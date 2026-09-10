Chỉ cần xào 3 nguyên liệu này với nhau trong chưa đầy 10 phút đã có món ăn ngon tuyệt vời!

Món ăn này không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt nào, chỉ cần xào nhanh trên lửa lớn là có thể dọn ra thưởng thức. Chắc chắn đáng để thử.

Khi không có món ăn ngon để thưởng thức, bạn có thể thử công thức kết hợp hôm nay. Món ăn này có rau, nấm và thịt, rất cân bằng dinh dưỡng. Đây là một món ăn đơn giản mà bổ dưỡng, làm nhanh chóng, giúp bạn tận hưởng món ngon sau một ngày làm việc bận rộn. Món ăn này đặc biệt ngon miệng và rất hợp với cơm.

Các nguyên liệu chính gồm thịt bò, dưa chuột và nấm mỡ. Điều hấp dẫn nằm ở độ giòn và tươi mát của dưa chuột, độ mềm và đậm đà của thịt bò, cùng với vị ngọt thanh của nấm. Ba hương vị này hòa quyện hoàn hảo, tạo nên một món ăn tươi ngon và hấp dẫn. Hơn nữa, món ăn này không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt nào, chỉ cần xào nhanh trên lửa lớn là có thể dọn ra thưởng thức. Chắc chắn đáng để thử. Ngay dưới đây là các công thức chế biến chi tiết:

Nguyên liệu làm món thịt bò xào dưa chuột và nấm mỡ

2 quả dưa chuột, 200g miếng thịt bò tươi, khoảng 5-7 cây nấm mỡ, nước tương, dầu hào, muối, tiêu đen (tùy khẩu vị), lượng dầu ăn vừa phải.

Cách làm món thịt bò xào dưa chuột và nấm mỡ

Bước 1: Thịt bò bạn mua về đem rửa sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt bò thành các lát mỏng ngang thớ, cho vào bát. Tiếp theo bạn thêm chút muối, dầu hào và bột tiêu đen vào, trộn đều. Sau đó, thêm một chút bột bắp và dầu ăn, trộn đều rồi ướp trong khoảng 15 phút. Rửa sạch dưa chuột, sau đó bổ đôi rồi loại bỏ ruột, thái lát mỏng. Nấm mỡ đem rửa sạch rồi thái lát.

Bước 2: Khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu bạn có thể bắt tay vào nấu. Đun nóng chảo, cho mộ chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì trút thịt bò đã ướp vào xào đến khi đổi mau. Lấy thịt bò ra, để riêng dùng sau. Thêm một chút dầu ăn vào chảo, cho tỏi băm rồi phi thơm. Sau đó, cho dưa chuột thái lát và nấm thái lát vào chảo, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi dưa chuột và nấm mềm.

Bước 3: Cho thịt bò đã xào vào chảo, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi thịt chín đều, sau đó rắc thêm chút muối, dầu hào và bột tiêu. Đảo trên lửa lớn cho đến khi thơm, sau đó vớt ra khỏi chảo và bày ra đĩa.

Thành phẩm món thịt bò xào dưa chuột và nấm mỡ

Đây là một món ăn đơn giản và ngon miệng, rất hợp với cơm. Thịt bò mềm, dưa chuột thái lát giòn, và nấm tạo thêm hương vị đậm đà, đặc biệt hấp dẫn và hao cơm, đáng để thử.

Chúc bạn ngon miệng với món thịt bò xào dưa chuột và nấm mỡ!