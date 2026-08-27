Vietjet tung quà mừng Việt Nam vô địch, fan nhanh trí “xin thêm suất” cho cầu thủ Thái Lan

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, Vietjet nhanh chóng gửi lời chúc mừng và dành tặng Ban Huấn luyện cùng các cầu thủ Việt Nam đặc quyền 1 năm bay SkyBoss. Bên dưới bài đăng, người hâm mộ lập tức “xin thêm suất” cho cả cầu thủ Thái Lan.

Tối 26/8, trong không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chính thức đăng quang ASEAN Cup 2026 sau khi hòa 0-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

Chiến tích này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch khu vực, mà còn nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Đáng chú ý, lễ trao giải năm nay có sự xuất hiện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Người đứng đầu cơ quan bóng đá thế giới trực tiếp xuống mặt cỏ sân Mỹ Đình để trao chiếc cúp vô địch cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Sự hiện diện của lãnh đạo FIFA càng làm khoảnh khắc nâng cúp thêm phần trang trọng, đồng thời cho thấy sức hút và vị thế ngày càng được chú ý của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá thế giới.

Hòa chung không khí ăn mừng của người hâm mộ, Vietjet Air nhanh chóng đăng tải lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam, đồng thời công bố phần thưởng đặc biệt dành cho những người góp công vào chức vô địch.

Vietjet Air nhanh chóng đăng tải lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam, đồng thời công bố phần thưởng đặc biệt dành cho những người góp công vào chức vô địch.

“Mừng chiến thắng, thưởng ngôi vương! Vietjet dành tặng Ban Huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá Nam Việt Nam đặc quyền 01 năm bay SkyBoss rộng khắp mạng bay Vietjet Group”, hãng hàng không thông báo.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ lập tức để lại hàng loạt bình luận hài hước, không chỉ chúc mừng đội tuyển mà còn “xin ké” phần thưởng từ Vietjet.

Khán giả nhanh trí “xin thêm suất” quà tặng cho cầu thủ Thái Lan bên dưới bài đăng

Có người đùa vui: “Tặng cho cả 2 cầu thủ bên Thái nữa ạ”, trong khi một tài khoản khác viết: “Tặng cho cầu thủ phản lưới một suất đi sốp, động viên tinh thần cầu thủ đội bạn lần sau lại thế”.

Một số bình luận còn hài hước nhắc đến những tình huống phản lưới nhà trong trận đấu: “Đỉnh quá! Thưởng thêm cho các cầu thủ phản lưới nhà nữa đi ad. Họ có công ghi tới 4 bàn lận”.

Trong khi đó, một người hâm mộ lại tranh thủ “xin” ưu đãi cho chính mình: “Thưởng luôn cho người hâm mộ cái mã giảm giá SkyBoss để đặt vé, hy vọng có cơ hội đu idol đi admin ơi”.

Không để người hâm mộ phải chờ lâu, ngay sau đó, Vietjet tiếp tục tung chương trình ưu đãi dành cho hành khách nhân dịp đặc biệt này.

Vietjet tiếp tục tung chương trình ưu đãi dành cho hành khách nhân dịp đặc biệt này.

“Một hành trình rực rỡ đã khép lại bằng khoảnh khắc xứng đáng nhất. Việt Nam bước lên ngôi vô địch bằng bản lĩnh, quyết tâm và tinh thần không ngừng tiến về phía trước, để niềm tự hào màu cờ sắc áo thêm một lần dâng trào trong khoảnh khắc đăng quang. Niềm vui chiến thắng còn đang lan tỏa, cũng là lúc bạn có thể tranh thủ tận hưởng loạt ưu đãi từ Vietjet cho những hành trình sắp tới”, hãng viết.

Theo đó, hành khách có thể nhập mã FLYTOWIN để được giảm 30% giá vé hạng Eco cho các chuyến bay nội địa, chưa bao gồm thuế, phí. Thời gian bay áp dụng từ 6/9/2026 đến 30/11/2026.

Với các chuyến bay giữa Việt Nam và Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào, Philippines, hành khách có thể sử dụng mã FLYVICTORY để được giảm 30% giá vé hạng Deluxe, chưa bao gồm thuế, phí. Thời gian bay áp dụng từ 6/9/2026 đến 20/11/2026"-hãng hàng không kêu gọi.

Ảnh: Vietjet

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều người hâm mộ cũng nhanh chóng tìm hiểu và đặt vé để tận dụng các mã giảm giá. Động thái này cho thấy Vietjet khá nhanh nhạy trong việc bắt nhịp không khí ăn mừng chức vô địch, đồng thời khéo léo biến niềm vui chung của người hâm mộ thành một chương trình ưu đãi gắn liền với sự kiện đang nhận được nhiều sự chú ý.