Tăng trưởng lượng du khách đến Đà Nẵng bằng tàu hỏa

Năm 2024, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 10,9 triệu lượt, tăng 32,8% so với năm 2023, bằng 135% so với năm 2019. Khách du lịch đến Đà Nẵng bằng đường sắt tiếp tục tăng mạnh với khoảng 643.108 lượt khách, tăng 43,5% so với năm 2023.

Hiện nay, ngoài các chuyến tàu hỏa chạy thường ngày, ngành đường sắt tổ chức các đoàn tàu chất lượng cao Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng, đặc biệt là đoàn tàu du lịch tuyến Huế - Đà Nẵng mang tên "Kết nối di sản miền Trung” đã mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách.

Khách du lịch đi tàu hỏa đến Đà Nẵng tăng mạnh trong năm 2024

Ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục xây dựng gói kích cầu, chương trình ưu đãi cho khách du lịch đi bằng đường sắt đến Đà Nẵng; tăng tiện ích trải nghiệm cho du khách, hoàn thiện dịch vụ tại tất cả các tuyến tàu, tạo sự đa dạng về phương tiện vận chuyển cho khách lựa chọn.

Sở Du lịch Đà Nẵng đẩy mạnh truyền thông hình ảnh điểm đến Đà Nẵng trên các toa tàu du lịch đường sắt; thiết lập các “điểm chạm” để hỗ trợ thông tin, mô hình check in các sản phẩm phù hợp giới thiệu cho khách du lịch đường sắt như ẩm thực, vui chơi giải trí.

Đoàn tàu du lịch tuyến Huế - Đà Nẵng mang tên "Kết nối di sản miền Trung”

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2025 sẽ tập trung vào 7 nhóm sản phẩm du lịch chủ lực để phục vụ khách du lịch: “Trong năm 2025, chúng tôi tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực, đó là nhóm sản phẩm du lịch về lễ hội, sự kiện; nhóm sản phẩm golf, MICE, du lịch cưới; nhóm sản phẩm về du lịch nghỉ dưỡng biển; sản phẩm du lịch vui chơi giải trí; sản phẩm du lịch về ẩm thực; nhóm sản phẩm trải nghiệm ban đêm và nhóm sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng văn hóa”.