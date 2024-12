Giáng sinh tại The Global City có gì “hot” mà khiến loạt sao Việt rần rần check-in?

Ngày 24/12 vừa qua, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về The Global City – Trung tâm mới của TP.HCM để tận hưởng không khí Giáng sinh nhộn nhịp, đặc sắc. Với tinh thần đón Noel "no-end", The Global City mang đến một không gian lễ hội bất tận với vô vàn hoạt động độc đáo, trải rộng khắp các phân khu, tuyến phố, kéo dài từ sáng đến khuya, mang đến những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, giải trí chuẩn quốc tế.

Ở phân khu Global Fountain, ngay từ đầu giờ chiều đã có đông đảo khách đến tham quan, check-in cùng khu rừng hơn 300 cây thông và tùng thật được mang về từ Đan Mạch, Bảo Lộc và Đà Lạt. Trong đó, không khó để bắt gặp những nghệ sĩ nổi tiếng như "anh trai" Vũ Thịnh, cặp đôi Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng,…

Được biết, đây là một trong những rừng thông thật đầu tiên tại Sài Gòn, mở ra cho du khách một không gian Giáng sinh sống động, đậm chất thiên nhiên châu Âu ngay giữa lòng thành phố. Đông đúc nhưng lại chẳng xô bồ, từng nhóm khách nhỏ tự do tận hưởng và đắm mình dưới những tán cây thơm mát mùi nhựa thông.

Bên cạnh đó, Global Fountain còn có triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ Đinh Duy Tôn, trưng bày 5 tác phẩm điêu khắc và 14 tượng Công giáo, gợi lại những câu chuyện thú vị về Giáng sinh qua từng đường nét chạm khắc.

Đến với phân khu này, du khách còn được trải nghiệm ẩm thực, thức uống tại khu chewDot và quầy bar, xem phim hoặc hòa mình trong những giai điệu du dương từ buổi diễn Christmas Night cùng ban nhạc Rosie Band, Black Lemon Band, dàn hợp xướng Lumen Choir,…

Đến chiều tối, khi nắng tắt cũng là lúc đèn lên, The Global City tiếp tục "chiêu đãi" cư dân và du khách bằng bữa tiệc ánh sáng lung linh, đầy màu sắc tại SOHO với tâm điểm là Art Ave - tuyến phố thương mại kết hợp văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo, mang đậm hơi thở của những đô thị Âu Mỹ hiện đại.

Tại đây, cây thông Noel ấn tượng hình vòng quay ngựa gỗ đã trở thành điểm check-in của nhiều du khách, thậm chí có cả những KOL, Influencer đình đám như Nguyễn Hồ Trà My, Nhung Gumiho,… Dưới ánh đèn rực rỡ, ai nấy cũng đều háo hức "pose dáng" để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong mùa Giáng sinh năm nay.

"Cả tuyến phố lung linh, lộng lẫy tựa như kinh đô ánh sáng ở trời Âu vậy, tản bộ dọc đường thôi mà đã thấy không khí lễ hội ngập tràn rồi. Mà chẳng cần canh góc cầu kỳ, cứ đưa điện thoại lên chụp là có ảnh xinh, nhất là ở cây thông hình vòng quay ngựa gỗ. Mình chụp muốn cháy máy luôn, quá trời ảnh đẹp giờ về không biết lựa sao nữa", Ngọc Diệp (24 tuổi, Quận 3) hào hứng chia sẻ.

Cũng trên cung đường Art Ave, các hoạt động phát quà cho trẻ nhỏ, biểu diễn hát Thánh ca,… để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Âm hưởng nhẹ nhàng, thiêng liêng của Thánh ca vang vọng trong không gian lấp lánh ánh đèn đã tạo nên một đêm Giáng sinh đáng nhớ cho bất kỳ ai dạo bước trên Art Ave.

Hành trình vui chơi, giải trí không giới hạn tại The Global City được tiếp nối bằng SOHO’s Balcony Show. Với chủ đề Your Own Soundscape, sự xuất hiện của cặp đôi "Mượn rượu tỏ tình" BigDaddy và Emily đã khiến không khí se lạnh của đêm Giáng sinh tại đây "nóng" hơn bao giờ hết. Đặc biệt, việc trình diễn trực tiếp tại Art Ave – khi đường phố trở thành sân khấu đã giúp phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách khán giả với nghệ sĩ để mang đến một không gian thưởng nhạc không khoảng cách đúng nghĩa.

Mở đầu SOHO’s Balcony Show, BigDaddy và Emily đã đưa khán giả chìm đắm vào trong những giai điệu vừa tình lại vừa "chill" của Ngõ Chạm và Nhân Trần. Chưa cần "mượn rượu" cặp đôi cũng đã "chuốc say" người xem nhờ màn trình diễn đầy ngọt ngào và những tương tác đầy lãng mạn.

Sau những xúc cảm nhẹ nhàng, BigDaddy tiếp tục "đốt cháy" bầu không khí tại đây bằng 2 ca khúc đầy sôi động, đậm chất "dân chơi" với Nóng và Bờ Như Ào trong tiếng hò reo nhiệt tình của khán giả.

Và bữa tiệc âm nhạc trở nên "bùng nổ" khi giai điệu của 3 bản hit đình đám gồm Yêu Nắm, Tình Yêu Màu Nắng và Mượn Rượu Tỏ Tình lần lượt vang lên. Ánh đèn flash cùng tiếng hòa giọng của hàng trăm khán giả đã mang đến một không gian âm nhạc đường phố đầy cảm xúc.

"Mình nghĩ không chỉ với khán giả đâu, mà với cả những nghệ sĩ như mình, được trình diễn trên đường phố Art Ave là một trải nghiệm thật sự thú vị. Mình được tương tác, được đứng rất gần với khán giả, không có khoảng cách nào cả, chỉ có sự đồng điệu về âm nhạc", BigDaddy chia sẻ.

Trong khi khán giả vẫn chưa hết phấn khích sau SOHO’s Balcony Show đặc biệt và đầy sôi động, The Global City tiếp tục ra mắt The Global Stage - sân khấu lập phương lớn bậc nhất Việt Nam.

Với phần trình diễn ánh sáng, hình ảnh với những hiệu ứng thị giác đa chiều siêu ấn tượng, kết hợp cùng âm nhạc từ DJ Triple D và DJ Caden, khoảnh khắc The Global Stage được kích hoạt thực sự đã phá vỡ mọi giới hạn sáng tạo trong trình diễn sân khấu, thỏa mãn khán giả cả thính giác lẫn thị giác.

Đặc biệt, với diện tích đến 608m2, được bao phủ 5 màn hình LED "nét căng", màn trình chiếu những bức hình chân dung, những khoảnh khắc vui vẻ của cặp đôi, gia đình và hội nhóm trong hoạt động "Light up your your story" đã mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo với độ hoành tráng chưa từng có.

Thế nên, hàng loạt cư dân và du khách đã có mặt tại The Global Stage để check-in cùng sân khấu độc đáo này đồng thời thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc cực đỉnh.

"Cực kỳ bất ngờ và hạnh phúc khi ảnh của bản thân được hiển thị trên sân khấu, lại còn siêu to khổng lồ nữa chứ. Cảm giác như toàn bộ spotlight đều thuộc về mình ấy. Sao The Global City có thể nghĩ ra những hoạt động độc đáo như vậy chứ?" Bạn Kelly Duyên, nhà sáng tạo nội dung chia sẻ.

Đúng với tinh thần "No-end", chuỗi hoạt động chào đón mùa lễ hội cuối năm tại The Global City vẫn chưa dừng lại. Cũng tại sân khấu The Global Stage này, vào 31/12 sẽ diễn ra The Global Celebration – Lễ hội đón năm mới 2025 với những nghệ sĩ đình đám bậc nhất showbiz Việt, các Anh Trai, Chị Đẹp cùng DJ Turbulence đến từ Las Vegas, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những màn trình diễn đỉnh cao cho một đêm countdown bùng nổ.

Đăng ký vé mời để cùng The Global City "Be The Celebration" ngay tại đây: https://bit.ly/countdown-ticket2.