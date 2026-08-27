Mỹ tạm dừng lịch hẹn visa định cư, không ảnh hưởng visa du lịch, du học hay công tác

Mỹ tạm dừng lịch hẹn visa định cư trên toàn cầu, nhiều diện visa phổ biến đều không bị ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/8 thông báo tạm thời đình chỉ các cuộc hẹn xin thị thực định cư tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn cầu. Theo cơ quan này, việc tạm dừng nhằm tạo thời gian để đào tạo nhân viên lãnh sự về các tiêu chí sàng lọc và đánh giá mới đối với người xin visa.

Điều đáng chú ý, chính sách mới chỉ áp dụng với thị thực định cư, dành cho những người có kế hoạch chuyển đến Mỹ sinh sống lâu dài. Các loại thị thực không định cư như: visa du lịch, du học, công tác hoặc lao động tạm thời không nằm trong đợt tạm dừng này.

Theo thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ, những người đã có lịch phỏng vấn visa định cư có thể được điều chỉnh hoặc sắp xếp lại lịch. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ sẽ trực tiếp thông báo cho đương đơn nếu có thay đổi liên quan đến cuộc hẹn.

Người di cư tập trung bên ngoài văn phòng Ủy ban Hỗ trợ Người tị nạn Mexico tại Tapachula, Mexico (Ảnh: Reuters)

Hiện Washington chưa đưa ra thời điểm cụ thể để khôi phục đầy đủ lịch hẹn. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quá trình này có thể kéo dài vài tuần, tùy từng địa điểm. Một số nguồn tin cho biết các cuộc phỏng vấn có thể được nối lại vào khoảng giữa tháng 9, nhưng Bộ Ngoại giao chưa xác nhận một mốc thời gian chung áp dụng trên toàn cầu.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, một phần nội dung đào tạo mới dành cho nhân viên lãnh sự liên quan đến việc đánh giá liệu người xin visa có khả năng trở thành “gánh nặng cho xã hội” hay không, trong đó có nguy cơ phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi công cộng của Mỹ. Đây là một phần trong việc siết chặt tiêu chí đánh giá đối với người muốn định cư lâu dài tại Mỹ. Các quan chức lãnh sự sẽ được hướng dẫn để xem xét kỹ hơn hoàn cảnh của đương đơn và khả năng họ có thể tự chủ về tài chính sau khi nhập cảnh.

Chính sách này có thể ảnh hưởng đến nhiều nhóm người xin visa định cư, trong đó có những người được bảo lãnh bởi thành viên gia đình tại Mỹ và người nhập cư theo diện lao động. Việc tạm dừng lịch phỏng vấn trên phạm vi toàn cầu vì vậy có thể khiến hàng nghìn hồ sơ phải chờ thêm thời gian trước khi được tiếp tục xử lý.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cư. Trong những tháng qua, Washington đã triển khai nhiều chính sách nhằm tăng cường sàng lọc người nước ngoài, bao gồm việc xem xét lại thị thực và mở rộng các tiêu chí kiểm tra đối với người muốn nhập cảnh Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có kế hoạch thu hồi thị thực du lịch hoặc công tác của tối đa 200.000 người nước ngoài mà cơ quan này cho rằng đã sử dụng loại visa này để nhập cảnh rồi tìm cách ở lại Mỹ thông qua việc xin tị nạn.

Đầu tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết khoảng 175.000 thị thực Mỹ đã bị thu hồi kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Các trường hợp bị thu hồi có nhiều lý do khác nhau, trong đó có những vi phạm hình sự.

Chính sách kiểm soát nhập cư của chính quyền Trump cũng đã vấp phải các thách thức pháp lý. Mới đây, một thẩm phán liên bang Mỹ bác bỏ lệnh đình chỉ cấp visa định cư đối với công dân của 75 quốc gia. Danh sách này bao gồm: Afghanistan, Brazil, Ai Cập, Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Thái Lan và Yemen.

Nguồn: theguardian, reuters, inquirer.