Kỳ nghỉ lễ 2/9: Du khách đổ xô chơi công viên giải trí tại thành phố Quảng Ninh

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Sun World Ha Long trong sắc đỏ cờ hoa rực rỡ, đã đón hàng nghìn du khách tới vui chơi, check-in và tận hưởng chuỗi trải nghiệm đón lễ tưng bừng.

Là điểm đến chỉ cách Hà Nội khoảng 2 tiếng di chuyển, Quảng Ninh là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách phía Bắc cho kỳ nghỉ dịp 2/9 bởi hội tụ đầy đủ trải nghiệm từ sáng đến khuya.

Thu hút đông đảo các gia đình đến vui chơi ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ là tổ hợp giải trí hàng đầu mà miền Bắc Sun World Ha Long .

Trong không khí tưng bừng của kỳ nghỉ Quốc khánh, công viên chào đón du khách bằng một diện mạo rực rỡ sắc cờ hoa. Để bắt trọn nhịp vui này ngay từ những ngày đầu, hàng ngàn du khách đã đổ về đây để khởi động hành trình chơi lễ.

Chị Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ: " Gia đình có con nhỏ nên chúng tôi lựa chọn công viên giải trí để bắt đầu kỷ nghỉ. Không chỉ các con mà bố mẹ cũng có thể trải nghiệm được nhiều trò chơi tại đây. Chưa kể khu vui chơi dịp này khu vực nào cũng rực rỡ cờ hoa, lên hình rất đẹp ".

Dọc từ cổng công viên Rồng đến đồi Mặt Trời, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời. Đặc biệt, đường cờ đỏ sao vàng hai bên quảng trường Vườn Nhật cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua, nơi nhiều du khách có thể tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cờ Tổ quốc tung bay giữa bầu trời miền di sản.

Một trong những khu vực thu hút du khách phải kể đến Đài phun nước Rồng Vàng, nơi diễn ra show Ảo thuật kỳ thú "Sắc cờ Việt Nam" vào hai khung giờ là 09:00 và 10:00 sáng xuyên suốt các ngày lễ. Không khí tại đây liên tục được khuấy động bởi những màn biến hóa bất ngờ và phần tương tác gần gũi với khán giả, đặc biệt là các em nhỏ gần như không rời mắt khỏi sân khấu.

Khu vực công viên nước Lốc Xoáy năm nay đặc biệt hấp dẫn nhiều du khách khi mang đến nhiều trải nghiệm mới để giúp du khách "níu giữ" chút không khí hè trong những ngày đầu thu. Tại Bể Sóng Thần, Foam Party trở thành tâm điểm khi hàng trăm du khách cùng hòa mình giữa những lớp bọt trắng xóa, âm nhạc sôi động và dàn mascot liên tục khuấy động không khí.

Một trải nghiệm cũng được nhiều vị khách nhí đặc biệt yêu thích là Mermaid Gift. Các em hào hứng tìm gặp những nàng tiên cá, thu thập những viên "ngọc" mang thông điệp Hạnh phúc - Nụ cười - May mắn - Tình yêu để hoàn thành cuộc phiêu lưu và nhận quà.

Không chỉ là một không gian tràn ngập cờ hoa, Sun World Ha Long còn "chiêu đãi" du khách bằng chuỗi sự kiện biểu diễn và hoạt động trải nghiệm đa dạng, trải dài từ sáng tới tối tại khắp ba phân khu chính: Đài phun nước Rồng Vàng, Công viên Rồng và Đồi Mặt Trời.

Lên tới Đồi Mặt Trời, không khí lễ được nối dài bằng những minishow nghệ thuật đặc sắc là Around Vietnam và Tổ Quốc trong tim, thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng thức. Khu vực Vườn Nhật cũng luôn chật kín khán giả tới thưởng thức màn trình diễn Vũ khúc hoa giàu màu sắc.

Khi hoàng hôn buông xuống, trải nghiệm một vòng Vòng quay Mặt trời - Sun Wheel còn mang đến cho du khách khoảnh khắc ngắm vịnh đẹp bậc nhất trong ngày, khi ánh chiều nhuộm vàng mặt nước và phố biển bắt đầu lên đèn.

Chỉ cách Sun World Ha Long hơn 1km, khu vực Ngọn Hải Đăng, Bãi Cháy đang là tâm điểm về đêm với hàng loạt sự kiện đặc biệt nhân dịp 2/9. Tối ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 29/8, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây để chiêm ngưỡng hai màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm vịnh di sản. Pháo hoa năm nay được bắn hai lần mỗi đêm, liên tiếp từ 29/8 đến 1/9. Riêng đêm Quốc khánh 2/9, màn pháo hoa đặc biệt kéo dài 10 phút từ 21h45 hứa hẹn khép lại trọn vẹn ngày đại lễ đầu tiên của thành phố Quảng Ninh trong khung cảnh rực rỡ chưa từng có.