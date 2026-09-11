Năm thứ 8 “đặc sản” Takashimaya tại TP.HCM: Từng đạt doanh thu 500 tỷ mỗi năm, nay tính chuyện mở rộng ra Hà Nội

Ai cũng nhớ Takashimaya vì tầng trệt sực nức mùi nước hoa và cây thông Noel khổng lồ ngoài mặt tiền. Thế nhưng với cách người Nhật xây dựng bách hoá, linh hồn thực sự lại nằm sâu dưới lòng đất, và đây cũng chính là mô hình đặc biệt mà họ sắp mang ra Hà Nội.

Ở Nhật Bản, tầng hầm mới là nơi quan trọng nhất

Có một từ bạn nên biết trước khi nói về Takashimaya chính là depachika. Được ghép từ depāto (bách hoá) và chika (tầng hầm), thuật ngữ này dùng để chỉ khu thực phẩm ở tầng hầm B1 hoặc đôi khi lan xuống cả B2 của các bách hoá lớn như Isetan, Mitsukoshi, Daimaru và Takashimaya. Đừng vội tưởng tượng đây là một siêu thị thông thường vì depachika thật ra là hàng dãy quầy nhỏ chen chân nhau để bán bentō, wagashi của những tiệm bánh trăm tuổi, tempura vừa vớt khỏi chảo, cá tươi, thịt bò thượng hạng hay trái cây đắt đến mức người ta chỉ mua để đi biếu, kèm theo cả phô mai và rượu vang nhập khẩu. Nhiều quầy trong số đó là chi nhánh thu nhỏ của các nhà hàng nổi tiếng, nên khách hoàn toàn có thể mua được món ngon của bếp sao Michelin mà không cần đặt bàn trước.

Vì sao lại phải đặt ở tầng hầm?

Câu trả lời thực chất ít lãng mạn hơn nhiều người nghĩ vì việc lắp hệ thống nước, gas và điện ở tầng hầm rẻ hơn hẳn so với làm trên các tầng cao, trong khi khu thực phẩm thì cần cả ba thứ đó với mật độ cực kỳ dày đặc. Thực tế đã có một lần Tokyu thử làm ngược lại khi quyết định đặt khu thực phẩm lên tầng cao nhất ở cửa hàng chính của họ. Tuy nhiên, do diện tích không đủ cộng thêm việc vận chuyển hàng lên xuống quá mất công nên cuối cùng họ đành phải dời hết xuống hầm. Lý do thứ hai mang đậm tính thương mại khi tầng hầm bách hoá ở Nhật thường được nối thẳng vào ga tàu điện ngầm, các khu phố ngầm hoặc bãi đỗ xe. Nhờ vậy, khách bước vào toà nhà từ dưới hầm lên chứ không phải từ cửa chính, tạo ra một luồng di chuyển mà người Nhật gọi là "hiệu ứng đài phun nước" nhằm kéo dòng khách đi ngược lên các tầng trên.

Tầng hầm tại TP.HCM vẫn chưa phải depachika

Takashimaya không hề bao trọn 5 tầng lầu của Saigon Centre như các khách hàng vẫn hiểu lầm. Phần họ thuê thực chất chỉ chạy từ tầng hầm B2 lên lầu 3, tức ba tầng nổi cộng hai tầng hầm với tổng diện tích khoảng 15.000 mét vuông. Tầng 4, 5 và 6 mà nhiều bài báo gọi là khu ẩm thực của Takashimaya thật ra thuộc quyền quản lý của Saigon Centre. Đây là hai pháp nhân hoàn toàn khác nhau dù kinh doanh chung một toà nhà.

Còn khu ẩm thực và siêu thị Annam Gourmet của Takashimaya thì nằm ở tầng B2 dưới lòng đất, tức là đúng chỗ đáng ra phải dành cho depachika. Nhưng đó vẫn chưa phải là depachika bởi vì cái đang có ở B2 chỉ là một food court cộng thêm một siêu thị hàng nhập khẩu, và đây là hai mô hình khác hẳn nhau. Food court là nơi khách ngồi xuống ăn tại chỗ, trong khi depachika là nơi mua đồ mang về nhà ăn tối. Người Sài Gòn năm 2016 chưa có thói quen tạt vào bách hoá mua hộp cơm hai trăm nghìn mang về nhà, nên Takashimaya đành phải làm theo cái mà thị trường chịu chi tiền. Dù vậy, vài cái tên đúng kiểu depachika vẫn lặng lẽ theo chân vào Việt Nam như Minamoto Kitchoan bán wagashi truyền thống, Yamazaki bán bánh mì hay Azabu Sabo bán chè và đồ tráng miệng Nhật Bản. Đây chính xác là những loại quầy mà bạn sẽ gặp ở tầng hầm Takashimaya Nihonbashi hay Shinjuku.

Doanh thu của Takashimaya thực sự khủng cỡ nào?

Năm 2024, tổng doanh thu các bách hoá trên toàn nước Nhật đạt 5.772,2 tỷ yên. Quần áo chiếm 26,7%, lần đầu tiên vượt lại mảng thực phẩm sau 5 năm. Dù vậy, số liệu từng tháng cho thấy hai nhóm này vẫn bám đuổi nhau rất sát sao. Cụ thể vào tháng 6 năm 2025, thực phẩm bán được 123,5 tỷ yên trong khi quần áo đạt 119,9 tỷ yên, giúp đồ ăn lại vươn lên dẫn đầu. Logic ở đây rất đơn giản bởi vì không ai mua túi Gucci mỗi tuần nhưng ai cũng phải mua đồ ăn mỗi ngày.

Tại Việt Nam khi khép lại năm tài chính 2024 vào cuối tháng 2 năm 2025, Takashimaya Việt Nam đã thu về 3,7 tỷ yên và lãi ròng 1 tỷ yên. Nếu quy đổi theo đúng tỷ giá mà tập đoàn đang áp dụng trong báo cáo tài chính, thành tích này tương đương khoảng 597 tỷ đồng doanh thu và 161 tỷ đồng tiền lãi.

Mức doanh thu này ghi nhận đà tăng trưởng cực kỳ ấn tượng lên tới 21,2%. Phía Takashimaya lý giải bước tiến này có được là nhờ chiến lược cải thiện hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa lại mặt bằng. Toàn bộ số liệu này đều được trích xuất trực tiếp từ tài liệu công bố kết quả kinh doanh chính thức do chính tập đoàn phát hành vào ngày 14 tháng 4 năm 2025.

Takashimaya mang gì ra Hà Nội?

Dự án Westlake Square Hanoi do Toshin Development (công ty con của Takashimaya) phát triển tại khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây. Điểm nhấn quan trọng nhất là khu vực bán lẻ mang tên Hanoi Takashimaya S.C. sẽ chạy từ tầng hầm B1 lên đến lầu 6. Việc bán lẻ bắt đầu ngay từ dưới lòng đất chính là vị trí chuẩn mực của một depachika. Đúng với tinh thần này, Takashimaya đã ưu tiên xếp thực phẩm lên vị trí dẫn đầu, đứng trước cả mảng mỹ phẩm và đồ trẻ em. Chiến lược này cực kỳ dễ hiểu. Starlake cách trung tâm Hà Nội khoảng 6km về phía Tây Bắc, là khu vực tập trung đông đảo giới chuyên gia và dân văn phòng cao cấp. Đặt một trung tâm thời trang xa xỉ ở đây có thể sẽ vắng khách, nhưng đặt một tầng thực phẩm khổng lồ thì không, vì người sống và làm việc quanh đó vẫn phải mua sắm bữa tối đắt tiền mỗi ngày. Dự kiến, cửa hàng bách hoá đầu tiên mang đúng thương hiệu Takashimaya tại thủ đô sẽ chính thức khai trương vào quý 3 năm 2027.

Người Hà Nội thực chất đã quen ăn đồ Nhật từ rất lâu khi khu vực Kim Mã, Linh Lang hay Đào Tấn từ lâu đã được gọi là phố Nhật của Hà Nội với hệ thống nhà hàng và siêu thị dày đặc. Mảng bán lẻ thực phẩm cũng rất sôi động với sự góp mặt của FujiMart, Akuruhi hay các đại siêu thị Aeon. Nghĩa là người Hà Nội thực tế đã quen mua đồ Nhật, ăn đồ Nhật và thấu hiểu cách người Nhật bán hàng. Thứ chưa từng xuất hiện ở đây chỉ là định dạng depachika. Siêu thị Nhật thì bán hàng đóng gói, còn nhà hàng Nhật thì phục vụ tại bàn. Chưa có nơi nào làm cái ở giữa, tức là một mặt sàn lấp đầy các quầy nhỏ, chuyên bán đồ chế biến trong ngày để khách tiện mang về.

Nếu làm đúng bài bản, thứ thực sự đáng chờ đợi nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ depachika mới có. Đó là quầy bánh wagashi đổi vị theo từng mùa hoa nở, là khu bán đồ ăn sẵn được cân đo tỉ mỉ theo từng gram, hay những hộp trái cây xa xỉ được đóng gói tinh tế làm quà biếu. Đặc biệt nhất là thói quen ngấm vào máu của dân Tokyo: Cứ sau 7 giờ tối là các hộp bentō bắt đầu được dán nhãn giảm giá, thời gian trôi càng gần giờ đóng cửa thì tốc độ săn sale càng thêm nhộn nhịp. Việt Nam hiện tại vẫn chưa sở hữu một depachika nào đúng nghĩa. Nhưng đến năm 2027, Hà Nội rất có thể sẽ đón nhận cái đầu tiên. Khoảng trống thị trường đó chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với mấy tầng ẩm thực đại trà trong các mall mà thành phố đang có. Trong lúc chờ đợi, nếu ở TP.HCM, bạn có thể ghé thử tầng B2 của Takashimaya để xem qua các quầy như Minamoto Kitchoan hay Yamazaki. Còn nếu muốn trải nghiệm một depachika đúng chuẩn Đông Nam Á, tầng B2 Takashimaya ở toà Ngee Ann City Singapore chính là bản demo hoàn hảo nhất cho thứ mà Hà Nội có thể nhận được vào năm 2027.