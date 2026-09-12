Bất ngờ nguồn gốc loạt sữa tắm trong khách sạn cao cấp, hoá ra là cuộc chơi hàng hiệu khét tiếng ít ai ngờ tới

Mỗi lần bước vào phòng tắm khách sạn, nhìn hàng dầu gội, sữa tắm, lotion được xếp gọn gàng cạnh bồn rửa, có bao giờ bạn tự hỏi những sản phẩm ấy thực chất là thương hiệu gì, đến từ đâu, và liệu chúng có đắt đỏ như vẻ ngoài sang trọng của chúng không?

Với những người đam mê xê dịch, câu trả lời thường khiến họ bất ngờ vì hoá ra phía sau những chiếc chai bé xíu ấy là cả một cuộc chơi thương hiệu đầy tính toán của các tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới.

Gần đây, một bài tổng hợp đang được cộng đồng du lịch chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đã giải đáp chính xác thắc mắc này. Rất nhiều khách lưu trú sành sỏi cũng lên tiếng xác nhận sự thật thú vị này khi liệt kê chi tiết hàng chục chuỗi khách sạn nổi tiếng cùng thương hiệu mỹ phẩm phòng tắm mà họ lựa chọn. Và càng đọc, người ta càng nhận ra rằng việc chọn dầu gội cho khách chưa bao giờ là chuyện ngẫu nhiên.

Ở phân khúc xa xỉ nhất, các khách sạn chơi hẳn bài lớn với những tên tuổi nước hoa niche đình đám. Waldorf Astoria chọn Aesop, thương hiệu tinh dầu tối giản đến từ Úc mà giới trẻ mê mẩn vì có mùi hương ai cũng khen nhưng chẳng biết mua ở đâu. The Luxury Collection, Conrad và InterContinental đều gắn bó với Byredo, hãng nước hoa Thụy Điển đang là món đồ phải có trên bàn trang điểm của các beauty blogger với những dòng như La Chemin, Mojave Ghost hay Blanche.

Không kém cạnh, Rosewood và Niccolo trung thành với Lorenzo Villoresi, nhà nước hoa thủ công của Ý chuyên phục vụ tầng lớp thượng lưu châu Âu. Mandarin Oriental thì chơi cả hai, vừa có Atelier Cologne vừa có diptyque, hai cái tên mà tín đồ nước hoa Pháp không ai không biết. Nhiều du khách thừa nhận rằng, đây chính là lý do sau khi ở những khách sạn này về, việc đầu tiên họ làm là lên mạng tìm mua đúng chai nước hoa hoặc sữa tắm ấy vì với họ đó là mùi hương của kỳ nghỉ đẹp nhất trong năm.

Thêm một điểm thú vị được giới du lịch đúc kết là nếu để ý kỹ hơn, các tập đoàn khách sạn lớn như Marriott, Hyatt hay IHG cũng không dùng chung một loại mỹ phẩm cho tất cả các dòng khách sạn con. Mỗi phân khúc lại có một gu riêng biệt như thể mỗi cái tên là một tuyên ngôn về phong cách khách sạn đó muốn theo đuổi.

Ritz Carlton gắn liền với diptyque. W Hotels chọn davines, thương hiệu chăm sóc tóc chuyên nghiệp của Ý. Tại phân khúc JW Marriott dùng Aromatherapy Associates, cái tên gạo cội trong ngành trị liệu hương thơm của Anh. Le Méridien lại là MALIN+GOETZ, thương hiệu được giới sống tối giản ở New York cực kỳ ưa chuộng. Còn Marriott chọn thisworks, hãng nổi tiếng với các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ của Anh. Đáng chú ý nhất là Park Hyatt, Edition và Fairmont đều đồng loạt chọn Le Labo, thương hiệu nước hoa niche mà một chai lẻ ngoài thị trường có thể lên tới ba đến bốn triệu đồng. Grand Hyatt thì gắn với Balmain Paris, còn Andaz kết hợp cả Carthusia của Ý và Byredo của Thụy Điển trong cùng một trải nghiệm.

Ngay cả với các chuỗi khách sạn quốc dân quen thuộc với dân du lịch và dân công tác cũng có gu chẳng hề xoàng, và đây có lẽ là điều khiến nhiều người ngỡ ngàng nhất khi đọc bài tổng hợp. Sheraton dùng Gilchrist & Soames, thương hiệu Anh thành lập từ năm 1937. Hilton chọn Crabtree & Evelyn cũng của Anh. Sofitel gắn với Lanvin của Pháp. Kempinski dùng Natura Bissé đến từ Tây Ban Nha. Shangri La chọn L'Occitane, dòng chăm sóc cơ thể mang hương vị vùng Provence nước Pháp. Four Seasons dùng Frederic Malle. Banyan Tree thì mang đậm bản sắc bản địa với dòng Thai Chamanard chuẩn hương liệu hoàng gia Thái Lan. Còn Capella lại chọn diptyque Paris cho toàn bộ hệ thống.

Nhìn lại danh sách này mới thấy, hoá ra bao lâu nay nhiều người trong chúng ta đã từng chạm vào không ít thương hiệu mỹ phẩm quốc tế đình đám mà chẳng để tâm chỉ đơn giản vì chưa ai nói cho mình biết.

Lý giải cho sức hút của chủ đề này, nhiều người cho biết Gen Z và Millennial giờ đây không chỉ quan tâm khách sạn có đẹp hay có view sống ảo không. Thay vào đó, họ để ý đến từng chi tiết nhỏ tạo nên trải nghiệm sang thật sự, trong đó mùi hương phòng tắm chính là thứ dễ bị bỏ qua nhất nhưng lại gây nghiện nhất. Nhiều người còn có trào lưu giữ lại vỏ chai dầu gội trong khách sạn để sưu tập độ sang của từng nơi mình từng ở, giống như một dạng minh chứng trải nghiệm không kém gì tấm ảnh check in sống ảo.

Chính từ những trải nghiệm thực tế này, lần tới khi đặt phòng, nếu bạn vẫn còn thắc mắc khách sạn mình sắp ở sẽ cho dùng mỹ phẩm gì, hãy thử tra trước tên thương hiệu đi kèm chuỗi khách sạn đó. Biết đâu bạn sẽ chọn nơi ở không chỉ vì cái giường êm hay hồ bơi đẹp, mà còn vì muốn được tắm trong đúng mùi hương triệu đô mà bao người đang mơ ước. Dĩ nhiên, bộ sản phẩm cụ thể có thể thay đổi theo khu vực, hạng phòng và thời điểm, nên thông tin trên chỉ mang tính tổng hợp tham khảo trước khi bạn lên đường.

Tựu trung lại, chi tiết này thú vị không chỉ vì yếu tố xa xỉ mà vì nó mở ra một khía cạnh hoàn toàn khác của trải nghiệm du lịch. Giường đẹp, view sang, bữa sáng ngon là những thứ ai cũng thấy ngay, nhưng mùi hương trong phòng tắm lại là thứ âm thầm đọng lại lâu nhất. Nhiều tín đồ xê dịch đồng tình rằng, mỗi lần vô tình bắt gặp một mùi tương tự ở đâu đó, bạn sẽ lập tức nhớ về đúng chuyến đi ấy. Việc các khách sạn đầu tư nghiêm túc vào thương hiệu mỹ phẩm hoàn toàn không phải là chiêu trò phô trương, mà chính là cách kể chuyện tinh tế nhất để trói chân du khách trong những kỳ nghỉ tiếp theo.