"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" u mê resort đắt nhất Việt Nam: 390 triệu một đêm, phải đặt tối thiểu 3 đêm

Đến Amanoi nghỉ dưỡng, Mai Davika dường như nhanh chóng phải lòng không gian nơi đây khi liên tục đăng ảnh từ hồ sen, hồ bơi đến vịnh biển. Chỉ trong vài ngày, “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” đã chia sẻ gần chục bài đăng, mỗi bài lại là một concept khác nhau.

"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika và ông xã - tài tử Ter Chantavit vừa có kỳ nghỉ tại Việt Nam. Điểm dừng chân của cặp sao hàng đầu xứ chùa Vàng là Amanoi, khu nghỉ dưỡng siêu sang nằm bên vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa.

Trên trang cá nhân, Mai Davika liên tục chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng. Không chỉ tận hưởng cảnh biển và không gian biệt lập của Amanoi, nữ diễn viên còn khiến người hâm mộ chú ý với loạt hình ảnh thời trang, khi thì thanh lịch, mộng mị giữa hồ sen, lúc lại phóng khoáng trên du thuyền giữa vịnh biển.

Có thể thấy, Amanoi đang trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ trong chuyến đi Việt Nam của mỹ nhân sinh năm 1992.

"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika và ông xã là tài tử Ter Chantavit vừa có kỳ nghỉ tại Việt Nam.

Loạt ảnh đẹp như bước ra từ một bộ phim

Trong một bài đăng mới, Mai Davika lựa chọn bộ váy lụa màu trắng ngà dáng suông, trễ vai, kết hợp cùng khăn quàng đồng điệu. Chiếc ô giấy màu xám tro trên tay càng làm tăng vẻ cổ điển, nhẹ nhàng cho tổng thể.

Nữ diễn viên khi quỳ e ấp trên sàn gỗ bên hồ súng, lúc lại thả dáng trên những bậc thang dẫn tới khu nhà thủy đình. Phía sau là mặt hồ phẳng lặng, những mái nhà mang đường nét Á Đông và núi rừng xanh mướt. Không gian tối giản nhưng giàu chất thơ của Amanoi khiến những bức ảnh của Mai Davika mang cảm giác như một thước phim cổ trang được đặt giữa thiên nhiên.

Nữ diễn viên khi quỳ e ấp trên sàn gỗ bên hồ sen, lúc lại thả dáng trên những bậc thang dẫn tới khu nhà thủy đình.

Amanoi vốn nổi tiếng với cách đưa kiến trúc hòa vào cảnh quan thay vì xây dựng một khu nghỉ dưỡng quá đồ sộ. Những mái ngói xám, đường nét gọn gàng, chất liệu gỗ và đá tự nhiên tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa gợi nhớ kiến trúc truyền thống Việt Nam.

Ở loạt ảnh khác, Mai Davika chuyển sang phong cách hoàn toàn đối lập. Cô diện thiết kế swimsuit/đầm yếm tông xanh biển - xám khói với những đường cắt táo bạo, khoe vóc dáng mảnh mai và đôi chân dài. Nữ diễn viên thả dáng trên du thuyền, phía sau là mặt biển xanh, những vách đá và núi rừng của vịnh Vĩnh Hy.

Người đẹp thả dáng tại resort và trên du thuyền, phía sau là mặt biển xanh, những vách đá và núi rừng của vịnh Vĩnh Hy.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ càng làm nổi bật vẻ đẹp phóng khoáng nhưng vẫn sang trọng của nữ diễn viên.

Không chỉ có những bộ ảnh cầu kỳ, Mai Davika còn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hơn tại resort. Trong một bức ảnh, cô diện crop top trắng cùng quần jeans xanh, đứng trước hồ bơi vô cực rộng lớn.

Phía sau nữ diễn viên là mặt nước xanh thẫm, một căn biệt thự với mái ngói xám và những khung cửa kính lớn, xa hơn là dãy núi phủ xanh. Cách thiết kế mở, hạn chế tối đa sự ngăn cách giữa không gian lưu trú và thiên nhiên khiến khung cảnh Amanoi hiện lên vừa riêng tư, vừa yên bình.

Việc liên tục đăng tải nhiều hình ảnh ở Amanoi cho thấy Mai Davika dường như đang đặc biệt tận hưởng kỳ nghỉ tại đây. Từ hồ sen, nhà thủy đình, hồ bơi vô cực đến vịnh biển, nữ diễn viên gần như biến khu nghỉ dưỡng thành "phông nền" cho cả một bộ ảnh nghỉ dưỡng.

Cặp đôi khoe ảnh tình tứ trong chuyến nghỉ dưỡng tại Vĩnh Hy

Amanoi - nơi nghỉ dưỡng biệt lập giữa núi rừng và vịnh biển

Được đưa vào hoạt động từ năm 2013, Amanoi là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu Aman tại Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng nằm trên một mỏm núi thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, hướng ra vịnh Vĩnh Hy - nơi nổi tiếng với những dãy núi, vách đá và vùng biển xanh trong.

Vị trí biệt lập là một trong những điểm tạo nên sức hút đặc biệt của Amanoi. Từ khu nghỉ dưỡng, du khách có thể hướng tầm mắt ra vịnh biển, trong khi phía sau là không gian núi rừng rộng lớn. Aman cũng mô tả nơi đây nằm trong vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa được UNESCO công nhận.

Ảnh: Amanoi

Amanoi không đi theo kiểu resort đông đúc với hàng loạt công trình san sát. Các pavilion và villa được bố trí giữa cây xanh, men theo địa hình tự nhiên của sườn núi, tạo cảm giác mỗi không gian lưu trú gần như là một "ốc đảo" riêng.

Kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế bởi kiến trúc sư Jean-Michel Gathy và đội ngũ Denniston. Thay vì tạo ra những công trình quá phô trương, thiết kế tập trung vào sự tối giản, sử dụng mái cong, mái ngói xám, gỗ, đá tự nhiên và những khoảng mở lớn để kết nối không gian bên trong với cảnh quan bên ngoài.

Ảnh: Amanoi

Ngay cả các villa hướng biển cũng được thiết kế để tận dụng tối đa cảnh quan. Chẳng hạn, Ocean Pool Villa rộng khoảng 125 m², nằm trên sườn đồi, có hồ bơi riêng và hiên tắm nắng bằng gỗ, hướng tầm nhìn ra vịnh Vĩnh Hy và Biển Đông.

Một trong những điểm đặc trưng khác của Amanoi là khu spa nằm bên hồ sen, cùng nhà thủy đình nổi trên mặt nước - chính là khung cảnh xuất hiện trong loạt ảnh mới của Mai Davika. Khu nghỉ dưỡng còn có Beach Club bên bãi biển riêng, hồ bơi vô cực, nhà hàng, phòng gym, studio Pilates và sân tennis.

Ảnh: Amanoi

Ảnh: Mai Davika

Giá nghỉ dưỡng thuộc nhóm đắt đỏ nhất Việt Nam

Amanoi từ lâu đã được biết đến với mức giá thuộc nhóm cao nhất thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam. Tùy hạng phòng, giá lưu trú có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi đêm.

Đáng chú ý, năm 2025, Amanoi giới thiệu Ocean Pool Residence - một biệt thự 3 phòng ngủ rộng khoảng 925 m², có hai hồ bơi, spa, phòng khách, phòng ăn, bãi biển riêng và hai quản gia phục vụ 24/7. Mức giá được công bố lên tới 15.000 USD/đêm, tương đương khoảng 390 triệu đồng, và khách phải đặt tối thiểu 3 đêm. Theo Tổng giám đốc Amanoi, đây là mức giá cao nhất đối với một residence 3 phòng ngủ trong hệ thống các resort biển của Aman tại châu Á.

Ảnh: Amanoi

Ngay cả những hạng lưu trú thấp hơn cũng có mức giá đáng kể. Một số bảng giá được công bố cho thấy các villa có hồ bơi riêng có thể có giá từ vài chục triệu đồng mỗi đêm, trong khi các residence nhiều phòng ngủ có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Không gian biệt lập, số lượng phòng nghỉ hạn chế, dịch vụ cá nhân hóa cùng cảnh quan gần như nguyên sơ là những yếu tố khiến Amanoi trở thành điểm đến quen thuộc của nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng siêu sang.

Từng được vinh danh trong danh sách khách sạn mới tốt nhất thế giới

Sức hút của Amanoi không chỉ đến từ mức giá hay vị trí. Ngay sau khi đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng đã nhanh chóng xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế.

Năm 2014, Amanoi được Condé Nast Traveler lựa chọn vào Hot List gồm 33 khách sạn mới tốt nhất thế giới. Trong danh sách được tuyển chọn từ 510 khách sạn tại 400 thành phố và 93 quốc gia, Amanoi nằm ở nhóm "Way-Out-There Hotels" - những điểm lưu trú có vị trí đặc biệt, tách biệt khỏi các tuyến du lịch thông thường.

Ảnh: Amanoi

Đây cũng là một trong những lý do Amanoi thường xuyên xuất hiện trong danh sách những khu nghỉ dưỡng xa xỉ đáng chú ý tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa kiến trúc tối giản, thiên nhiên nguyên sơ, không gian riêng tư và dịch vụ cao cấp tạo nên một trải nghiệm rất khác so với những resort biển đông đúc.

Với Mai Davika, chuyến đi lần này dường như không chỉ là một kỳ nghỉ biển thông thường. Qua loạt hình ảnh được nữ diễn viên liên tục chia sẻ, Amanoi gần như trở thành một "sân khấu" tự nhiên, nơi cô có thể biến từng góc hồ sen, sườn núi, hồ bơi hay vịnh biển thành những khung hình thời trang đầy chất điện ảnh.