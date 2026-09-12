Món ngon cuối tuần: Gà rán kết hợp với cà ri, giòn tan trong miệng và đậm đà hương vị, ăn cùng cơm siêu ngon!

Học cách làm món cơm cà ri gà rán này, và bạn sẽ không cần phải gọi đồ ăn mang về vào cuối tuần nữa.

Nhiều người nghĩ rằng gà rán và cà ri chỉ có ở các nhà hàng thức ăn nhanh, nhưng thực tế, chúng không khó làm tại nhà chút nào. Có một bí quyết để làm gà rán giòn rụm và một công thức cà ri đậm đà. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức này và thực hành món ăn thơm ngon, đưa cơm này nhé.

Học cách làm món cơm cà ri gà rán này, và bạn sẽ không cần phải gọi đồ ăn mang về vào cuối tuần nữa.

Nguyên liệu làm món cơm cà ri gà rán

Nguyên liệu chính: 2 đùi gà, 2 bát cơm.

Nguyên liệu nấu cà ri: 1 củ hành tây, 1 củ cà rốt, 2 củ khoai tây, 3 viên gia vị cà ri, 400ml nước.

Nguyên liệu gà rán: 1 quả trứng, lượng bột mì vừa đủ, lượng tinh bột bắp vừa đủ. Hoặc bạn có thể dùng bột chiên xù bán sẵn ở các siêu thịt.

Nguyên liệu gia vị: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, lượng gừng và tỏi vừa đủ, một nhúm tiêu trắng và lượng muối vừa đủ, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món cơm cà ri gà rán

Bước 1: Rửa sạch thịt gà rồi lọc bỏ xương. Sau đó cắt thịt thành từng miếng lớn, cho vào bát. Tiếp theo bạn cho thêm nước tương, rượu nấu ăn, gừng và tỏi thái lát, cùng bột tiêu trắng, trộn đều và ướp trong 20 phút cho gia vị ngấm đều.

Bước 2: Đập trứng vào bát, đánh tan. Sau đó bạn lấy các miếng thịt gà đã ướp nhúng vào hỗn hợp trứng vừa đánh. Tiếp theo, lấy từng miếng gà lăn qua phần bột mì đã trộn cùng bột bắp. Rũ bỏ phần bột thừa và để khô bề mặt.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa đủ vào. Sau khi đầu nóng đạt nhiệt độ 60%, bạn thả từng miếng thịt gà đã tẩm bột vào và chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi vàng nâu. Vớt ra khỏi dầu và chiên lại trong 30 giây sau khi nhiệt độ dầu tăng lên để lớp vỏ ngoài giòn hơn.

Bước 4: Đặt nồi lên bếp, cho thêm một chút dầu ăn vào, xào thơm. Tiếp theo cho cà rốt và khoai tây thái hạt lựu vào đảo đều. Thêm nước ngập các nguyên liệu và nấu cho đến khi mềm. Cho viên cà ri vào và khuấy đều trên lửa nhỏ cho đến khi tan chảy và sánh lại là hoàn thành. Tiếp theo bạn cho cơm vào bát, nén chặt, úp ngược bát lên đĩa, rưới nước sốt cà ri lên trên, rồi xếp các miếng gà rán lên. Như vậy món cơm cà ri gà rán đã hoàn thành và hãy dùng ngay khi còn nóng.

Những lưu ý khi làm món cơm cà ri gà rán

1. Hãy chọn thịt đùi gà để làm món cơm cà ri gà rán: Thịt đùi gà không xương là lựa chọn hàng đầu cho món gà rán vì nó mọng nước và không bị khô; thịt ức gà dễ bị khô khi chiên.

2. Chiên hai lần là chìa khóa giúp món ăn giòn ngon: Chiên lần đầu để chín và định hình thành phẩm, sau đó chiên lần thứ hai ở nhiệt độ cao trong 30 giây để lớp vỏ ngoài giòn rụm, và sẽ không bị mềm ngay cả khi để lâu.

3. Nấu cà ri trên lửa nhỏ: Sau khi viên cà ri tan hết, hạ nhỏ lửa và khuấy liên tục để tránh bị cháy. Nấu cho đến khi đạt được độ sệt.

4. Khoai tây cần được hầm mềm để có hương vị đậm đà hơn: Khoai tây hầm mềm sẽ có tác dụng làm đặc tự nhiên, giúp món cà ri sánh mịn hơn.