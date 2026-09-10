Chàng trai Yên Bái sang Hàn làm idol, về nước mới lần đầu được ăn món đặc sản miền Tây

Lần đầu thử lẩu mắm miền Tây, Hanbin TEMPEST khiến fan thích thú với loạt phản ứng đầy bất ngờ. Đặc biệt, nam ca sĩ còn được một vlogger người Hàn đang sống tại Việt Nam dẫn đi ăn và cùng trò chuyện về những khác biệt thú vị trong ẩm thực hai nước.

Mới đây, trong chuyến trở về Việt Nam để quảng bá cho ca khúc mới “No Fear”, Hanbin (TEMPEST) đã có dịp xuất hiện trong một video ẩm thực cùng Jongrak - chủ kênh Hanquocbros, vlogger người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam và quen mặt với khán giả trong nước qua những video khám phá ẩm thực, văn hóa Việt.

Lần này, địa điểm hẹn của cả hai là một quán lẩu mắm. Điều thú vị là dù đều đã quá quen với ẩm thực Việt Nam, Hanbin lại chưa từng thử món đặc sản miền Tây này. Hanbin sinh ra và lớn lên ở Yên Bái, miền Bắc, nên lẩu mắm vốn không phải món ăn quen thuộc với anh.

Chia sẻ dưới video, Jongrak viết: “Hôm nay mình đã gặp Hanbin, một ca sĩ idol Kpop người Việt đang hoạt động ở Hàn Quốc. Mặc dù em ấy là người Việt Nam nhưng quê miền Bắc nên chưa từng ăn thử lẩu mắm miền Tây. Woa~ Một buổi đi ăn lẩu mắm và trò chuyện rất thú vị, lần đầu biết được những câu chuyện buồn vui khi một người Việt làm idol ở Hàn Quốc”.

Hanbin (TEMPEST) xuất hiện trong một video ẩm thực cùng Jongrak - chủ kênh Hanquocbros

Ngay từ đầu video, màn giao lưu giữa hai người đã khiến người xem thích thú khi liên tục có những màn “đổi ngôn ngữ” khá đặc biệt. Jongrak hỏi chuyện bằng tiếng Việt, Hanbin có lúc đáp lại bằng tiếng Hàn, cả hai linh hoạt sử dụng hai thứ tiếng để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên nhất.

Không chỉ cùng ăn uống, Hanbin còn thoải mái chia sẻ về hành trình trở thành idol Kpop, những ngày làm thực tập sinh cũng như những khó khăn từng trải qua khi hoạt động tại Hàn Quốc. Xen giữa những câu chuyện là màn thử món, nhận xét hương vị và những phản ứng khá chân thật của cả hai trước nồi lẩu mắm nghi ngút khói.

Hanbin lần đầu ăn lẩu mắm: “Ngon, ngon, ngon”

Với Hanbin, đây đúng nghĩa là một lần “khám phá” ẩm thực Việt ngay trên quê hương mình. Dù là người Việt, nam ca sĩ thừa nhận đây là lần đầu tiên anh ăn lẩu mắm.

Trước nồi lẩu có phần nước dùng đậm màu, Hanbin chăm chú thử rồi nhận xét hương vị khá “đậm đà”. Cách ăn khiến anh đặc biệt thích thú là chan nước lẩu vào bún, trộn đều rồi thưởng thức. Sau khi ăn thử, nam ca sĩ liên tục xuýt xoa: “Ngon, ngon, ngon”, thậm chí còn bật thốt lên “Ngon thế nhở”.

Dù là người Việt, nam ca sĩ thừa nhận đây là lần đầu tiên anh ăn lẩu mắm.

Trong khi đó, Jongrak lại là người đã quá quen với món ăn này. Là một người Hàn Quốc sống lâu năm tại Việt Nam và rất yêu thích ẩm thực Việt, anh cho biết mình thường xuyên ăn lẩu mắm, thậm chí từng tới Cần Thơ để thưởng thức món ăn này.

Jongrak cũng không phủ nhận lẩu mắm có một mùi hương khá đặc trưng. Anh nhận xét món ăn “hơi có mùi nhưng ngon”, đồng thời cho rằng nước lẩu tại quán đã được nêm nếm vừa miệng đến mức “không cần chấm cũng được”.

Có lẽ chính trải nghiệm này cũng giúp Hanbin hiểu thêm một điều thú vị về ẩm thực Việt: có những món ban đầu khiến thực khách e dè vì mùi đặc trưng, nhưng một khi đã mạnh dạn thử thì lại dễ dàng “ghiền” lúc nào không hay.

Từ lẩu mắm đến chuyện người Hàn ăn đồ sống

Từ câu chuyện về lẩu mắm, Hanbin và Jongrak tiếp tục trò chuyện về những món ăn có mùi đặc trưng hoặc từng khiến họ “ngại thử” khi khám phá ẩm thực của nhau.

Hai người nhắc đến hongeo-hoe - món cá đuối lên men nổi tiếng của Hàn Quốc. Hanbin cho biết anh có thể ăn món này nhưng để nói “ngon ngay từ lần đầu” thì chưa chắc. Jongrak thì cho rằng với những món có mùi đặc trưng, cách duy nhất để biết mình có thích hay không là phải thử. Quan điểm của nam vlogger khá đơn giản: “Sau khi thử rồi thì không có sợ, nên phải thử mới biết được”.

Câu chuyện sau đó chuyển sang một nét ẩm thực khác cũng từng khiến Hanbin bất ngờ khi sang Hàn Quốc: đồ ăn sống. Anh chia sẻ rằng người Việt vốn quen với quan niệm ăn chín uống sôi, vì vậy thời gian đầu nhìn thấy người Hàn ăn thịt bò sống, hải sản sống, anh không khỏi có chút e dè.

Thế nhưng sau khi mạnh dạn thử, Hanbin lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Nam ca sĩ thừa nhận những món này hóa ra khá ngon và hiện tại anh còn đặc biệt yêu thích cơm trộn thịt bò sống (yukhoe).

Xa Việt Nam, Hanbin nhớ nhất những món kho

Bên cạnh lẩu mắm, cả hai cũng tranh thủ “khui” danh sách những món ăn yêu thích của nhau.

Khi được hỏi món Việt nào khiến mình nhớ nhất khi ở Hàn Quốc, Hanbin không ngần ngại nhắc đến các món kho. Nam thần tượng đặc biệt thích kiểu thịt kho, cá kho được nấu mềm, phần thịt “nhừ, mềm tan không cần nhai”, ăn cùng cơm nóng. Trong số đó, anh còn nhắc riêng đến xôi thịt kho - một món ăn đậm chất Việt mà anh rất yêu thích.

Còn món Hàn Quốc mà Hanbin mê nhất lại khá quen thuộc: lẩu kimchi (kimchi-jjigae). Với Jongrak, món Việt được anh yêu thích nhất là canh chua.

Hanbin nhắc riêng đến xôi thịt kho - một món ăn đậm chất Việt mà anh rất yêu thích.

Một chi tiết nhỏ nhưng cũng khiến Hanbin bất ngờ xảy ra ngay trong lúc cả hai đang ăn. Nhận ra vị khách đặc biệt trước mặt là một idol Kpop, cô chủ quán đã tặng thêm cho Hanbin mộ đĩa đồ ăn.

Nam ca sĩ tỏ ra khá bất ngờ và liên tục cảm ơn cô bằng tiếng Việt. Khoảnh khắc giản dị này cũng cho thấy sức hút của Hanbin tại quê nhà, khi dù đã nhiều năm hoạt động ở Hàn Quốc, anh vẫn luôn nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả Việt.

Video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Hanbin. Bên dưới phần bình luận, nhiều người thích thú trước màn kết hợp có phần “ngược đời” này: một người Hàn sống ở Việt Nam lại dẫn một người Việt đang sống ở Hàn Quốc đi ăn món Việt.

“Người Hàn ở Việt dắt người Việt ở Hàn đi ăn”, một khán giả hài hước viết.

Một số bình luận khác cũng chú ý đến màn “đổi ngôn ngữ” của cả hai: “Người Hàn hỏi bằng tiếng Việt, người Việt trả lời lại bằng tiếng Hàn”. Không ít fan còn thích thú khi cuối cùng Hanbin cũng có dịp thử lẩu mắm, sau khi từng xuất hiện trong nhiều video thưởng thức loạt món Việt như phở, bánh xèo, bánh cuốn, nem rán, bún chả, bánh mì...

Với Hanbin, lần đầu ăn lẩu mắm có vẻ đã trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Từ một món ăn chưa từng thử, anh nhanh chóng bị chinh phục bởi phần nước lẩu đậm đà và những món ăn kèm. Còn với người xem, điều thú vị không chỉ nằm ở nồi lẩu mắm mà còn ở cuộc trò chuyện tự nhiên giữa một người Việt làm idol tại Hàn Quốc và một người Hàn đang sinh sống tại Việt Nam.

Jongrak không chỉ bóc tôm mà còn gắp cá cho Hanbin

Hanbin, tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998, là thành viên người Việt của nhóm nhạc nam Hàn Quốc TEMPEST, ra mắt năm 2022. Trước khi chính thức hoạt động cùng nhóm, anh từng được cộng đồng fan Kpop Việt Nam biết đến rộng rãi qua chương trình sống còn I-LAND. Sau nhiều năm hoạt động cùng TEMPEST, Hanbin hiện chuẩn bị bước sang một cột mốc mới với màn debut solo.

Trong lần trở về Việt Nam, Hanbin cũng xuất hiện trong bộ đồng phục đặc trưng của Cộng Cà Phê và pha chế đồ uống cho fan.

Thành viên nhóm TEMPEST mặc áo dài, khéo léo quảng bá ẩm thực Việt trong hình ảnh mới nhất

Trong hành trình hoạt động tại Hàn Quốc, Hanbin cũng nhiều lần trở thành “đại sứ” bất đắc dĩ cho quê hương khi liên tục giới thiệu văn hóa Việt đến các thành viên trong nhóm và khán giả quốc tế. Từ dạy đồng đội những câu tiếng Việt, giới thiệu món ăn, đặc sản, cà phê Việt cho đến hát ca khúc thiếu nhi “Một con vịt” trên sóng truyền hình Hàn Quốc, nam ca sĩ luôn giữ sự gắn kết với quê nhà theo cách rất riêng.

Vì thế, việc Hanbin trở về Việt Nam, vừa quảng bá sản phẩm âm nhạc mới vừa ngồi xuống thưởng thức một món đặc sản miền Tây mà chính anh cũng chưa từng thử, lại càng trở thành một khoảnh khắc thú vị với người hâm mộ. Lần này, món “đặc sản” mà Hanbin mang về sau chuyến đi không chỉ có âm nhạc, mà còn là một trải nghiệm ẩm thực rất Việt.