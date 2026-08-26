5 món hấp mà gia đình tôi thường ăn vào mùa thu: Làm đơn giản, chỉ 10 phút là xong mà ngon miệng và đẹp mắt

5 món hấp này nhanh và dễ làm, bạn có thể ứng dụng cho các bữa ăn mùa thu, vừa thỏa mãn vị giác vừa tránh được sự phiền phức khi nấu nướng.

Bây giờ thời tiết đã vào mùa thu, tuy nhiên vài đợt nắng nóng vẫn xuất hiện khiến bạn mất khẩu vị, cơ thể mệt mỏi. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác này chưa: Đổ mồ hôi đầm đìa khi xào nấu đủ thứ món, rồi lại mất hết cả cảm giác thèm ăn vì khói dầu và hơi nóng? Khi mâu thuẫn giữa "muốn ăn ngon" và "quá lười vận động" ngày càng lớn, chúng ta cần gấp một giải pháp nấu ăn hoàn hảo vừa thỏa mãn vị giác vừa tránh được sự phiền phức khi nấu nướng.

Câu trả lời có thể nằm ở triết lý ẩm thực nhẹ nhàng của phương pháp hấp. Các món hấp chắc chắn là "vị cứu tinh giải khát" trên bàn ăn trong những ngày thời tiết ngột ngạt, nóng bức, giữ được hương vị ban đầu và các chất dinh dưỡng tự nhiên của nguyên liệu ở mức tối đa, đặc biệt là các vitamin khó giữ lại. Toàn bộ quá trình không cần đến ngọn lửa lớn hay khói nồng, tiết kiệm thời gian và công sức. Hôm nay, chúng tôi đã chọn ra 5 món hấp nhanh và dễ làm để bạn có thể ứng dụng cho các bữa ăn mùa thu. Các món ăn này từ thịt đến rau củ, đáp ứng cả nhu cầu dinh dưỡng và hương vị. Tất cả đều có thể dễ dàng chế biến trong khoảng 10 phút, cho phép bạn thưởng thức một bữa ăn tươi mát và thoải mái, đồng thời giữ cho nhà bếp của bạn sạch sẽ và thư giãn.

1. Sườn heo hấp bí đao và ý dĩ

Sức hấp dẫn của món ăn này nằm ở hương vị nhẹ nhàng nhưng thơm ngon. Vị ngọt và mọng nước của bí đao là linh hồn của món ăn, trong khi hạt ý dĩ là điểm nhấn cuối cùng giúp thấm đẫm mọi hương vị. Cách chế biến vô cùng đơn giản: Chỉ cần sơ chế sạch sườn heo và xếp ở đáy đĩa, đặt bí đao tươi lên trên, sau đó rắc hạt ý dĩ đã ngâm lên. Món ăn này không chỉ ngon mà còn giúp hút ẩm cho cơ thể.

Nguyên liệu để làm món ăn này gồm 300g sườn heo, 200g bí đao, 50g hạt ý dĩ, lượng hành lá và gừng thái lát vừa đủ, cùng các gia vị như muối và rượu nấu ăn. Cách làm cụ thể là ngâm hạt ý dĩ trước 2 tiếng, chần sườn heo để khử mùi tanh rồi ướp với chút nước tương, dầu hào, bột tiêu, tỏi băm; xếp sườn heo lên đĩa làm lớp đế, đặt bí đao lên trên, sau đó cho hạt ý dĩ, hành lá và gừng thái lát vào; rưới 1 muỗng canh rượu nấu ăn, hấp trong 25 phút, rồi nêm nếm lại chút muối cho vừa ăn.

Điểm nổi bật của món ăn này là có hạt ý dĩ giúp loại bỏ độ ẩm, còn bí đao kích thích lợi tiểu, rất thích hợp cho thời tiết nóng ẩm.

2. Đậu phụ hấp thịt băm

Đây là một món ăn có thể coi là "phương thuốc" nhẹ nhàng làm dịu cho lá lách và dạ dày. Món ăn mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đậu phụ hấp thịt băm nhấn mạnh vào kết cấu và sự cân bằng của các nguyên liệu - lớp dưới cùng lý tưởng nhất nên được làm bằng đậu phụ mềm và tinh tế (đậu phụ non), có kết cấu mịn và gần như dễ vỡ.

Ướp thịt băm sơ qua trước cùng một chút nước tương, một chút dầu hào. Đậu phụ non đặt vào đĩa sâu lòng rồi dùng dao cắt thành các khối vuông. Xào thịt băm với chút dầu ăn và tỏi băm sau đó trải đều lên trên đậu phụ rồi hấp. Tính chất nhẹ nhàng của các nguyên liệu bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo: Đậu phụ non cung cấp protein, trong khi thịt băm hấp tạo thêm hương thơm đậm đà mà không bị tanh hay khô.

Chỉ cần hấp trong 10 phút sau khi nước sôi. Sự tuần hoàn hơi nước tuyệt vời sẽ giúp làm nổi bật hương thơm kết hợp của thịt và đậu, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ thức ăn ở mức hoàn hảo nhất.

3. Mướp hấp tỏi băm và miến

Những ngày cuối hè đầu thu cũng là thời điểm hoàn hảo để thưởng thức những nguyên liệu rau củ theo mùa. Mướp là một trong những nguyên liệu an lành và tốt cho sức khỏe. Bên cạnh những cách ăn mướp thông thường như xào, nấu canh thì hấp sẽ mang lại một diện mạo hoàn toàn mới.

Thành phần cốt lõi của món ăn này chính là linh hồn của món ăn: Nước sốt tỏi. Tỏi tươi băm nhỏ được cho vào dầu nóng đang sôi, ngay lập tức tỏa ra mùi thơm hấp dẫn tỏa ra. Sau đó, tỏi được trộn với một ít nước tương, dầu hào và đường để tăng thêm hương vị. Nước sốt được rưới đều lên mướp và miến dong đã được ngâm mềm rồi cho vào nồi hấp. Sau khoảng 8 phút hấp ở nhiệt độ cao, mướp tươi trở nên trong suốt và hương vị của nước sốt từ từ thấm vào từng sợi miến. Sau khi hấp chín, mướp và miến được thưởng thức cùng nhau; vị ngọt thanh mát và độ dai ngon của miến là một sự lựa chọn tuyệt vời trong những ngày nóng bức.

4. Tôm và đậu phụ hấp trứng

Nhờ phương pháp hấp, trứng trở nên mềm mịn và ngon hơn. Nếu kết hợp trứng, tôm và đậu phụ mềm mịn rồi hấp cùng nhau, đó sẽ là món ăn hoàn hảo cho những ngày hè nóng bức.

Đầu tiên, đánh tan 3 hoặc 4 quả trứng và đánh đều với nước lạnh theo tỷ lệ 1:1. Lọc hỗn hợp để loại bỏ bọt khí và đổ vào một cái bát. Sau đó, cho đậu phụ non thái hạt lựu và tôm đã bóc vỏ, được ướp nhẹ với rượu nấu ăn và chút gia vị, bột tiêu vào, rồi xếp chúng gọn gàng lên nhau.

Đậy kín bằng giấy bạc để tránh hơi ẩm ảnh hưởng đến độ mềm. Sau đó hấp khoảng 12 phút tính từ khi nước sôi. Lấy ra khỏi nồi hấp và rưới chút nước tương, dầu mè hoặc các loại gia vị đơn giản khác để tăng thêm hương thơm. Món ăn có màu sắc nhạt, mềm và ẩm; kết cấu mềm mịn và vô cùng ngon miệng!

5. Cá hấp

Hấp là cách tốt nhất để giữ độ tươi ngon của cá. Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho các loại hải sản tươi sống dễ bị tổn thương như cá vược, loại cá có vị nhẹ, béo ngậy và có xương to dễ tách. Chỉ cần thái cá thành từng miếng mỏng, xếp lên xương cá hoặc lên hành lá và gừng đã được xào sơ với một chút dầu và nước tương, rồi hấp trong 8 đến 10 phút. Nếu thời gian quá lâu, cá sẽ bị dai; nếu quá ngắn, cá sẽ chưa chín. Thời gian hấp phải chính xác.

Sau khi vớt bỏ hành lá và loại bỏ nước đọng trong đĩa cá vừa hấp xong, cho gừng tươi thái mỏng lên trên. Rưới một thìa nước tương cá hấp hảo hạng, rồi đổ một chút dầu nóng hổi lên mỗi miếng cá. Điều này ngay lập tức tạo ra hương thơm đậm đà, hấp dẫn và độ bóng đẹp mắt. Món cá lúc này đã sẵn sàng để thưởng thức, với hương vị tinh tế, tươi ngon và vô cùng sảng khoái. Món cá sạch sẽ và không dầu mỡ này thực sự là một trong những món ăn tiện lợi, lành mạnh, đơn giản, tiết kiệm thời gian và dễ làm nhất cho những ngày hè nóng bức.

Kết lại: Sức hấp dẫn thực sự của các món hấp không chỉ nằm ở lợi ích sức khỏe (không dầu mỡ, chế biến nhanh) mà còn ở lối sống thư thái mà chúng mang lại. Khi bếp không còn khói nghi ngút, và chúng ta không còn phải hối hả, xoay xở vì các món chiên xào, chúng ta có thể thư thái hơn chờ đợi món ăn ngon được chế biến và tận hưởng sự yên bình, dễ chịu của ngày đầu thu yên tĩnh bên gia đình.