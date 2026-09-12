Phố cổ Hà Nội tràn ngập đồ trung thu, người Hà Nội chen chân mua sắm

Phố Hàng Mã những ngày này luôn đông đúc khi các gian hàng rực rỡ đồ trang trí trung thu, hút người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Video: Người dân chen chân mua sắm trên phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Dịp Tết Trung thu năm nay, khu chợ truyền thống phố cổ được tổ chức trên phố Hàng Mã, đoạn từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót. Hiện tuyến phố này đã khoác lên chiếc áo mới rực rỡ sắc màu khi các gian hàng bán đồ trung thu đua nhau mở bán.

Điều này lập tức thu hút dòng người đến tham quan, mua sắm. Từ chiều tối 11/9, lượng người bắt đầu đổ về và ngày càng đông đúc, khiến con phố tấp nập đến khuya.

Dọc tuyến phố, những gam màu đặc trưng của mùa trăng rằm tháng Tám nổi bật. Ánh đèn, đồ chơi và các sản phẩm trang trí truyền thống tạo nên bức tranh lung linh, rực rỡ.

Hai bên đường, nhiều gian hàng bày bán các loại đồ chơi dân gian như đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thiềm thừ, ông tiến sĩ giấy, mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử...Năm nay, nhiều phụ huynh có xu hướng tìm mua các sản phẩm này, giúp con trẻ biết đến Tết Trung thu truyền thống của dân tộc.

Những chiếc đầu lân, đầu sư tử được bày bán với nhiều kích cỡ, mẫu mã, giá dao động khoảng 150.000 - 500.000 đồng/chiếc.

Đèn ông sao vẫn là một trong những món đồ chơi quen thuộc nhất của Tết Trung thu Việt Nam. Sản phẩm được làm từ khung tre tạo hình ngôi sao, bên ngoài phủ giấy màu, có giá từ 15.000 đến 200.000 đồng/chiếc, tùy kích thước và kiểu dáng.

Các loại tò he có giá khoảng 50.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, những sản phẩm được tạo hình công phu có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.

Những chiếc đầu lân tò he do nghệ nhân Đặng Văn Hậu kỳ công chế tác, với đường nét tinh xảo, được bán với giá khoảng 500.000 đồng/sản phẩm.

Nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đến tham quan, mua đồ chơi trung thu. Với nhiều phụ huynh, đây là dịp để các con biết đến Tết Trung thu - một trong những nét văn hóa cổ truyền tốt đẹp.

Các cửa hàng trên tuyến phố liên tục đón khách. Không khí mua bán diễn ra tấp nập suốt đêm.

Để các con được ngắm trọn vẻ đẹp của các gian hàng, nhiều phụ huynh còn bế hoặc cõng con trên vai, còn các em bé tỏ rõ sự háo hức, đầy hứng thú.

Cũng như mọi năm, phố Hàng Mã dịp này còn thu hút rất đông bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Ai cũng háo hức “check-in” giữa không gian ngập tràn màu sắc để ghi lại khoảnh khắc của mùa trung thu 2026.