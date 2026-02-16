Lộ diện chính xác vị trí TTTM Takashimaya trên đất "vàng" 114 triệu/m2 tại Hà Nội: Làm hàng xóm Samsung và THACO

TTTM Takashimaya được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn mới cho thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội.

Sau thời gian dài khảo sát, vị trí chính xác của trung tâm thương mại Takashimaya đầu tiên tại Hà Nội đã được xác định tại lô đất C1-CC1 thuộc trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake). Dự án hiện được quây tôn và lắp biển quảng cáo với tên thương mại Westlake Square Hanoi, do Toshin Development – đơn vị phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Takashimaya làm chủ đầu tư.

Nằm trong quần thể khu phức hợp SL Urban có tổng diện tích hơn 17.240 m2, giai đoạn đầu của công trình được triển khai trên phần đất rộng 4.926 m2 với quy mô xây dựng gồm 10 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Địa điểm này toạ lạc tại một trong những khu vực có định giá bất động sản cao nhất Hà Nội hiện nay. Theo bảng giá đất mới của thành phố, vị trí 1 tại khu đô thị Tây Hồ Tây áp dụng cho các thửa giáp mặt đường lớn đã vượt ngưỡng 114 triệu đồng/m2.

Sự hiện diện của Takashimaya sẽ hoàn thiện mảnh ghép thương mại cho hệ sinh thái tại đây khi nằm đối diện tòa tháp đôi khách sạn 35 tầng Shilla Hotel, cách đó không xa là Trung tâm R&D của Samsung và đại siêu thị Emart của Thaco cũng đang được triển khai.

Trung tâm thương mại Saigon Centre ở TP HCM là dự án đầu tiên của Toshin Development tham gia đầu tư tại Việt Nam

Về kế hoạch đầu tư, Takashimaya dự kiến rót khoảng 2 tỷ Yên (tương đương 340 tỷ đồng) cho dự án này và thời điểm khai trương dự kiến sẽ vào quý III/2027. Động thái Bắc tiến nằm trong chiến lược tổng thể của Chủ tịch Yoshio Murata nhằm nâng tỷ trọng đóng góp của thị trường Việt Nam từ mức 4% hiện tại lên 5-10% tổng lợi nhuận toàn cầu (theo Nikkei Asia). Tại đây, tập đoàn áp dụng mô hình "kinh doanh dòng tiền", kết hợp bán lẻ với bất động sản và giáo dục để tối ưu hoá biên lợi nhuận.

Quyết tâm mở rộng tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty mẹ tại Nhật Bản đang chịu áp lực. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu niên độ kết thúc ngày 30/11/2025, Takashimaya ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 1,3% và lợi nhuận hoạt động giảm 10,3% xuống còn 37,2 tỷ Yên (khoảng 6.326 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do mức nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước khi chi tiêu hậu Covid bùng nổ.

Dù mảng bán lẻ đi lùi, Takashimaya vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông tăng trưởng 14,0%, đạt 29,7 tỷ Yên (khoảng 5.050 tỷ đồng). Kết quả này phần lớn đến từ các hoạt động tài chính, xử lý tài sản và chênh lệch tỷ giá.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 99 Yên (khoảng 16.835 đồng). Tập đoàn hiện vẫn duy trì chính sách cổ tức 34 Yên/cổ phiếu (gần 5.800 đồng) và tiếp tục thực hiện các biện pháp tối ưu hoá nguồn vốn như mua lại cổ phiếu quỹ để đảm bảo quyền lợi cổ đông trong giai đoạn chuyển giao chiến lược.