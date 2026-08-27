Đi chợ thấy người ta vứt bỏ phần này, tôi mang về làm món lạ miệng khiến cả nhà tranh nhau gắp

Đúng kiểu ban đầu chỉ định làm thử, cuối cùng cả nhà lại tranh nhau vì không nghĩ da cá có thể ngon đến vậy.

Hôm đó đi chợ mua cá, tôi thấy người bán làm sạch rồi lột bỏ khá nhiều da cá. Bình thường, phần này thường bị bỏ đi vì nhiều người ngại tanh hoặc không biết chế biến thế nào. Tôi xin mang về một ít, định thử làm món ăn vặt.

Không ngờ chỉ cần sơ chế kỹ, chiên đúng cách rồi lắc cùng tỏi ớt, phần da tưởng chẳng mấy ai để ý lại thành món giòn rụm. Đặt lên bàn một lúc là cả nhà gắp hết, người này ăn xong lại hỏi còn không.

Đây là món ngon cả người lớn và trẻ nhỏ đều thích

Nguyên liệu

Da cá

Bột mì hoặc bột chiên giòn

Tỏi

Ớt

Nước mắm

Đường

Dầu ăn

Một ít bột ớt hoặc tiêu nếu thích

Nên chọn da của những loại cá có phần da dày như cá basa, cá lóc hoặc cá trắm. Da còn tươi, không có mùi lạ thì khi chiên sẽ ngon hơn.

Bước 1: Làm sạch da cá để không bị tanh

Đây là bước quan trọng nhất.

Da cá mua về bóp nhẹ với muối và một chút gừng hoặc rượu trắng, sau đó rửa sạch. Dùng dao cạo nhẹ phần nhớt còn sót lại trên bề mặt.

Tiếp theo, dùng giấy thấm hoặc khăn sạch thấm thật khô da cá. Da càng khô thì khi chiên càng giòn và hạn chế dầu bắn.

Sau đó cắt thành những miếng vừa ăn. Không nên cắt quá nhỏ vì khi chiên da sẽ co lại.

Bước 2: Áo một lớp bột mỏng

Cho da cá vào tô, áo một lớp bột thật mỏng. Chỉ cần đủ để bề mặt khô và giòn hơn, không nên cho quá nhiều bột vì sẽ làm món ăn bị dày, mất đi độ giòn tự nhiên của da.

Có thể thêm một chút tiêu hoặc bột ớt ngay từ bước này nếu thích vị đậm hơn.

Bước 3: Chiên đến khi vàng giòn

Làm nóng dầu rồi thả từng miếng da cá vào.

Nên chiên ở lửa vừa đến khi da cá bắt đầu phồng và vàng đều. Không nên để lửa quá lớn vì bên ngoài dễ sẫm màu trong khi bên trong chưa kịp giòn.

Vớt da cá ra, để ráo dầu.

Mẹo để da cá giòn lâu: Có thể chiên lần đầu đến khi vừa vàng, để nguội vài phút rồi chiên nhanh lần hai. Cách này giúp miếng da giòn hơn mà không bị quá nhiều dầu.

Bước 4: Làm sốt mắm tỏi để lắc cùng

Ảnh minh họa

Tỏi băm nhỏ, phi vàng thơm rồi vớt riêng ra.

Cho vào chảo một chút nước mắm và đường, đun lửa nhỏ đến khi hỗn hợp hơi sánh. Không nên cho quá nhiều nước sốt vì da cá sẽ nhanh mềm.

Tắt bếp, cho da cá chiên giòn vào đảo nhanh cùng tỏi phi và ớt.

Lắc đều để từng miếng da cá bám một lớp gia vị mỏng là có thể cho ra đĩa.

Thành phẩm: Phần tưởng bỏ đi lại thành món “hết trước”

Da cá sau khi chế biến có màu vàng ruộm, giòn rụm. Cắn vào nghe tiếng rôm rốp, bên ngoài có vị mặn ngọt thơm tỏi, cay nhẹ từ ớt.

Điều quan trọng là không nên đảo quá lâu trong nước sốt. Chỉ cần lớp gia vị bám bên ngoài là phải cho ra đĩa ngay để giữ độ giòn.

Một phần nguyên liệu vốn thường bị bỏ qua, chỉ cần chịu khó làm sạch và chế biến đúng cách lại có thể thành món ăn vặt cực cuốn. Đúng kiểu ban đầu chỉ định làm thử, cuối cùng cả nhà lại tranh nhau vì không nghĩ da cá có thể ngon đến vậy.