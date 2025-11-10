Điều ở Trường Giang khiến nhiều chị em phụ nữ cũng phải nể

Có lẽ khán giả đã quá quen với hình ảnh một Trường Giang hoạt ngôn trên sân khấu, nhanh trí trong các gameshow, hay một người chồng chiều vợ nổi tiếng bậc nhất showbiz. Nhưng đằng sau ánh đèn và những tiếng cười ấy, anh lại có một "năng khiếu" đặc biệt - thứ khiến không ít chị em vừa ngạc nhiên, vừa nể phục.

Bởi đó không phải là khả năng diễn xuất, cũng chẳng phải sự khéo léo trong việc dẫn dắt chương trình. Điều khiến nhiều người thốt lên "đàn ông gì mà khéo thế" lại chính là… tài nấu ăn.

Hình ảnh Trường Giang nấu ăn trong chương trình "Muốn ăn phải lăn vào bếp"

Đầu tiên, trong tổ ấm của mình, Trường Giang thường xuyên vào bếp nấu ăn cho vợ con. Trong hậu trường một chương trình truyền hình năm 2019, Trường Giang từng khiến nhiều người bất ngờ khi thoải mái thừa nhận mình là người đứng bếp chính trong gia đình. Anh cho rằng chuyện đàn ông biết nấu cơm không có gì lạ, thậm chí còn tự hào khoe mình rành rẽ nhiều món ăn khác nhau. Nhã Phương cũng từng kể, chồng cô là người cực kỳ chu đáo - nhiều sáng vừa tỉnh giấc đã thấy anh chuẩn bị sẵn đồ ăn, gọn gàng và ấm nóng, chỉ cần ngồi xuống là có thể thưởng thức ngay.

Không chỉ trong gia đình, Trường Giang còn mang "tài nghệ" của mình lên các chương trình truyền hình hay các show thực tế. Trong hàng loạt chương trình về nấu ăn hay có các phần nội dung liên quan tới nấu ăn, anh thường tham gia với vị trí "bếp chính" hoặc dẫn dắt. Những khoảnh khắc anh tự tay chọn nguyên liệu, xắn tay vào bếp và hoàn thiện món ăn đều khiến khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi quá sành sỏi và dày dạn kinh nghiệm.

Thêm vào đó, thương hiệu cơm quê "Cơm Quê Mười Khó" của Trường Giang phần nào phản ánh rõ nét ông chủ không chỉ biết hài mà còn biết đầu tư vào ẩm thực. Khi quán được khai trương hết chi nhánh này tới chi nhánh khác, cơm quê Mười Khó cũng nhận về nhiều lời nhận xét cho món ăn, không gian và cách vận hành - đều cho thấy bản thân nam nghệ sĩ có sự hiểu biết và tầm nhìn về ẩm thực, điều không phải sao Việt nào cũng làm được.

(Ảnh: Cơm quê Mười Khó)

Có thể nói, nhiều chị em phụ nữ khi nghe chuyện Trường Giang nấu nướng, chọn nguyên liệu, và vận hành thương hiệu ẩm thực đều phải "nể" - không phải bởi anh nổi tiếng, mà vì anh thực sự có "tay nghề" và kinh nghiệm bếp núc.

Có thể thấy, khả năng nấu ăn của Trường Giang đã được thể hiện quá rõ ràng, từ những món cơm gia đình, những màn vào bếp trên truyền hình và cả việc xây dựng thương hiệu ăn uống. Đó chính là điều khiến nhiều người - đặc biệt là phụ nữ - nhìn anh với một ánh mắt khác: vừa ngưỡng mộ, vừa tin tưởng rằng "anh ấy không chỉ biết diễn trên sân khấu, mà còn biết lo cho bếp núc đời thường".