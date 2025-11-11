Mỗi mùa Giáng sinh đến, các trung tâm thương mại lại nhộn nhịp trang trí các không gian để có nơi check-in cho khách chụp ảnh làm kỷ niệm. Những cái tên khiến nhiều khách tham quan chú ý nhất định phải kể đến như Vạn Hạnh Mall, Vincom, Diamond Plaza, Takashimaya, và cùng nhiều trung tâm thương mại khác.

Trung tâm thương mại Takashimaya đã trang trí giáng sinh

Tuy nhiên, trong số đó có một trung tâm thương mại đang thu hút ánh nhìn của người đi đường dạo gần đây nhờ vào phong cách trang trí Giáng sinh sớm vô cùng hút mắt, đó chính là Takashimaya. Đây là một trung tâm thương mại toạ lạc tại vị trí vô cùng đắc địa, ngay trên tuyến đường Hàm Nghi nhiều người qua lại. Mỗi năm, Takashimaya đều "thay áo mới" để đón Giáng sinh, nhưng năm nay trung tâm thương mại này lại trang trí theo phong cách đặc biệt khiến cho nhiều người phải thốt lên rằng “Vạn vật đều thua Takashimaya mùa Giáng sinh”.

Chủ đề của năm nay là The Sweet Atelier”, Thành phố bánh gừng ngọt ngào

Trung tâm thương mại này đã trang trí khu vực cổng trên đường Hàm Nghi với chủ đề The Sweet Atelier”, Thành phố bánh gừng ngọt ngào. Với tông màu chủ đạo là trắng và vàng khiến cho không gian này dù là buổi sáng hay buổi tối lên đèn đều rất hút mắt. Những hình vô cùng quen thuộc trong mùa Giáng sinh như cây thông, ngôi nhà phủ tuyết, tuần lộc, ông già Noel,... được trang trí trong các ô kính giúp cho khách tham quan dễ check-in chụp ảnh hơn.

Có nhiều khách tham quan đã đến để check-in

Không chỉ khu vực bên ngoài được đầu tư chăm chút, bên trong trung tâm thương mại Takashimaya cũng gây ấn tượng với mô hình Giáng sinh hình trụ tròn cỡ lớn, thể hiện rõ chủ đề “Thành phố bánh gừng” năm nay. Mô hình có thiết kế như một ngôi làng bánh gừng thu nhỏ với gam màu cam vàng ấm, điểm xuyết xe trượt tuyết, tuần lộc và những ngôi nhà phủ tuyết trắng. Hệ thống đèn vàng bao quanh tạo hiệu ứng rực rỡ, giúp khu trưng bày trở thành điểm nhấn và mang đậm không khí lễ hội.

Khu vực bên trong trung tâm thương mại có mô hình trang trí

Ngay sau khi những hình ảnh về khu trang trí Giáng sinh tại Takashimaya lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã nhanh chóng rủ bạn bè hoặc người thân đến tham quan, chụp ảnh. Không ít bình luận còn cho rằng, đây chính là “lý do hoàn hảo để ghé Takashimaya trong mùa lễ này”.

Có thể nói, mỗi mùa Giáng sinh, Takashimaya đều mang đến một chủ đề trang trí riêng với cách thể hiện sáng tạo và chỉn chu. Năm nay cũng vậy, không gian “Thành phố bánh gừng” tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến được nhiều người ghé thăm để lưu lại những khoảnh khắc Giáng sinh đáng nhớ.

Nguồn: Threads @meowdilac_, @ienbao__