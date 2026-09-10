20 năm trước cặp vợ chồng Pháp - Việt dừng chân giữa núi rừng Đông Bắc Việt Nam, gây dựng khu nghỉ dưỡng xanh như viên ngọc thuần nguyên giữa đại ngàn, 2 lần được World Travel Awards gọi tên

Giữa những dãy núi trập trùng của Hoàng Su Phì, nơi những thửa ruộng bậc thang nối nhau trên sườn núi và các bản làng của người Dao nằm giữa rừng, có một khu nghỉ dưỡng không tìm cách tách mình khỏi thiên nhiên. Panhou Retreat được gây dựng từ một cuộc gặp tình cờ của một cặp vợ chồng Pháp - Việt với vùng đất này hơn hai thập kỷ trước.

Từ những ngày đầu còn là một điểm đến nằm sâu giữa núi rừng Đông Bắc, Panhou dần hình thành theo một triết lý khác biệt: không biến đổi cảnh quan để phục vụ du lịch, mà tìm cách để du lịch hòa vào cảnh quan. Hơn 20 năm sau, khu nghỉ dưỡng được World Travel Awards vinh danh là Asia’s Leading Green Resort 2025 – Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á 2025.





Cuộc gặp tình cờ giữa núi rừng Hoàng Su Phì

Hoàng Su Phì của hơn 20 năm trước không phải điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc như hiện nay. Vùng đất nằm giữa núi rừng Đông Bắc này được biết đến nhiều hơn bởi những thửa ruộng bậc thang, những cánh rừng và đời sống của cộng đồng các dân tộc bản địa.

Theo câu chuyện do Panhou Retreat chia sẻ, những nền móng đầu tiên của khu nghỉ được đặt bởi cặp vợ chồng Pháp - Việt, ông Michel Galey và bà Lan Phương. Trong một lần dừng chân giữa vùng núi Hoàng Su Phì, họ bị cuốn hút bởi vẻ nguyên sơ của cảnh quan, những thửa ruộng bậc thang, tiếng suối trong rừng và đặc biệt là nét văn hóa của cộng đồng người Dao.

Một điểm dừng chân tình cờ dần trở thành sự gắn bó lâu dài.



Thay vì chỉ coi Hoàng Su Phì là một nơi để ghé qua, cặp đôi lựa chọn gây dựng một không gian nghỉ dưỡng tại đây. Panhou Retreat ra đời từ tình yêu dành cho vùng đất, với định hướng trở thành nơi con người có thể kết nối trở lại với thiên nhiên, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa bản địa.

Đó cũng là lý do câu chuyện của Panhou không bắt đầu bằng những tòa nhà lớn hay một khu nghỉ dưỡng được quy hoạch đồ sộ, mà bắt đầu từ chính địa hình và đời sống vốn có của Hoàng Su Phì.

Không dựng một khu nghỉ giữa thiên nhiên, mà để khu nghỉ trở thành một phần của thiên nhiên

Một trong những điểm khác biệt của Panhou nằm ở cách công trình được đưa vào cảnh quan.

Những hạng mục tại đây sử dụng các vật liệu gần gũi với vùng đất như tre, gỗ tái sử dụng, đá núi và lá cọ. Các bungalow được xây dựng theo địa hình tự nhiên, thay vì cố gắng san phẳng hay biến đổi cảnh quan để tạo ra một mặt bằng đồng nhất. Triết lý ấy được Panhou diễn giải bằng quan điểm: du lịch thực sự không nên biến đổi một vùng đất, mà cần bảo vệ những điều khiến vùng đất ấy trở nên đặc biệt.



Bởi vậy, đến Panhou không chỉ là nghỉ trong một căn bungalow giữa núi rừng. Du khách có thể đi bộ qua những thửa ruộng bậc thang, trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao Đỏ, thưởng thức những nguyên liệu địa phương hay đơn giản là sống chậm lại giữa không gian rừng núi.

Cách tiếp cận này cũng khiến Panhou giống một phần của Hoàng Su Phì hơn là một khu nghỉ dưỡng được đặt vào Hoàng Su Phì.

95% nhân sự là người dân tộc tại địa phương

Nếu thiên nhiên là một phần quan trọng tạo nên Panhou, cộng đồng bản địa lại là yếu tố giúp mô hình này vận hành theo một cách khác. Theo thông tin trên website của Panhou, hơn 95% thành viên trong đội ngũ là người dân tộc thiểu số đến từ các bản làng xung quanh Hoàng Su Phì. Họ được đào tạo các kỹ năng trong ngành du lịch, từ nghiệp vụ lưu trú, ẩm thực đến hướng dẫn trekking.

Điều đáng chú ý là Panhou không chỉ tuyển dụng người địa phương, mà còn khuyến khích họ trở thành những người kể câu chuyện về chính quê hương mình.



Các nhân viên được khuyến khích gìn giữ và chia sẻ những giá trị văn hóa như các bài hát, món ăn truyền thống hay những nghi lễ được truyền qua nhiều thế hệ. Theo Panhou, công việc tại khu nghỉ vì vậy không đơn thuần là một nghề dịch vụ mà còn trở thành cách để người dân địa phương giới thiệu văn hóa và thiên nhiên Hoàng Su Phì tới du khách.

Panhou cũng cho biết khu nghỉ tổ chức các lớp tiếng Anh cho nhân viên và thanh niên địa phương, qua đó mở thêm cơ hội việc làm lâu dài trong lĩnh vực du lịch cộng đồng. Một phần lợi nhuận được dành cho quỹ phát triển bền vững, phục vụ các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và cải thiện đời sống cộng đồng tại Hoàng Su Phì.

Từ một khu nghỉ giữa núi rừng đến danh hiệu hàng đầu châu Á

Hơn hai thập kỷ kể từ ngày xây những nền móng đầu tiên, Panhou Retreat đã có một dấu mốc đáng chú ý trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ngày 13/10/2025, tại lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở Hong Kong, Panhou Retreat được xướng tên ở hạng mục Asia’s Leading Green Resort 2025. Theo World Travel Awards, Panhou vượt qua danh sách đề cử gồm nhiều tên tuổi nghỉ dưỡng của Việt Nam và châu Á để giành chiến thắng.



Giải thưởng này càng đáng chú ý khi Panhou không phải một khu nghỉ dưỡng nằm tại những trung tâm du lịch biển nổi tiếng của Việt Nam. Nơi đây nằm ở Làng Giang, xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, giữa một vùng núi mà chính sự biệt lập lại trở thành một phần giá trị của điểm đến.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, danh hiệu World Travel Awards ghi nhận hơn 20 năm Panhou Retreat theo đuổi hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn sinh thái, tôn trọng thiên nhiên và văn hóa truyền thống.



Câu chuyện của Panhou chưa dừng lại ở danh hiệu năm 2025. Năm 2026, khu nghỉ tiếp tục có tên trong danh sách đề cử của World Travel Awards ở hai hạng mục Asia’s Leading Green Resort 2026 và Asia’s Leading Sustainable Resort 2026. Trong đó, ở hạng mục Green Resort, Panhou tiếp tục cạnh tranh với nhiều khu nghỉ nổi tiếng của Thái Lan, Indonesia, Nepal và Việt Nam.

Từ một lần dừng chân giữa vùng núi Đông Bắc, ông Michel Galey và bà Lan Phương đã gây dựng một khu nghỉ mà câu chuyện không chỉ nằm ở những căn bungalow giữa rừng. Đó còn là câu chuyện về cách một điểm đến có thể phát triển bằng việc giữ lại nhiều nhất có thể những gì vốn thuộc về chính vùng núi này; cách người dân địa phương trở thành một phần của hoạt động du lịch; và cách những giá trị tưởng như rất cũ – rừng, ruộng bậc thang, văn hóa bản địa và nhịp sống chậm – có thể trở thành nền tảng cho một mô hình nghỉ dưỡng được quốc tế công nhận.

Ảnh: Panhou Retreat