức khỏe mà còn phải trọn vẹn niềm vui thưởng thức. Với sự kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng lành mạnh từ thiên nhiên cùng hương vị thơm ngậy hấp dẫn, Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy mang đến lựa chọn lý tưởng cho thói quen sống cân bằng mỗi ngày.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa TH

Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.