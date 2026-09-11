Thành phố biển Việt Nam lọt top 6 châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất, vượt qua cả Kuala Lumpur và Đài Bắc

Vượt qua hàng loạt điểm đến quen thuộc của châu Á, thành phố biển của Việt Nam tăng hai bậc, đứng thứ 6 trong danh sách những thành phố có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2026.

Không chỉ thu hút du khách lần đầu ghé thăm, Việt Nam tiếp tục cho thấy sức hút ở khả năng khiến khách muốn trở lại. Theo dữ liệu mới từ Agoda, Việt Nam duy trì vị trí trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, trong khi Đà Nẵng tăng hai bậc, vươn lên hạng 6 trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á.

Ngày 8/9/2026, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố danh sách Điểm đến thu hút Du khách Quay lại, dựa trên dữ liệu đặt phòng trên nền tảng trong 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả cho thấy Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến có khả năng níu chân du khách mạnh nhất tại châu Á.

Việc du khách quay trở lại một điểm đến có thể xuất phát từ nhiều lý do: muốn khám phá những địa danh chưa kịp ghé thăm trong chuyến đi trước, trở lại một nơi từng để lại ấn tượng đẹp, hoặc đơn giản là tìm lại cảm giác quen thuộc nhưng ở một thời điểm và trải nghiệm khác.

Việt Nam duy trì vị trí trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Đà Nẵng tăng hai bậc, lọt top 6 thành phố châu Á được khách quay lại nhiều nhấ

Trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á, Tokyo vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt qua Bangkok. Bali lần đầu tiên đứng thứ ba, tiếp đến là Seoul và Osaka. Đáng chú ý, Đà Nẵng tăng hai bậc so với năm ngoái, vươn lên vị trí thứ 6.

Top 10 thành phố có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất còn có Kuala Lumpur, Fukuoka, Đài Bắc và Johor Bahru.

Với Đà Nẵng, kết quả này phần nào cho thấy sức hút của một điểm đến không chỉ nằm ở việc sở hữu những địa danh nổi tiếng, mà còn ở khả năng cung cấp nhiều trải nghiệm khác nhau trong cùng một hành trình. Thành phố biển miền Trung sở hữu hệ thống bãi biển, cảnh quan tự nhiên, ẩm thực và các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng, đồng thời có vị trí thuận lợi để kết nối với nhiều địa danh nổi tiếng của miền Trung.

Từ Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng kết hợp hành trình đến Phố cổ Hội An, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Thành phố cũng là cửa ngõ để khám phá các điểm đến như bán đảo Sơn Trà hay khu vực Bà Nà Hills.

Trong đó, Sun World Ba Na Hills với Cầu Vàng, cảnh quan núi non và hệ thống vui chơi, giải trí là một trong những điểm đến nổi bật của Đà Nẵng. Việc mỗi chuyến đi có thể được xây dựng theo những cách khác nhau - từ nghỉ dưỡng biển, khám phá ẩm thực, tham quan di sản cho đến trải nghiệm núi rừng và vui chơi giải trí - tạo thêm lý do để du khách trở lại thành phố trong những chuyến đi tiếp theo.

Cầu Vàng nổi tiếng của Bà Nà. Ảnh Sun Group

Thị trấn châu Âu tại Bà Nà. Ảnh: Vietravel

Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc dẫn đầu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu về tỷ lệ du khách quay lại, theo sau lần lượt là TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội và đảo Phú Quốc.

Đáng chú ý, hai đô thị lớn của Việt Nam đều cải thiện thứ hạng so với năm trước. Hà Nội tăng hai bậc, trong khi TP.HCM tăng một bậc, cho thấy sức hút của các thành phố lớn không chỉ đến từ lượng khách mới mà còn từ khả năng tạo ra những trải nghiệm đủ đa dạng để du khách trở lại.

Đảo Phú Quốc

Với Hà Nội, mỗi mùa trong năm lại mang đến một diện mạo khác nhau, từ không khí mùa thu, phố cổ, ẩm thực đường phố đến các công trình văn hóa, lịch sử. Trong khi đó, TP.HCM gây ấn tượng bởi nhịp sống đô thị sôi động, hệ thống ẩm thực phong phú và ngày càng nhiều lựa chọn về vui chơi, mua sắm, giải trí.

Bên cạnh các thành phố lớn và điểm đến biển, Sa Pa cũng ghi nhận bước tiến đáng chú ý khi tăng ba bậc so với năm ngoái. Sức hút của thị trấn vùng cao còn được phản ánh qua dữ liệu đặt hoạt động trải nghiệm trên Agoda. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sun World Fansipan Legend là hoạt động trải nghiệm được đặt nhiều nhất trên Agoda tại Việt Nam.

Kết quả này cho thấy xu hướng quay lại không chỉ tập trung ở những thành phố du lịch quen thuộc. Những điểm đến sở hữu cảnh quan đặc trưng, hoạt động trải nghiệm đa dạng và khả năng tạo ra những hành trình khác nhau cũng đang ngày càng có sức hút với du khách.

Tàu hỏa Mường Hoa với cảnh sắc thơ mộng, hùng vĩ hút hồn du khách quốc tế

Khi một chuyến đi không còn là trải nghiệm "một lần rồi thôi"

Việc Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 châu Á về tỷ lệ khách quay lại cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam đang được duy trì ở nhiều phân khúc và loại hình điểm đến khác nhau. Từ các đô thị lớn, thành phố biển đến vùng núi, du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm rất khác biệt ngay trong cùng một quốc gia.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam nhận định: “Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất phản ánh rõ nét cho sự phong phú và hấp dẫn trong các sản phẩm du lịch của Việt Nam. Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam.

Một khúc cua trên đèo Hải Vân. Ảnh: Vietravel

Đặc biệt, việc Đà Nẵng vươn lên vị trí top 6 thành phố châu Á thu hút du khách trở lại là một tín hiệu đáng khích lệ, cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến này. Tại Agoda, chúng tôi rất vinh dự khi đồng hành cùng du khách trên hành trình khám phá lại những điểm đến yêu thích, đồng thời giúp mỗi chuyến đi tại Việt Nam trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn”.

Nhìn từ dữ liệu đặt phòng trong nửa đầu năm 2026, câu chuyện của du lịch Việt Nam vì thế không chỉ nằm ở việc đón thêm bao nhiêu du khách, mà còn ở việc bao nhiêu người muốn quay trở lại. Khi một điểm đến có đủ trải nghiệm để mỗi lần ghé thăm lại có thể khám phá thêm điều mới, chuyến du lịch dường như cũng không còn là một hành trình “đi một lần cho biết”.